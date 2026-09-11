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Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

La fotografía familiar muestra la cordial relación que ambos mantienen después de su separación y divorcio

Reencuentro familiar de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver
Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver también fueron fotografiados juntos durante una excursión familiar de esquí en agosto (Instagram)
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Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver volvieron a aparecer juntos en una reunión familiar. La fotografía fue compartida por su hija Katherine Schwarzenegger como parte de un álbum con recuerdos del verano de 2026 y rápidamente llamó la atención por mostrar a la expareja sentada una junto al otro.

La imagen apareció en el segundo lugar del carrusel que Katherine publicó el 9 de septiembre. En ella, la escritora posa junto a sus hermanos Patrick Schwarzenegger, de 32 años, y Christina Schwarzenegger, de 35, mientras sus padres aparecen juntos durante una cena.

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Todos sonríen frente a la cámara y, sobre la mesa, se puede ver una porción de pastel y una gran bengala encendida frente a Arnold. El actor cumplió 79 años el 30 de julio, por lo que la reunión parece corresponder a la celebración de su cumpleaños.

Reencuentro familiar de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver
Arnold Schwarzenegger aparece junto a Maria Shriver y tres de sus cuatro hijos durante una reunión familiar. (Instagram)

El único de los cuatro hijos de Arnold y Maria que no aparece en la fotografía es Christopher Schwarzenegger, de 28 años. Katherine acompañó las imágenes con un mensaje sobre los últimos meses: “El verano… fue bueno con nosotros. De vuelta a la realidad”.

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La fotografía de septiembre no fue la primera vez que Katherine mostró a sus padres juntos este año. A comienzos de agosto, la hija mayor del actor compartió otra imagen poco habitual de Arnold y Maria durante una excursión familiar de esquí.

En esa fotografía, ambos aparecen sentados uno al lado del otro y abrigados para el frío. Katherine incluyó la postal en una publicación dedicada al cumpleaños de su padre.

Reencuentro familiar de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver
Katherine Schwarzenegger publicó una fotografía de sus padres como parte de su homenaje por el cumpleaños de Arnold (Instagram)

Feliz cumpleaños, papá ❤️. Qué suerte que seas nuestro… y aún más suerte que nuestros hijos te tengan como Opa”, escribió la hija del actor.

Un matrimonio que terminó después de 25 años

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se conocieron en 1977 y se casaron en 1986. Durante sus 25 años de matrimonio tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

La pareja anunció su separación en 2011, después de que Schwarzenegger reconociera públicamente que había tenido un hijo, Joseph Baena, con Mildred Patricia Baena, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia.

Aunque se separaron hace 15 años, su divorcio tardó una década en quedar finalizado. El proceso terminó en diciembre de 2021.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver estuvieron casados durante 25 años antes de anunciar su separación en 2011. (Estados Unidos). EFE/JOHN G. MABANGLO
Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver estuvieron casados durante 25 años antes de anunciar su separación en 2011. (Estados Unidos). EFE/JOHN G. MABANGLO

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a hablar de su relación actual con mayor tranquilidad. En una entrevista con PEOPLE en 2023, Schwarzenegger explicó que no mantienen una relación de pareja, pero sí una comunicación constante por sus hijos y nieto

No es que tuviéramos una pelea. No tuvimos una discusión. Fue simplemente mi error, ¿verdad?”, reconoció el actor al hablar sobre el final de su matrimonio.

Schwarzenegger también explicó que ambos tienen vidas separadas, aunque siguen en contacto para compartir celebraciones familiares.

“Mi historia con Maria continuará para siempre. Aunque nuestra relación sea diferente, no hay ninguna razón para sentir por ella algo que no sea amor”, afirmó.

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver
Schwarzenegger y Shriver han explicado que mantienen una relación cercana por sus hijos y nietos. (Captura: Instagram)

Maria Shriver expresó una postura similar en 2025. En una entrevista con PEOPLE aseguró que ambos se encuentran en un buen momento y que todavía hablan con frecuencia.

Nos reímos mucho de nuestros hijos, nuestros nietos, de nosotros mismos, y estamos orgullosos del hecho de que todavía seguimos hablando”, dijo. Luego destacó el tiempo que llevan formando parte de la vida del otro: “¡Durante casi 50 años!”.

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