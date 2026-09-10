La volea de Jamal Musiala para convertir su primer gol con Bayern Múnich tras sus problemas de salud: “Fue muy importante”

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La temporada de Jamal Musiala no arrancó de la manera esperada para el jugador que disputó el Mundial 2026 con la selección de Alemania porque el futbolista del Bayern Múnich se desmayó en dos partidos amistosos consecutivos y despertó la preocupación del mundo del fútbol. Eso llevó a que el protagonista cuente de manera pública que sufría de una disfunción neurológica conocida como crisis de ausencia. A partir de esto, el club bávaro ajustó su medicación y, luego de sumar minutos el último fin de semana, este jueves marcó su primer gol después de todo lo sucedido para encaminar la goleada 5-0 ante FK Bodo/Glimt de Noruega en el Allianz Arena por la primera fecha de la Champions League.

El germano de 23 años había ingresado desde el banco el último sábado para jugar los 33 minutos finales en el 0-0 ante Schalke 04 por la segunda fecha de la Bundesliga, pero en esta oportunidad su entrenador Vincent Kompany decidió darle la confianza desde el comienzo y Musiala le retribuyó ese respaldo a los 46 minutos de juego, cuando aprovechó una pelota suelta en el área para abrir el marcador con una media vuelta y una volea cruzada a la red.

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Inmediatamente, el atacante lo fue a celebrar con sus compañeros, quienes lo rodearon en un gesto que denotó la importancia de ese tanto en su regreso a la titularidad. Marcó un gol con esta camiseta después de 138 días (la última vez había sido el 25 de abril pasado en el 4-3 al Mainz). Más tarde, Michael Olise por duplicado, Harry Kane y Alphonso Davies se anotaron en la lista de goleadores para el 5-0 final en Baviera.

Al término del cotejo, Jamal Musiala brindó su testimonio en charla con DAZN: “Estoy muy contento. Me alegra haber recuperado el ritmo. Fue un gran momento. Quiero volver a mi mejor nivel. Físicamente me siento bien. Esto no es algo nuevo para mí. Quiero volver al terreno de juego poco a poco, sintiéndome ligero y seguro, y recuperar mi nivel”. “No había tenido la sensación que tuve hoy desde hace tiempo”, se confesó.

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*El resumen del partido

Además, Kompany resaltó la importancia de ese tanto para el futbolista: “Para nosotros, este era un momento que simplemente tenía que suceder. Fue un gol muy importante, y Jamal lo ejecutó de forma brillante. Ahora nos centramos en su rendimiento; lo demás es parte de su vida, y él sabe cómo manejarlo”.

Las dudas en torno a la salud de Musiala surgieron a mediados de agosto, luego de que sufrió un repentino desvanecimiento durante los encuentros de pretemporada ante RB Leipzig y Heidenheim. En ambas ocasiones había ingresado desde el banco, pero estos episodios le impidieron continuar los compromisos. La noticia alentadora fue que había podido retirarse por sus propios medios de la cancha.

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“Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo: Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica. Estas ausencias pueden provocar situaciones como las que ocurrieron recientemente, por ejemplo, contra el Leipzig o ahora en Heidenheim”, explicó en un comunicado divulgado en redes sociales.

A continuación, agregó: “Sé que a primera vista pueden parecer preocupantes, pero para mí ahora forman parte de mi vida diaria. Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”. Esto llevó a que sea desafectado de la convocatoria para la primera fecha de la Bundesliga ante Stuttgart.

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*La caída de Musiala ante Heidenheim

A principios de septiembre, Vincent Kompany había trasladado un mensaje de tranquilidad por la situación médica de su pupilo: “Siempre contamos con los mejores expertos que nos ayudan. Él necesita poder jugar y rendir adecuadamente. No tiene ningún problema en ese sentido”. “Si llegara a volver a ocurrir, ya no es motivo de gran preocupación para nosotros”, manifestó sobre otro eventual desvanecimiento en el campo.

Jamal Musiala podría reaparecer este domingo en el Bayern Múnich, cuando el vigente campeón local visite a SV Elversberg desde las 12:30 (hora argentina) en el cierre de la tercera fecha de la Bundesliga, y es una incógnita si estará presente en la primera lista de convocados de Jürgen Klopp al mando de la selección alemana para la próxima fecha FIFA, que se prolongará del 21 de septiembre al 6 de octubre.

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