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Una exparticipante de Cuestión de Peso contó por qué nunca tuvo intimidad con Camilota: “Soy reparanoica”

Natee usó sus redes sociales para revelar las razones que le impedían realizar ciertas prácticas sexuales con la hermana de Thiago Medina, de quien fue pareja. La irónica respuesta de la influencer

Natee decidió dar su versión acerca de lo que sucedió entre ella y la hermana de Thiago Medina (Video: Instagram)
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A casi dos años del romance que nació en Cuestión de Peso (El Trece), Camila Deniz, más conocida como Camilota y Natee volvieron a quedar enfrentadas públicamente. La bailarina lanzó fuertes acusaciones contra la hermana de Thiago Medina, que incluyeron desde un supuesto robo hasta detalles privados sobre la intimidad que compartieron cuando eran pareja.

El descargo de Natee surgió después de que Camila hiciera comentarios sobre la intimidad de su expareja. Molesta por la exposición, la joven decidió responder y explicar su versión de por qué evitaba determinadas prácticas sexuales durante la relación.

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¿Por qué estás hablando de nuestra intimidad? A ver, ¿por qué me tengo que enterar por conocidos y desconocidos que me llaman diciéndome que vos estás diciendo que yo no te hacía nada, que yo no bajaba, por decirlo así?”, arrancó Natee en un video que compartió en Instagram.

La joven continuó con su explicación dirigida a sus seguidores: “Les voy a explicar para ustedes que tienen la duda por qué esta piba está diciendo por todos lados que yo no bajaba. Yo no lo hacía, porque yo soy muy limpia en ese sentido, como que me recuido. Soy reparanoica de las enfermedades. Y a mí me da asco estar con gente que no se cuida”.

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Camilota confirmó su relación con otra participante de Cuestión de Peso

Natee fue todavía más contundente al referirse a la exclusividad del vínculo que mantenían durante el noviazgo: “Ella estaba con uno o con otro y no se cuidaba. Y a mí me daba asco. Y yo no se lo quería decir. No te lo quería decir porque no te quería lastimar. Pero no da que estés divulgando por todo el mundo”. El mensaje incluyó, además, una advertencia dirigida a a su expareja: “El día que tengas algo, si es que ya no lo tenés, porque las enfermedades se contagian, y las otras, el día que la tengas o si no la tenés, te vas a acordar de mí. No bajé, no hice nada. No hubo intimidad por eso, porque yo no me quiero contagiar ninguna enfermedad”.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Natee volvió a aclarar los motivos que la llevaron a hablar públicamente: “Me expuso públicamente por querer poner un límite sobre lo que estaba dispuesta a hacer en la intimidad y por cuidar mi salud. No quería lastimar, solo protegerme. No sabía cómo. Decir que no no tiene nada de malo, es salud emocional”.

El conflicto no se limitó a la intimidad compartida. La bailarina también acusó a Camilota de haberle robado un par de ojotas durante una difícil etapa de su vida, cuando atravesaba problemas habitacionales y le tocó vivir en la calle.

Ante las acusaciones, Camilota no se quedó callada y respondió con ironía: “Un dolor en el alma tenés. Te invito a tomar, ¿sabés qué? Tafirol seiscientos. No, no podés estar hablando todo el día de mí. Se ve que soy importante para tu vida”, lanzó entre risas.

La hermana de Thiago Medina decidió salir al cruce de su ex (Video: Instagram)

La relación entre ambas había comenzado en 2024, durante su participación en Cuestión de Peso (eltrece). A mediados de septiembre de aquel año, Camilota y Natee sorprendieron a todos sus compañeros del reality con la confirmación pública del romance, después de varias semanas de acercamiento dentro del programa.

Según relató la propia Natee en aquel momento, fue la bailarina quien desde el primer día “le hizo ojitos”, un gesto que le despertó curiosidad hasta darse cuenta de que se había enamorado. “Me propuso ser la novia y acepté, obvio, pero lo nuestro era como que en el medio hubo peleas porque nos celábamos, como que las dos queríamos lo mismo, las dos éramos parecidas, muchas cosas, y al final nos elegimos una a la otra”, contó Natee en ese entonces, al tiempo que reconocía que los celos y las personalidades similares de ambas habían generado algunas discusiones.

Mientras los televidentes y seguidores apostaban por la continuidad del romance, el vínculo duró lo mismo que un suspiro. Tras la separación, Camilota y Natee cortaron de manera abrupta, dejaron de hablarse y cada una continuó con su vida, hasta el nuevo cruce que las volvió a poner en el centro de la escena mediática.

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