El Gobierno de Guatemala activó un operativo conjunto para liberar los bloqueos viales

Agentes de seguridad con escudos antidisturbios se posicionan en una carretera frente a un grupo de manifestantes que genera humo oscuro en la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Guatemala anunció este día un operativo conjunto para liberar los bloqueos de carreteras que dificultan la distribución de combustible, mientras aseguró que el país cuenta con existencias suficientes de gasolina y diésel para satisfacer la demanda nacional. La medida fue ordenada por el presidente Bernardo Arévalo ante interrupciones viales que afectaron el transporte, el traslado de insumos y la circulación de la población.

El sistema de abastecimiento ha respondido durante 25 años a crisis ocurridas en distintas partes del mundo sin que Guatemala haya registrado desabastecimiento, sostuvo el ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios. El funcionario pidió evitar las compras de pánico y afirmó que las autoridades despejan las rutas para que los cargamentos lleguen a las estaciones de servicio.

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La falta de combustible en algunos expendios no responde a una escasez nacional, sino a las restricciones para movilizar los productos hasta determinados puntos de venta. “Hay combustible y se está despejando las vías para que llegue el abastecimiento a todas las estaciones de servicio”, expresó Barrios.

El Gobierno de Guatemala activó una operación conjunta para liberar los bloqueos viales y restablecer el traslado de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos. (Diario Centroamérica)

Catorce puntos bloqueados en diez departamentos

Las autoridades reportaron 14 puntos con la circulación interrumpida en 10 departamentos y municipios al inicio de la jornada. Algunas rutas de transporte suspendieron temporalmente sus servicios en zonas consideradas críticas.

El ministro de Gobernación, Marco Villela, advirtió que los bloqueos impedían el paso de trabajadores, estudiantes, pacientes que requieren atención médica y vehículos de emergencia. También afectaban el traslado de alimentos, medicamentos y combustibles, con pérdidas para miles de familias y pequeños negocios.

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Villela sostuvo que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero señaló que ese derecho no puede ejercerse mediante la anulación de las libertades de otras personas. “Bloquear vías y perjudicar al resto de la población es algo muy distinto”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional activaron una operación conjunta para liberar los bloqueos que permanecían activos. La Policía Nacional Civil debía aplicar sus protocolos con diálogo, uso gradual y proporcional de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

La intervención policial, explicó el ministro, no busca impedir las protestas pacíficas, sino restablecer la circulación y asegurar el libre tránsito. Los manifestantes recibieron un plazo de 30 minutos para liberar voluntariamente las carreteras.

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La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución de debida ejecución que ordenó liberar los bloqueos aún instalados durante las horas siguientes. Villela anunció que quienes fueran encontrados bloqueando vías serían arrestados y puestos a disposición de los tribunales, mientras que los vehículos utilizados para interrumpir la circulación quedarían confiscados.

El video registra una vista desde el interior de un vehículo detenido en una carretera. En primer plano se observa el volante y el tablero del automóvil. La calzada está congestionada por una larga fila de camiones blancos y oscuros que se extienden a la distancia. El cielo es parcialmente nublado durante el día. Los camiones permanecen inmóviles o con movimiento lento. Se trata de un registro visual de un evento de congestión vehicular. Cortesía

Dos agentes heridos durante la liberación de una ruta

Uno de los operativos se desarrolló en Cuyotenango, donde fueron heridos de bala dos policías durante la liberación de un bloqueo. Los agentes fueron evacuados por vía aérea y permanecían internados en un centro de salud.

El ministro de Gobernación consideró que el uso de armas de fuego contra los agentes descartaba el carácter pacífico de esas acciones. Reconoció que existe descontento por el aumento de los combustibles, aunque sostuvo que la situación está vinculada con un conflicto internacional y que el Gobierno busca mecanismos legales para atenderla.

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Las autoridades también liberaron bloqueos en El Boquerón, en el departamento de San Marcos, y en Los Esclavos, Santa Rosa. Según Villela, las rutas hacia la costa sur y el occidente del país quedaron habilitadas tras esas intervenciones.

Persistían cierres en el sur, sobre la avenida Petapa, y en el norte, desde la zona 18 hasta el municipio de Río Hondo. También se mantenía un bloqueo cerca del centro comercial Mundo Maya, en Petén, mientras las fuerzas de seguridad intervenían ante un intento de cierre en la calzada Roosevelt, en dirección a Antigua Guatemala.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, informó que el Ejército de Guatemala activó sus tres fuerzas, 23 comandos operativos y sus medios disponibles para respaldar a la seguridad pública. La participación militar fue solicitada por el Ministerio de Gobernación como apoyo interinstitucional para levantar los bloqueos.

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Sáenz indicó que los soldados actuarían bajo los protocolos establecidos, con disciplina, prudencia y respeto a la Constitución y a las leyes. “Cada soldado actuará con disciplina, prudencia y respeto”, aseguró el ministro, quien calificó de inadmisibles las acciones que impiden a la población acudir a hospitales, centros educativos o lugares de trabajo.