‘Fairgame$’ reaparece como ‘Project Espresso’ en una prueba cerrada de Sony

Project Espresso

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Un proyecto multijugador llamado Project Espresso abrió inscripciones para una prueba cerrada a través de Player.gg, con versiones para PlayStation 5 y PC. Su estructura, los requisitos de acceso y el material publicado apuntan a que podría tratarse de una nueva identidad para Fairgame$, el shooter competitivo de Haven Studios y Sony Interactive Entertainment, aunque Sony todavía no confirmó esa relación.

Una fórmula de robos entre jugadores

La página de la prueba presenta Project Espresso como un juego de acción competitivo en tercera persona con estructura PvPvE. La sigla significa jugador contra jugador contra entorno: varios equipos se enfrentan entre sí mientras deben superar enemigos, sistemas de seguridad u otros obstáculos controlados por el juego.

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En cada partida, los participantes deben infiltrarse en instalaciones de alta seguridad, encontrar cargamentos valiosos y escapar con el botín antes que los equipos rivales. Esa descripción coincide con la premisa presentada para Fairgame$ en mayo de 2023, cuando Haven Studios habló de un título competitivo de atracos basado en la creatividad, el trabajo en equipo y situaciones emergentes.

El nuevo material incluye un tráiler e imágenes de una versión prealfa capturada en PlayStation 5 Pro. Una prealfa corresponde a una etapa temprana del desarrollo, por lo que aspectos como gráficos, animaciones, interfaz, equilibrio y rendimiento todavía pueden cambiar antes del lanzamiento.

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La prueba también solicita una cuenta de PlayStation para participar. Los usuarios de PC necesitan, además, una cuenta de Steam. El desarrollo para PS5 y computadoras coincide otra vez con las plataformas anunciadas originalmente para Fairgame$.

Project Espresso, Break In y el posible cambio de nombre

Project Espresso no es la única denominación relacionada con el juego. En mayo, Sony registró la marca Break In en Estados Unidos y Europa. Más tarde aparecieron perfiles llamados PlayBreakIn en distintas redes sociales, lo que generó versiones sobre una posible renovación de identidad.

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El periodista Jason Schreier, de Bloomberg, vinculó públicamente Break In con Fairgame$. La aparición de Project Espresso suma ahora otra opción, aunque también podría ser un nombre provisional utilizado para ocultar el producto durante las pruebas privadas.

Las coincidencias son numerosas: género, perspectiva en tercera persona, robos en lugares protegidos, competencia entre equipos, plataformas y obligatoriedad de una cuenta de PlayStation. Aun así, ninguna de esas pistas reemplaza un anuncio oficial. Sony y Haven Studios no informaron que Fairgame$ haya pasado a llamarse Break In o Project Espresso.

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El nombre utilizado en el playtest puede responder a una transformación comercial, a cambios más amplios en el desarrollo o simplemente a una medida de confidencialidad. Hasta que Sony presente el juego otra vez, las tres denominaciones permanecen conectadas por información indirecta.

Project Espresso

Un desarrollo con salidas y primeras críticas

Fairgame$ fue anunciado como la primera propiedad intelectual de Haven Studios para PS5 y PC. Desde aquella presentación de 2023, Sony compartió pocos detalles públicos y mantuvo sin revelar su fecha de lanzamiento.

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Durante ese período, el equipo perdió a figuras importantes. Jade Raymond, fundadora de Haven Studios, abandonó el estudio, y después se conoció la salida del director creativo. Estos movimientos alimentaron dudas sobre el estado del proyecto y sobre los cambios realizados desde su anuncio.

El video de Project Espresso que circula en redes sociales tampoco recibió una respuesta especialmente favorable en las impresiones iniciales recogidas por las fuentes. Algunos usuarios calificaron la jugabilidad como repetitiva o poco diferenciada, mientras que otros criticaron el apartado gráfico. También aparecieron bromas sobre el nombre Espresso y su relación con el café.

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Esas reacciones corresponden a un fragmento de una versión prealfa y no permiten determinar cómo será el producto terminado. Sí muestran el desafío que enfrenta Haven Studios: explicar qué separa su propuesta de otros shooters de extracción, un subgénero en el que los jugadores entran a una zona, buscan recursos y deben salir con vida para conservarlos.

El proyecto forma parte de la estrategia de Sony alrededor de los juegos como servicio, títulos diseñados para recibir contenido y mantener actividad durante períodos prolongados. Tras años con poca información, Project Espresso ofrece el vistazo más concreto a la posible evolución de Fairgame$, pero el juego continúa sin nombre definitivo confirmado ni fecha de lanzamiento para PS5 y PC.

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