Medio Ambiente

Científicos alertan que los próximos desastres climáticos podrían ser mucho más graves de lo previsto: las 3 claves para entender el riesgo

Un estudio del King’s College London advierte que las metodologías actuales para medir el riesgo subestiman escenarios sin precedentes, como la combinación de temperaturas extremas y huracanes de gran intensidad ocurridos de forma simultánea

Fotografía satelital con retícula que muestra una formación nubosa en espiral sobre el mar cerca de la costa mexicana.
Un estudio del King’s College London advirtió que los registros históricos pueden subestimar el riesgo de olas de calor y ciclones tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una sola tormenta tropical puede alterar durante horas la vida de una región y dejar una cifra de víctimas que tarda años en dimensionarse. En Myanmar, el ciclón Nargis causó cerca de 140.000 muertes en 2008. Para científicos del King’s College London, ese antecedente no marca el límite conocido de la destrucción: los registros históricos pueden subestimar de forma grave el daño que causarán futuras olas de calor y ciclones.

La advertencia figura en un trabajo de perspectiva publicado en Nature Sustainability, cuyos autores revisaron las muertes atribuidas a todos los ciclones tropicales y episodios de calor extremo registrados en el mundo entre 2000 y 2025. El análisis sostiene que los métodos habituales para calcular riesgos climáticos suelen imaginar escenarios intensos, pero conocidos, y dejan fuera combinaciones de fenómenos que todavía no tienen precedentes.

PUBLICIDAD

El foco del estudio está puesto en las olas de calor, los ciclones tropicales y la posibilidad de desastres con impactos mucho mayores que los observados hasta ahora. Los investigadores aclaran que un evento con millones de víctimas no puede descartarse por completo, aunque esa posibilidad no implica que vaya a ocurrir.

Nubes densas y oscuras cubren el cielo sobre un mar agitado que golpea una costa con palmeras inclinadas por el viento.
La investigación publicada en Nature Sustainability revisó las muertes atribuidas a ciclones tropicales y calor extremo registradas entre 2000 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciclón en Myanmar concentró más muertes que cientos de tormentas

Los datos examinados muestran que la mortalidad vinculada a fenómenos meteorológicos extremos no se distribuye de forma pareja. Una cantidad reducida de catástrofes concentra la mayoría de las víctimas, una característica que, según los autores, dificulta proyectar cuál podría ser el verdadero peor escenario.

El caso más marcado fue el del ciclón Nargis, que golpeó Myanmar en 2008 y dejó alrededor de 140.000 muertos. De acuerdo con el análisis, esa cifra superó por más del doble el total de muertes provocado por los otros 675 ciclones tropicales mortales incluidos en el período 2000-2025.

PUBLICIDAD

La diferencia ayuda a explicar una de las preocupaciones centrales de la investigación. Si la experiencia reciente está dominada por pocos episodios excepcionales, utilizar únicamente los antecedentes disponibles puede transmitir una sensación engañosa sobre el techo de riesgo. El peor evento registrado no necesariamente es el peor evento posible.

“El pasado casi con seguridad nos hará subestimar el riesgo futuro”, afirmó Tom Matthews, profesor titular de Geografía Ambiental en el King’s College London y autor principal del trabajo. “Los hechos que moldearon nuestra idea de lo que puede hacer el clima extremo no son lo peor que puede suceder. Son lo peor que ha sucedido hasta ahora, en un registro corto y en un clima que ya no existe”.

La ola de calor europea de 2003 dejó unas 70.000 víctimas

Una calle urbana con gente bajo sol intenso. Un hombre mayor en un banco se toca el pecho, asistido por un joven. Otros usan abanicos.
Los autores señalaron que el peor evento registrado no necesariamente representa el peor escenario posible del clima extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión también encontró una concentración similar en los episodios de temperaturas extremas. Las muertes por calor estuvieron agrupadas en unos pocos eventos de gran magnitud, con la ola de calor europea de 2003 como el caso más letal del conjunto analizado.

Aquel episodio provocó alrededor de 70.000 muertes en Europa, según los datos citados por los científicos. Cerca de la mitad se produjo durante las primeras dos semanas de agosto, cuando las temperaturas se mantuvieron elevadas durante varios días en distintos países del continente.

Una ola de calor no es simplemente una jornada con máximas altas. Se trata de un período prolongado de temperaturas inusualmente elevadas que puede impedir que el cuerpo se recupere, sobre todo por la noche. El peligro aumenta para personas mayores, niños, pacientes con enfermedades previas, trabajadores expuestos al exterior y hogares sin acceso a refrigeración.

La acumulación de calor también presiona los sistemas de salud, la provisión eléctrica, el transporte y el abastecimiento de agua. Por eso, el estudio plantea que medir el riesgo solo a partir de un número de muertes puede dejar en segundo plano otros daños que ocurren al mismo tiempo y pueden agravar una emergencia.

Los científicos plantean escenarios climáticos que aún no tienen antecedente

Mapa satelital con grandes masas de nubes, varias islas de color verde y una tormenta ciclónica en espiral blanca sobre el océano.
El equipo propuso tres prioridades para anticipar desastres meteorológicos de gran escala, con análisis prospectivos, estudio de umbrales y límites físicos del tiempo meteorológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas actuales de evaluación suelen contemplar amenazas reconocibles en una escala más intensa. Por ejemplo, un huracán con vientos más fuertes que los documentados en el pasado. Sin embargo, los autores advierten que esas herramientas son menos eficaces cuando deben anticipar una cadena de sucesos inédita.

Uno de los ejemplos expuestos es una ola de calor devastadora que ocurra justo antes de un huracán intenso. Millones de personas podrían encontrarse en proceso de evacuación, sin aire acondicionado ni otras formas de protección frente a temperaturas peligrosas. La simultaneidad de ambos fenómenos pondría a prueba la respuesta sanitaria, la capacidad de los refugios, las comunicaciones y la infraestructura.

Matthews propuso que la comunidad científica trate la identificación de desastres catastróficos desconocidos como un objetivo específico de investigación. “Significa trabajar hacia atrás desde un resultado que nadie quiere y preguntar qué podría producirlo”, señaló. También pidió sumar a especialistas que habitualmente no participan de estas evaluaciones, entre ellos expertos en riesgos existenciales y autores de ficción climática.

La idea consiste en partir de un daño hipotético —por ejemplo, un colapso prolongado de servicios esenciales o una mortalidad masiva— y reconstruir las condiciones meteorológicas, sociales y de infraestructura que podrían desencadenarlo. En términos simples, se busca imaginar antes de tiempo una crisis para identificar qué medidas pueden impedirla o reducir sus consecuencias.

Vista aérea de la Tierra desde el espacio que muestra un huracán con su ojo central y nubes blancas girando en espiral sobre un océano azul oscuro.
El ciclón Nargis en Myanmar causó cerca de 140.000 muertes en 2008 y concentró más víctimas que cientos de tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres prioridades para anticipar desastres meteorológicos de gran escala

El equipo del King’s College London propuso tres líneas de trabajo para mejorar la prevención ante eventos de impacto extremo. La primera son los análisis prospectivos con participantes de distintas áreas, incluidas comunidades de primera línea, aseguradoras, modeladores del clima, investigadores de riesgos y escritores especializados en escenarios climáticos.

La segunda prioridad es comprender mejor los umbrales a partir de los cuales los daños aumentan de forma muy rápida. Un umbral es el punto en que un cambio adicional, aunque parezca pequeño, genera consecuencias mucho mayores. Por ejemplo, unos días extra de calor intenso pueden multiplicar los problemas de salud si coinciden con cortes eléctricos o con hospitales saturados.

La tercera propuesta es establecer cuáles son los límites físicos del tiempo meteorológico en climas bastante más cálidos o más fríos que el actual. Esa tarea apunta a conocer qué fenómenos pueden producirse bajo condiciones que las sociedades modernas todavía no han enfrentado.

El trabajo fue difundido después de un verano con miles de muertes adicionales registradas en Europa durante las olas de calor de junio y mientras se analizaban los posibles efectos globales de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en varias regiones. Para los autores, la preparación frente al clima extremo debe considerar tanto los antecedentes conocidos como los escenarios que todavía no figuran en los archivos históricos.

Temas Relacionados

Ola de calorCiclón tropicalFenómeno de El Niñoúltimas noticiasDesastres climáticosHuracánTornadoCalor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

Un reportes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA advierte que parte del país registrará precipitaciones por encima de las marcas habituales. Este panorama meteorológico elevará la probabilidad de desbordes fluviales y anegamientos

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

El Niño pone en riesgo especies emblemáticas de un archipiélago único de América

El alza prevista en la temperatura del Pacífico amenaza con reducir el alimento de pingüinos, aves y mamíferos marinos en las islas Galápagos, mientras las lluvias podrían impulsar el avance de plantas invasoras

El Niño pone en riesgo especies emblemáticas de un archipiélago único de América

Un estudio reveló el particular vínculo entre las ratas invasoras y la vida en los arrecifes de coral en el océano Índico

Investigadores de la Universidad de Lancaster descubrieron que la presencia de estos roedores en islas de la región repercute directamente en el equilibrio de especies que habitan los ecosistemas marinos cercanos

Un estudio reveló el particular vínculo entre las ratas invasoras y la vida en los arrecifes de coral en el océano Índico

La NASA monitorea El Niño con satélites para mejorar el pronóstico de huracanes

En colaboración con organismos europeos, la misión Sentinel-6 mide la temperatura del océano y la altura del mar para anticipar la intensificación de las tormentas antes de su impacto en la costa

La NASA monitorea El Niño con satélites para mejorar el pronóstico de huracanes

Los incendios y las olas de calor podrían elevar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares

La OMM advirtió que los episodios extremos de humo se triplicaron desde la década de 1990 y que las partículas finas pueden desplazarse a grandes distancias, incluso lejos de las zonas afectadas por el fuego

Los incendios y las olas de calor podrían elevar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Líneas 1, 3, 4 y 7 del MB reportan retrasos y cortes en el servicio

Fabio Arjona, ministro de Ambiente, aseguró que no permitirá que haya afectaciones ambientales por obras del Canal del Dique

Temblor hoy en México: 20 sismos de hasta 4.1 grados sacudieron el país en las primeras horas de este viernes

Feria gratuita de salud en San Juan de Lurigancho este sábado: dónde será y qué servicios ofrecerá

DEPORTES

Vélez empató 1-1 ante Newell’s en Rosario y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez empató 1-1 ante Newell’s en Rosario y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Se confirmaron todos los detalles de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes: lo que hay que saber

El reconocimiento que le hizo la Legislatura Porteña al TC2000 por su trayectoria en el automovilismo

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El duro cuestionamiento de un campeón de España por la gresca con Argentina en la final del Mundial: “Fue un momento lamentable”

ENTRETENIMIENTO

Tras el cruce con Will Smith, Chris Rock condiciona su presencia en los Oscar: “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”

Tras el cruce con Will Smith, Chris Rock condiciona su presencia en los Oscar: “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”

Steve Buscemi y su historia con las Torres Gemelas: volvió a ser bombero para buscar sobrevivientes tras el 11 de septiembre

The Witcher perdió la mitad de su público tras la salida de Henry Cavill: las razones del alejamiento del actor

Influencer de body positive recibe críticas tras bypass gástrico y perder más de 70 kilos: “Yo elijo vivir para MÍ”

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió