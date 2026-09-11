Costa Rica

Dos ondas tropicales ingresarán a Costa Rica en días consecutivos y mantendrán las lluvias hasta la próxima semana

La onda tropical número 42 llegará este viernes y será seguida por la 43 el sábado, en medio de un escenario de alta humedad, vientos alisios moderados y una Zona de Convergencia Intertropical activa

La onda tropical número 42 ingresará a Costa Rica durante este viernes 11 de septiembre, mientras que la número 43 llegará el sábado. Crédito: Semanario Universidad
La onda tropical número 42 ingresará a Costa Rica durante este viernes 11 de septiembre, mientras que la número 43 llegará el sábado. Crédito: Semanario Universidad
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Costa Rica recibirá dos ondas tropicales en días consecutivos, una condición que contribuirá a mantener un escenario de lluvias e inestabilidad atmosférica durante el cierre de esta semana y los primeros días de la próxima.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que la onda tropical número 42 llegará al territorio nacional durante este viernes 11 de septiembre, mientras que la número 43 ingresará el sábado 12.

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Los dos sistemas encontrarán una atmósfera caracterizada por alto contenido de humedad, presencia de vientos alisios moderados y una Zona de Convergencia Intertropical activa, factores que favorecerán la formación de nubes, aguaceros y posibles tormentas en distintas regiones.

El IMN señaló en su tendencia semanal que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el miércoles 16 de septiembre.

La primera en ingresar será la onda número 42, cuyo arribo está previsto hacia el final de este viernes.

Aunque el sistema presenta una intensidad débil, su paso podría extender las precipitaciones hasta horas de la noche, particularmente en la vertiente del Caribe y de manera localizada en sectores costeros del Pacífico.

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La situación no terminará con su salida del territorio nacional. Apenas un día después se prevé el ingreso de la onda tropical número 43, que prolongará el ambiente inestable durante el fin de semana.

Los vientos alisios seguirán moderados y podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h en sectores montañosos del Pacífico Norte. Cortesía: CNE
Los vientos alisios seguirán moderados y podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h en sectores montañosos del Pacífico Norte. Cortesía: CNE

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

Para este viernes, las primeras horas del día estarán marcadas por la formación de tormentas frente a la costa de Limón.

Debido a la influencia del viento, parte de estas precipitaciones podría desplazarse hacia tierra firme y provocar lluvias en sectores del Caribe.

Durante la tarde, el patrón cambiará y los aguaceros más importantes se concentrarán principalmente sobre el Pacífico Sur, Pacífico Central y el extremo oeste del Valle Central.

Parte de esas lluvias también podría extenderse hacia sectores de la Zona Norte.

En términos generales, el IMN prevé que durante los próximos días las precipitaciones en la vertiente del Pacífico se concentren principalmente durante las tardes.

En el Pacífico Central y Sur podrían registrarse lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica, mientras que existe una probabilidad moderada de condiciones similares en la península de Nicoya.

Para el Caribe y la Zona Norte, las lluvias serán más frecuentes durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de chubascos aislados en sectores montañosos durante las tardes.

El Valle Central, por su parte, tendrá lluvias ocasionales. Según la tendencia del Instituto, estas precipitaciones podrían presentarse con mayor frecuencia a partir de los primeros días de la próxima semana.

Durante las noches también se esperan condiciones de parcial a mayormente nubladas, con lluvias aisladas en el Caribe y la Zona Norte y posibilidad de precipitaciones costeras en el Pacífico.

El IMN prevé que la inestabilidad atmosférica se mantenga al menos hasta el miércoles 16 de septiembre. Crédito: El Observador
El IMN prevé que la inestabilidad atmosférica se mantenga al menos hasta el miércoles 16 de septiembre. Crédito: El Observador

Viento seguirá presente

La llegada de las ondas tropicales coincidirá además con la persistencia de los vientos alisios, que continuarán transportando humedad desde el mar hacia Costa Rica.

Para este viernes se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que en sectores montañosos del Pacífico Norte las ráfagas podrían alcanzar aproximadamente 70 km/h.

La combinación de estos vientos con el alto contenido de humedad y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical explica por qué las lluvias pueden aparecer en distintas horas del día y no exclusivamente durante las tardes, como ocurre habitualmente durante la época lluviosa.

“El paso de ondas tropicales favorecerá un ambiente inestable, en conjunto con una Zona de Convergencia Intertropical activa, lo que contribuirá a reforzar el aporte de humedad desde las regiones marítimas hacia el territorio nacional”, explicó el IMN.

El escenario se produce después de varios días de inestabilidad sobre el país. La onda tropical número 41 había cruzado Costa Rica el martes 8 de septiembre, también en medio de condiciones húmedas y vientos alisios de moderados a fuertes.

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