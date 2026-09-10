Panamá apuesta por agentes especializados para ampliar su mercado turístico

Panamá Travel Pro ofrece capacitación gratuita para agentes de viajes, mayoristas y operadores, con acceso desde computadoras y dispositivos móviles. Cortesía

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Panamá Travel Pro, una plataforma gratuita de capacitación en línea dirigida a agentes de viajes, mayoristas, operadores turísticos y diseñadores de experiencias fue lanzada este jueves.

La herramienta busca que los profesionales internacionales conozcan mejor el país y puedan comercializarlo con información suficiente sobre sus destinos, atractivos y productos turísticos.

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La iniciativa aparece pocas semanas después de la presentación de “Panamá, Anfitrión del Mundo”, la nueva marca país que busca construir una identidad común. Aunque el turismo ocupa un lugar importante, la estrategia también comprende inversiones, exportaciones, cultura, conectividad y capacidad productiva, por lo que trasciende la promoción de viajes.

Ambas herramientas tienen puntos de contacto. La marca define los atributos con los cuales Panamá quiere presentarse internacionalmente, mientras Panamá Travel Pro convierte parte de esa narrativa en contenido práctico para quienes recomiendan destinos.

La administradora de la ATP, Gloria De León afirmó que conocer el destino permite preparar mejores itinerarios, recomendar con criterio y generar más reservas. Tomada de la ATP

El objetivo es que estos profesionales puedan preparar itinerarios y responder con mayor seguridad a sus clientes.

La plataforma organiza la capacitación en tres módulos. “Descubre Panamá” aborda la ubicación, conectividad, biodiversidad, cultura y gastronomía, además del turismo de reuniones.

También presenta la posibilidad de combinar distintos productos dentro de un territorio pequeño, una ventaja para diseñar viajes con varias experiencias durante una misma estadía.

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El módulo “Destinos clave” recorre Ciudad de Panamá, Taboga, Bocas del Toro, Boquete, la Riviera Pacífica, la costa pacífica de Veraguas, Los Santos y Portobelo.

La plataforma presenta Ciudad de Panamá, Taboga, Bocas del Toro, Boquete, Portobelo, Los Santos y la costa pacífica de Veraguas, entre otras regiones. Cortesía: Copa Airlines

La selección permite ampliar la oferta más allá de la capital y orientar a los vendedores sobre las características particulares de cada región.

“Experiencias inolvidables”, el tercer componente, incluye comunidades indígenas, cultura afropanameña, folclore y festivales, junto con alternativas de aventura, naturaleza e islas. La propuesta intenta que los agentes no dependan exclusivamente de los circuitos tradicionales y puedan construir programas ajustados a diferentes perfiles de viajeros.

El curso está disponible en español, inglés y portugués, idiomas vinculados con varios de los principales mercados emisores. Cada participante puede avanzar de acuerdo con su propio ritmo y recibe un certificado al terminarlo. El acceso se ofrece mediante el portal Panamá Travel Pro y aplicaciones gratuitas para dispositivos iOS y Android.

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La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, sostuvo que un profesional que domina el destino recomienda con criterio, prepara mejores itinerarios y genera más reservas.

También consideró que formar a quienes comercializan el país constituye una inversión rentable para la promoción turística internacional.

Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales durante el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 17,4%. (Foto AP/Matías Delacroix)

La plataforma, sin embargo, atiende principalmente el conocimiento de quienes venden Panamá y no resuelve por sí sola la calidad del servicio que encuentra el viajero al llegar.

Las críticas recurrentes sobre atención, hospitalidad y preparación del personal requieren capacitación directa para hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y operadores locales.

Los profesionales panameños también pueden utilizar la herramienta, lo que abre una oportunidad para reducir esa brecha. Su alcance dependerá de cuántos prestadores locales completen realmente la formación y apliquen lo aprendido. Un certificado acredita conocimientos sobre el destino, pero la experiencia del visitante se define durante la prestación del servicio.

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El lanzamiento coincide con un crecimiento importante de la actividad. Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, un incremento del 17,4% frente al mismo periodo del año anterior.

“Panamá, Anfitrión del Mundo” pretende construir una identidad nacional aplicable a la promoción turística, comercial y económica. Captura de video

El resultado constituye el mejor primer semestre registrado por el país, segun la ATP.

“Panamá, Anfitrión del Mundo” fue desarrollada con recursos del Fondo de Promoción Turística y un presupuesto de $6,5 millones para dos años. El Gobierno anunció que promoverá una ley para darle continuidad, evitar que sea reemplazada con cada administración y permitir actualizaciones sin modificar su identidad central.

El desafío será convertir el crecimiento estadístico y la nueva narrativa internacional en una experiencia coherente. Panamá Travel Pro puede mejorar la manera en que el destino se explica y comercializa, pero el posicionamiento dependerá de que esa promesa coincida con la atención, infraestructura y calidad encontradas por cada visitante.

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