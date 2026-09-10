La selección femenina de Costa Rica queda eliminada tras caer 4-0 ante Corea del Norte

Las campeonas Sub-20 dominaron en Lodz y dejaron a las ticas sin opciones de clasificar en el Grupo E, con un doblete de Choe Yon-a, un tanto de Pak Ok-I y otro de Ho Kyong. (Imagen retomada de Concacaf)

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La selección costarricense cayó 4-0 ante Corea del Norte en su segundo partido del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, después de haber perdido también en su debut frente a Colombia.

El encuentro se disputó en el Stadion Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, Polonia, bajo un dominio sostenido de las vigentes campeonas mundiales de la categoría. Corea del Norte había marcado a los 13 minutos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

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Pak Ok-I abrió el marcador a los 26 minutos con un remate desde el sector derecho del área que la arquera Ashley Quesada no consiguió despejar. La capitana norcoreana volvió a intervenir antes del descanso al ejecutar un penal que Quesada detuvo a los 45+4.

Costa Rica quedó con 10 futbolistas en el tiempo añadido del primer período, cuando Samantha Pitty recibió una tarjeta roja a los 45+2 por una mano dentro del área que derivó en la pena máxima.

La resistencia de Quesada y el doblete de Choe Yon-a

La arquera Ashley Quesada realizó siete paradas, el segundo registro más alto de una guardameta costarricense en las últimas cuatro ediciones del torneo. Génesis Pérez había alcanzado ocho atajadas ante Argentina en 2024.

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La Tricolor encajó su segunda caída del Grupo E y quedó eliminada en Polonia, marcada por la roja a Samantha Pitty antes del descanso y por las siete atajadas de Ashley Quesada. (Imagen retomada de Concacaf)

La igualdad numérica condicionó el resto del partido para Costa Rica. Choe Yon-a amplió la diferencia a los 55 minutos con un cabezazo y convirtió nuevamente a los 85 para completar su doblete.

Ho Kyong selló el resultado a los 90+6 con un remate que completó la goleada norcoreana. El equipo centroamericano superó 10-4 a su rival en intercepciones, con Tiara Ruiz, autora de cuatro, y Marian Solano, con tres, como las principales recuperadoras.

La derrota representó una mejora respecto del antecedente entre ambos equipos en el Mundial Sub-20 de 2024, cuando Corea del Norte se impuso por 9-0. Fue apenas la segunda vez que Costa Rica enfrentó a un seleccionado asiático en esta competición.

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El último partido ante Portugal

La selección costarricense aún no sumó puntos en sus participaciones en la Copa Mundial Femenina Sub-20. La edición de Polonia es su quinta presencia desde su primera clasificación en 2010 y la tercera consecutiva, luego de haber sido anfitriona en 2022 y de clasificarse para los torneos de 2024 y 2026.

La Selección de Costa Rica jugará su último partido de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 el domingo 13 de septiembre de 2026 ante Portugal, a las 10:00 (hora de Costa Rica), en el Estadio Arena Sosnowiec de Polonia.

El equipo llega a esa jornada del Grupo E en el último puesto, sin puntos, después de dos derrotas: perdió 1–3 contra Colombia en el debut y cayó 0–4 frente a Corea del Norte en la segunda fecha. Con diferencia de goles de -6, buscará ganar y depender de un “milagro” matemático para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

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