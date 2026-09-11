Volvió a bajar el riesgo país argentino: cerró la semana en 485 puntos y es el menor valor en un mes

Wall Street rebotó 1% luego de conocido el dato de inflación en EEUU.

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Las acciones y los bonos de Argentina negociaron “de mayor a menor” este viernes, con tendencia bajista y cierre en los precios mínimos del día.

Los principales indicadores de Wall Street avanzaron entre 0,9% y 1% después de conocido un dato de inflación en los EEUU alineado con las expectativas y en un marco de bajas para las cotizaciones del petróleo. El crudo cortó una racha de cinco subas consecutivas.

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La Bolsa porteña registró una toma de ganancias e interrumpió una serie de tres alzas consecutivas. El índice S&P Merval de Buenos Aires recortó 1,9%, en los 3.098.898 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cerraron con una caída promedio de 0,1 por ciento.

El riesgo país de JP Moran restó seis unidades para la Argentina, en los 485 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 14 de agosto. La caída se vinculó a un ascenso de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU, la base de comparación del indicador. El Treasury a diez años cerró con un rendimiento de 4,975% anual, el más alto desde febrero de 2023.

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“El escenario internacional se tornó nuevamente desafiante: el precio del crudo volvió a ubicarse por encima de los USD 100 por barril reavivando presiones inflacionarias en todo el globo. La tasa de 10 años del Tesoro de EEUU alcanzó niveles que no se observaban desde 2023, lo que presionó en los activos de riesgo”, explicaron los analistas de IEB.

“La estabilidad del indicador soberano, aun frente a un contexto externo más adverso, vuelve a poner el foco sobre los factores domésticos y, en particular, sobre la prima asociada a la incertidumbre política de cara a 2027″, reportó GMA Capital.

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Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street el recorrido fue de mayor a menor, para cerrar con mayoría de pérdidas. Acusaron mayores bajas Adecoagro (-4,8%), Loma Negra (-3,5%) y Vista Energy (-3,4%).

“La semana estuvo marcada por nuevas señales de debilidad de la actividad económica y por la continuidad del ancla cambiaria. Los datos de julio mostraron nuevas caídas en la industria y la construcción, en un contexto en el que la política económica continúa priorizando la estabilidad cambiaria y la desinflación. El dato de agosto, con una inflación mensual de 1,7%, sugiere que esta estrategia está dando resultados”, detalló el equipo de Research de Puente.

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Acciones argentinas en Wall Street (Rava Bursátil-precios en dólares)

“Finalmente, el Tesoro logró refinanciar completamente los vencimientos de deuda de la semana que viene, por $8,1 billones. Incluso, en muchos de los instrumentos los precios de corte fueron superiores a los del mercado secundario, no teniendo que dar premio. Hacia la semana que viene, quedará ver cómo se reposicionan las curvas con esta nueva oferta y en particular, cómo quedarán las condiciones de liquidez”, añadieron desde Puente.

Valentín Gómez García, analista de Adcap, precisó que “el Tesoro adjudicó $8,4 billones en la licitación de hoy, frente a vencimientos por $8,1 billones, logrando un rollover del 103% y dejó afuera ofertas por alrededor de $5,8 billones”.

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“La estrategia del Tesoro se enfocó en aprovechar la elevada demanda recibida para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dollar-linked sin dar un premio excesivo, buscando canalizar parte de la demanda por cobertura de dólares y minimizar así su potencial traslado al mercado cambiario. Al mismo tiempo, en el resto de las curvas adjudicó principalmente lo necesario para cubrir los vencimientos, evitando una absorción significativa de pesos que pudiera generar nuevamente presión sobre la liquidez del sistema”, acotó Gómez García.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre registró al cierre una caída superior al 2,6% y cotiza a USD 104,76, después de dispararse el jueves más de un 6%, pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

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“Los índices neoyorquinos registraron un contundente rebote técnico superior al 1%, impulsados por el alivio de las empresas tecnológicas y un recorte en las cotizaciones del petróleo ante versiones de negociaciones diplomáticas en Medio Oriente”, observó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“La jornada ofreció un panorama de cómo el mercado prefiere la certidumbre sobre la especulación, una vez que se descontaron por completo dos subidas de tipos antes de finalizar el año, el capital comprador regresó con firmeza a los activos de renta variable y criptoactivos, interpretando que una Fed restrictiva es preferible a un escenario de incertidumbre o poco control inflacionario. No obstante, el rally de hoy contrasta con la fragilidad subyacente que sugiere el repunte de las tasas soberanas de corto plazo y el deterioro en la confianza del consumidor”, describió Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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En el mercado de cambios el monto operado en el segmento de contado volvió a uno de sus puntos más altos del año, con USD 835,4 millones, volumen que ejerció presión bajista para el dólar mayorista, que descontó 4,50 pesos o 0,3%, a 1.508,50 pesos.

“Fue ya durante los últimos 15 minutos de mercado que la oferta logró imponerse, quebró el soporte del día de $1.510 y terminó de caer y cerrar a $1.508,50, precio que viene oficiando como piso del mes de septiembre. El volumen se recuperó firmemente, superando en 52% al de ayer, y hoy totalizó USD 835 millones. En la semana acumuló USD 2.700 millones”, destacó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El tipo de cambio oficial regresó al mismo precio de cierre de agosto, mientras que en el recorrido de 2026 exhibe una suba de 53,50 pesos 3,7%, detrás de una inflación próxima al 22% acumulado en lo que va del año.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.894,30, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 385,80 pesos o 25,6% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio del viernes de la semana anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.

El dólar blue concluyó sin variantes, ofrecido a 1.545 pesos.

El Banco Central absorbió USD 5 millones con su participación cambiaria, el 0,6%de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas restaron USD 37 millones, en los USD 50.469 millones.