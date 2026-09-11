Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La modelo brasileña considera que volver a ser madre a los 44 años le permitió vivir la maternidad desde una perspectiva diferente. (Instagram)

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Gisele Bündchen vive una etapa diferente desde que volvió a ser madre. A los 44 años, la modelo brasileña tuvo a su tercer hijo, el primero junto a Joaquim Valente. Ahora, su familia ocupa un lugar central en las decisiones que toma, incluso cuando eso significa rechazar buena parte de las oportunidades profesionales que tocan a su puerta.

“Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en un lugar diferente. No tengo nada que demostrar. Francamente, no siento que me importe”, dijo Bündchen, de 46 años, en una entrevista con i-D publicada el 10 de septiembre.

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“No estoy definida por las opiniones de otras personas. Siento que puedo elegir cómo quiero vivir mi vida”, afirmó.

La modelo es madre de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, fruto de su matrimonio con Tom Brady. Tras su divorcio del exjugador de la NFL en 2022, Bündchen rehizo su vida junto a Valente. La pareja dio la bienvenida a su hijo en 2025 y, desde entonces, la brasileña ha compartido algunas reflexiones sobre los cambios que implicó volver a tener un bebé.

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Tras su divorcio de Tom Brady, Bündchen construyó una nueva etapa familiar junto a Joaquim Valente.(Instagram)

“Los niños nos dan esta oportunidad de vivir de nuevo, de estar más presentes y de experimentar la vida otra vez. De hacerlo quizá de una manera diferente a como lo hemos hecho antes”, explicó.

La nueva perspectiva de la modelo también se refleja en su relación con el trabajo, pues no desea perder momentos importantes con sus niños.

“Digo que no al 99% de los trabajos que me ofrecen porque, cuando pongo las cosas en la balanza, pienso: ‘¿Voy a perderme el partido de voleibol de mi hija? ¿Voy a perderme ir al parque con mi hijo? ¿Voy a perderme que mi hijo sea DJ?’”, relató.

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Asimismo, la modelo explicó que su definición de éxito cambió con los años. “Algunas personas dicen que el éxito es poder, dinero, fama, más. Algunas personas dicen que el éxito es poder pasar tiempo con tus hijos, tener comida en la mesa, tener un hogar donde vivir, tener buenas relaciones y disfrutar realmente cada día”, reflexionó.

Benjamin y Vivian son los dos hijos mayores de Gisele Bündchen, fruto de su matrimonio con Tom Brady.(Instagram)

Su rutina de ejercicios también cambió

La maternidad no hizo que Bündchen abandonara la actividad física. Por el contrario, la modelo explicó que actualmente entrena diariamente.

“Hago pesas tres veces por semana. Hago Pilates una o dos veces por semana. Hago yoga dos o tres veces por semana. Hago ejercicio todos los días porque, para mí, hacer ejercicio no es algo que tenga que hacer. Lo veo como algo que puedo hacer”, contó a i-D.

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Gisele Bündchen, su estilo de vida y su romance con Joaquim Valente (Instagram/Gisele Bündchen)

La actividad física también está vinculada con el tiempo que comparte con sus hijos. Surfear, practicar paddleboard o jugar voleibol con Vivian forman parte de las maneras en que se mantiene activa. “Sea lo que sea, siento que es un momento de estar presente”, explicó.

Su nueva rutina incluso le permitió alcanzar un logro que antes no podía hacer: “Ahora, por primera vez en mi vida, puedo hacer dominadas”, reveló a la revista digital.

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