Steam recibirá juegos de Ubisoft que ya no exigirán Ubisoft Connect

01/06/2017 Catorce años después de introducir su reconocido logo del círculo morado, la desarrolladora de videojuegos Ubisoft ha dado un gran cambio a su imagen corporativa con un nuevo logo "minimalista, moderno y monocromático". Así define la empresa francesa a su nueva imagen en un comunicado, añadiendo que el logo "es una ventana a los mundos que crean" en videojuegos, cómics y películas POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT

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Ubisoft confirmó que comenzará a integrar varias funciones de Ubisoft Connect directamente en Steam, sin exigir que los jugadores instalen o abran su launcher. La primera prueba se realizará con Prince of Persia: The Lost Crown y luego se extenderá de manera gradual a otros títulos del catálogo, aunque todavía no se anunciaron fechas ni una lista completa de juegos compatibles.

Qué cambiará para los jugadores de PC

La nueva solución se llama Ubisoft Connect Services Steam. Su objetivo es mantener características asociadas a los servicios de Ubisoft dentro de la tienda de Valve, pero eliminar el paso de instalar y ejecutar una aplicación separada antes de iniciar cada juego.

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Entre las funciones confirmadas aparecen el progreso cruzado, el cross-play, los desafíos y las recompensas. El progreso cruzado permite continuar una partida en diferentes sistemas sin comenzar desde cero, mientras que el cross-play conecta en una misma partida a usuarios de distintas plataformas cuando el juego lo permite.

Hasta ahora, comprar determinados juegos de Ubisoft en Steam no evitaba la dependencia de Ubisoft Connect. Al presionar el botón para jugar, el usuario debía pasar por un segundo launcher, con otra instalación y otro proceso funcionando en la computadora. Esta duplicación es una queja frecuente entre jugadores de PC, que suelen tener varias aplicaciones para acceder a bibliotecas repartidas entre tiendas y editoras.

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La integración busca reducir esa fricción sin retirar las funciones vinculadas a Ubisoft. Según la información publicada, Ubisoft Connect ya no tendrá que aparecer en pantalla ni estar instalado para que los títulos compatibles accedan a esos servicios.

Ubisoft describió esta implementación como una primera versión y anticipó que recibirá ajustes con el paso del tiempo.

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“Esta primera versión es un paso inicial hacia una experiencia de inicio más fluida y optimizada en Steam”.

Ubisoft agregó que continuará mejorando Ubisoft Connect Services para ofrecer las características que los usuarios utilizan y esperan dentro de Steam.

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Prince of Persia será la primera prueba

Prince of Persia: The Lost Crown funcionará como el campo de pruebas inicial. Esto significa que el cambio todavía no alcanza automáticamente a todos los juegos de Ubisoft vendidos en Steam y que su funcionamiento será evaluado antes de una expansión mayor.

La elección permite comprobar cómo responden características como el progreso compartido, los desafíos y las recompensas cuando operan sin el launcher completo. Ubisoft no explicó si todas las funciones estarán disponibles desde el comienzo ni detalló qué requisitos de cuenta permanecerán activos durante la prueba.

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La distinción es importante para quienes ya compraron títulos de Ubisoft en Steam. El anuncio no implica que Ubisoft Connect desaparecerá inmediatamente de las instalaciones actuales ni que cada juego recibirá la integración al mismo tiempo. Se trata de una transición gradual basada en una herramienta nueva.

Los primeros comentarios recogidos tras el anuncio celebraron la decisión. Algunos usuarios señalaron que la obligación de ejecutar un segundo launcher influía en su disposición a comprar juegos de Ubisoft para PC. Otros consideraron que el cambio puede facilitar tanto la compra como el acceso diario a los títulos desde una sola biblioteca.

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Ubisoft reconoció que la meta es hacer que el inicio en Steam sea lo más fluido posible. Aun así, la fase inicial deja pendientes datos centrales, como la fecha exacta de activación, los posibles cambios para quienes ya tienen Prince of Persia: The Lost Crown instalado y el comportamiento del servicio cuando no hay conexión.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Ubisoft Entertainment se ve en la Paris Games Week (PGW), una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 27 de octubre de 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Foto de archivo

La expansión todavía no tiene calendario

Ubisoft indicó que Ubisoft Connect Services Steam llegará posteriormente a más juegos de su catálogo. Franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Tom Clancy aparecen entre las candidatas por su presencia en PC, pero Ubisoft no confirmó cuáles serán las próximas incorporaciones.

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Tampoco se informó si los juegos más antiguos recibirán actualizaciones para retirar el requisito del launcher o si la herramienta quedará reservada para lanzamientos recientes y futuros. Esa diferencia determinará el alcance real del cambio para las bibliotecas que los usuarios ya acumularon en Steam.

La medida aborda una de las principales críticas al modelo de launchers secundarios en PC: aunque un juego se compre y descargue desde una tienda, puede depender de otro programa para verificar la cuenta, administrar partidas guardadas o entregar recompensas. Ubisoft Connect Services busca trasladar esas tareas a una integración menos visible y evitar que el jugador tenga que gestionar otra aplicación.

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El despliegue comenzará con Prince of Persia: The Lost Crown. Ubisoft todavía no comunicó cuándo estará disponible la prueba ni qué juego será el siguiente en abandonar el requisito de instalar Ubisoft Connect.