El reconocimiento que le hizo la Legislatura Porteña al TC2000 por su trayectoria en el automovilismo

El TC2000 fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura Porteña y se convirtió en la primera categoría del automovilismo argentino en recibir ese reconocimiento.

Guardar

El TC2000 se convirtió en la primera categoría del automovilismo argentino en ser declarada de Interés Deportivo por la Legislatura Porteña, un reconocimiento que distingue sus más de cuatro décadas de historia, su vínculo con Buenos Aires y su apuesta por la innovación tecnológica.

La iniciativa fue presentada por Adrián Devilder junto al diputado Pablo Donati y aprobada el 3 de septiembre de 2026. La declaración reconoce la trayectoria de una categoría que, desde 1979, acompañó los cambios de la industria automotriz argentina e incorporó sucesivos desarrollos tecnológicos a la competencia.

PUBLICIDAD

La relación entre el TC2000 y la Ciudad de Buenos Aires comenzó en el origen mismo de la categoría. La primera carrera del Torneo Presentación de 1979 se disputó en el Autódromo de Buenos Aires, que desde entonces albergó innumerables competencias, entre ellas las 19 ediciones de los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Pero el vínculo excedió la pista. En 2012, la categoría corrió frente al Obelisco en un circuito callejero sobre la Avenida 9 de Julio, y un año después protagonizó otra competencia urbana en Recoleta, y llevó el automovilismo directamente al público porteño.

PUBLICIDAD

La iniciativa sobre el TC2000 fue presentada por Adrián Devilder junto al diputado Pablo Donati y fue aprobada el 3 de septiembre de 2026.

El 15 de marzo de 2026, el TC2000 —propiedad del Grupo Tango Sport Team, liderado por Alejandro Levy, director de la categoría, y Diego Levy— abrió su temporada en el circuito urbano montado en el Parque de la Ciudad y la Avenida Roca, retomando una tradición que forma parte de la historia deportiva porteña.

Ese regreso a las calles coincidió con una nueva etapa del TC2000, marcada por la incorporación de SUV de 500 HP con aerodinámica avanzada y desarrollos tecnológicos orientados por los estándares del automovilismo internacional.

Desde 1979, el TC2000 atravesó distintas generaciones de autos, motores y reglamentos, pero mantuvo una constante: llevar la innovación de la industria automotriz a la pista y acercar la competencia al público. La declaración de la Legislatura porteña reconoce ese recorrido de casi cinco décadas y el papel que Buenos Aires tuvo en él.

PUBLICIDAD

En los próximos días se informará la fecha de entrega formal de la distinción.