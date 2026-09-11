Bit Reactor publica el primer gran parche de ‘Star Wars Zero Company’ que corrige varios problemas

Star Wars Zero Company, de Bit Reactor.

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Bit Reactor publicó la actualización 1.1 de Star Wars Zero Company, el primer parche importante del juego de estrategia táctica desde su lanzamiento el 27 de agosto. Disponible en todas las plataformas, la descarga corrige disparos que fallaban pese a mostrar un 100 % de probabilidad de impacto, archivos de guardado dañados, bloqueos en el modo Beskar y varios comportamientos irregulares de Overwatch.

El combate vuelve a respetar sus porcentajes

Una de las correcciones centrales afecta directamente la confianza del jugador en las reglas. Antes del parche, ciertos disparos podían fallar aunque la interfaz indicara una probabilidad de acierto del 100 %. La versión 1.1 elimina ese error y modifica otros cálculos que alteraban el daño, los golpes críticos y la selección de objetivos.

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Las escopetas de niveles 2 a 4 utilizaban por accidente los valores correspondientes al nivel 1. Los blásters iónicos, en cambio, podían duplicar su daño crítico. Los ataques de la Fuerza de Tel-Rea Vokoss aplicaban dos veces una bonificación de entrenamiento cruzado que debía contabilizarse una sola vez, mientras que otras bonificaciones de daño crítico no se sumaban correctamente.

También fue reparado el disparo antiblindaje DC-17m, cuyo daño base impedía conseguir impactos críticos o recibir los modificadores asignados a las granadas. Bit Reactor ajustó el control de apuntado de esa arma y de Rocket Strike, además de corregir el desplazamiento anómalo de los ataques en cono cuando se usaban mouse y teclado.

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Overwatch, una mecánica de reacción que permite disparar cuando un enemigo realiza determinadas acciones, acumulaba varios problemas. Algunas unidades atacaban a través de objetos sólidos, reaccionaban ante objetivos situados fuera del cono de selección o intervenían contra personajes que ya habían sido eliminados. El parche corrige esos casos y un error en el orden de turnos que llevaba al Capitán Coil a curar un objetivo derrotado previamente por Overwatch.

El talento A Life of Labor tampoco permitirá acumular bonificaciones de manera infinita al comprar varias veces su segundo nivel. La actualización repara además el estado Inamovible, que podía aparecer sin entregar su beneficio, y evita que enemigos fuera del área de Sweeping Salvo reciban el impacto de la habilidad.

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Guardados, bloqueos y rendimiento

La versión 1.1 atiende varios problemas capaces de interrumpir una campaña. Las partidas del modo Beskar podían desaparecer temporalmente o provocar que el juego se colgara. También existía riesgo de corrupción de archivos cuando el programa se cerraba de forma repentina o forzada. Ambos fallos fueron incluidos en la lista de reparaciones.

El Banco de datos podía dañar personajes si el jugador interactuaba con él durante un guardado. Editar un operador también podía modificar por error el nombre de otro, crear nombres duplicados y estropear su personalización. A esto se sumaba la generación de un autoguardado extra al cargar una partida, comportamiento que fue eliminado.

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Bit Reactor solucionó varios cierres inesperados y tirones de imagen. Uno de los bloqueos podía producirse en el menú principal al pulsar teclas repetidamente durante la cinemática inicial; otro aparecía de manera ocasional en el tutorial de la enfermería. También fue corregida una transición desde el menú de selección del escuadrón que impedía continuar al abrir el modo de inspección.

El parche modifica además un mensaje relacionado con la iluminación global y los reflejos que hacía referencia al trazado de rayos por equivocación. Entre los cambios visuales figuran una cámara más estable al seleccionar objetivos, correcciones en animaciones de soldados clon y personajes, y la aparición de Hawks en la escena final de Bespin cuando antes podía quedar ausente.

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Star Wars Zero Company, de Bit Reactor.

Recompensas, estrategia y misiones

Quienes reservaron Star Wars Zero Company o compraron la Edición Deluxe deberían recibir correctamente los objetos asociados. Antes de la actualización, esas recompensas podían no incorporarse a la reserva del jugador pese a que estuvieran incluidas en la compra.

La gestión estratégica recibió otros ajustes. Ya no es posible usar más de un tanque de bacta durante un mismo ciclo. Las especializaciones secundarias ahora cuentan correctamente al revisar requisitos y resultados específicos durante las operaciones, y sus entrenamientos cruzados pasivos se incorporan a las opciones disponibles al alcanzar el nivel de relación +8.

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La misión de héroe de Tel-Rea también cambia su condición de cierre. Su batalla final ya no terminará antes de tiempo cuando reste un turno de supervivencia: la misión se completa al concluir el último turno enemigo. Otros dos errores impedían que el rival final reasignara correctamente su objetivo hacia el operador que había golpeado a Tel o la había animado mientras estaba en peligro.

La actualización permite cerrar el tutorial de modificaciones de armas mediante la opción Atrás y muestra correctamente que el progreso se reinicia al cancelar una mejora que requiere varios ciclos. El parche ya puede descargarse en todas las plataformas compatibles con Star Wars Zero Company.

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