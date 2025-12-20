Deportes

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

El Pincha, ganador del Clausura, y el Calamar, vencedor del Apertura, se verán las caras en el Estadio Único de San Nicolás

Horario y dónde ver Estudiantes-Platense

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en las señales de ESPN Premium y TNT Sports

18.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

17.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

16.00 Ecuador, Colombia y Perú

15.00 México

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Platense?

El Calamar, que accedió a esta instancia tras ganar el Torneo Apertura, viene de un mal segundo semestre, en el que finalizó en el último lugar de su zona y arrastra una seguidilla de nueve partidos sin victorias. Su último triunfo fue el 14 de septiembre, cuando se impuso por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

11:00 hsHoy

Convocados Estudiantes de La Plata:

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Estudiantes de La Plata?

El Pincha, por su parte, viene de ganar el Torneo Clausura luego de clasificar como octavo de su grupo. En octavos superó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en cuartos doblegó a Central Córdoba en Santiago del Estero, en semifinales superó a su clásico rival Gimnasia por 1-0 en el Bosque y en la final se impuso por penales ante Racing.

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

09:30 hsHoy

El Pincha y el Calamar se verán las caras este sábado 19 de diciembre, desde las 18, en el estadio Único de San Nicolás. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que sus asistentes serán Cristian Navarro y Pablo González. El encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Lucas Germanotta.

09:02 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y Platense, correspondiente a la final del Trofeo de Campeones.

