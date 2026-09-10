Tres personas se encuentran hospitalizadas tras el accidente del avión de carga que dejó cinco cubanos muertos en Miami

Vista de un avión de carga de Amazon Prime Air que, según funcionarios del aeropuerto, se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, junto a filas de Tesla Cybercabs, en Miami, Florida, EEUU, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Marco Bello

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Tres trabajadores permanecen hospitalizados, dos de ellos en estado crítico, tras el accidente de un avión de carga operado para Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami, que dejó cinco cubanos muertos y movilizó a más de 60 unidades de emergencia y cerca de 200 bomberos.

El siniestro ocurrió el domingo cerca de las 14:00, cuando un Boeing 767-300 de la aerolínea 21 Air, que llegaba desde San Juan, Puerto Rico, intentaba aterrizar en Miami. La aeronave salió de la pista a alta velocidad, atravesó un cerco de seguridad e impactó contra una furgoneta que circulaba fuera del perímetro aeroportuario.

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Según publicó Periódico Cubano, las víctimas viajaban en una Ford Econoline de la empresa Professional Ocean Service Corporation, alcanzada por el avión durante su recorrido fuera de la pista. La aeronave también golpeó un vehículo Toyota antes de detenerse en un estacionamiento e incendiarse.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, informó que tres de los sobrevivientes continuaban internados. Dos de ellos, Ridoel Averhoff Díaz, de 32 años, y Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36, estaban en estado crítico. El tercero, Eugenio Corredor, de 79 años, permanecía estable y fuera de peligro.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ofreció una conferencia de prensa sobre el accidente de un avión de carga de Amazon en Miami. /(Fox News)

Los tres fueron rescatados por los bomberos y trasladados de urgencia al Centro de Traumatología Ryder, del Jackson Memorial Hospital, y al Jackson South Medical Center. El operativo se desplegó después del impacto y del incendio que afectó al avión de carga en una zona cercana a las instalaciones del aeropuerto.

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El accidente dejó cinco cubanos fallecidos, todos empleados de Professional Ocean Service Corporation. Las víctimas fueron identificadas como Rolando Alemán León, Yoel Rodríguez Naranjo, Julio C. Pineda, Carlos Acosta Fajardo y Javierkis Reyes Quevedo.

La emergencia obligó a desplegar recursos de Miami-Dade Fire Rescue para controlar las llamas y asistir a las personas afectadas. Imágenes difundidas por testigos mostraron daños en la parte frontal del fuselaje y a efectivos de rescate trabajando junto a la aeronave.

Los dos pilotos recibieron el alta y serán interrogados

El capitán Joseph Carroll, de 55 años, y el primer oficial Jaime Filipe Silva Molina, de 37, fueron trasladados a un hospital tras el accidente. Ambos recibieron posteriormente el alta médica y serán interrogados como parte de la investigación.

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El video muestra el momento en que el piloto salta desde la cabina del avión de carga de Amazon para escapar de las llamas tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde la aeronave se salió de pista y dejó cinco muertos./ (Captura NBC6)

En las primeras horas posteriores al hecho, se informó que los dos pilotos habían quedado atrapados dentro del Boeing. No obstante, videos tomados en el lugar mostraron que uno de ellos logró salir de la cabina luego del impacto.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) recuperó las dos cajas negras del avión e inició el análisis de la información registrada en los segundos previos al accidente. La investigación busca determinar por qué la aeronave abandonó la pista durante la maniobra de aterrizaje.

Los datos preliminares citados por el medio indican que el Boeing aterrizó a una velocidad superior a 290 kilómetros por hora. También señalan que uno de los trenes de aterrizaje tocó la pista varios segundos después del otro.

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Los investigadores detectaron además una secuencia en la que los motores volvieron a acelerar. Esa maniobra podría indicar que la tripulación intentó abortar el aterrizaje y elevar nuevamente el avión antes de que se produjera la salida de pista.

El Boeing 767-300 era operado por 21 Air para Amazon Prime Air, el servicio de carga aérea de Amazon. Las autoridades no informaron aún cuándo concluirá el análisis de las grabadoras de vuelo ni si se difundirá un reporte preliminar sobre las causas del accidente.