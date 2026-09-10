Sociedad

El cardenal George Jacob Koovakad: “Hay que retomar los valores de Francisco y pensar en los más vulnerables y necesitados”

El prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano fue distinguido como Visitante Ilustre en la Legislatura porteña y anticipó a Infobae que el viaje de León XIV a la Argentina estará marcado por la paz, el legado de Francisco y la fraternidad

El cardenal George Jacob Koovakad en la Legislatura porteña
El cardenal y prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, George Jacob Koovakad
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La Ciudad de Buenos Aires vivió una jornada histórica, con la presencia del cardenal George Jacob Koovakad y en la víspera de la llegada del Papa León XIV. En este sentido, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó el diploma como Visitante Ilustre, en un acto cargado de emoción y que se llevó a cabo en el Salón Dorado.

El evento contó con la presencia de la vicejefa de Gobierno Clara Muzzio, el Secretario Administrativo Christian Gribaudo, el diputado y autor del proyecto, Francisco Loupias. Además de la presencia de todos los bloques que integran el recinto del Palacio Legislativo.

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Luego de la entrega y la exposición que brindó a todos los presentes, el cardenal y prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso dialogó en exclusiva con Infobae:

¿Cuál será el mensaje del Papa León cuando venga a la Argentina?

Pienso que el Santo Padre León viene, sobre todo, para una visita de agradecimiento por la vida del Papa Francisco. Estamos evaluando un poco las visitas, y el Santo Padre está cumpliendo las visitas que Francisco no ha podido hacer por su situación de salud. Y también hemos perdido algunos años por el COVID. Sabemos que el Santo Padre León, desde el inicio de su pontificado, habla de la paz. Desafortunadamente, el mundo vive en un momento muy difícil, sobre todo de violencia y guerra. Entonces, pienso que la visita en Argentina, con la historia de convivencia pacífica y el carácter de este país, va a ser un momento importante para promover el diálogo de la paz.

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El papa Francisco y el cardenal George Koovakad conversan sentados en el interior de un avión
El papa Francisco conversa con el cardenal George Koovakad durante un viaje a bordo del avión papal.

¿Cuál es el legado que nos deja Francisco?

Papa Francisco era argentino, muy conocido por su sencillez y por su cercanía. Pienso que el mundo ahora necesita estos valores, sobre todo en momentos de conflictos. Si nosotros no tenemos este espíritu que ha vivido el Papa Francisco de la fraternidad humana, el mundo no va a cambiar. Por eso hay que retomar los valores que el Santo Padre ha transmitido, sobre todo la cercanía y la fraternidad, el pensar en los más vulnerables, los más débiles y más necesitados en el mundo.

¿Cómo observa el avance de la Inteligencia Artificial (IA)?

En esta situación de los desafíos, la IA es muy importante porque cada vez más la dignidad humana tiene más desafíos. Personas son consideradas solo como datos, pero no importa la vida y la dignidad. Por eso, hay que poner a Dios en el centro de la vida y vivir nosotros como hermanos, como siempre ha invitado Francisco. Esos son mensajes también muy importantes para el Papa León.

Un grupo de personas posa de pie junto a un representante religioso que sostiene un diploma enmarcado en un salón
El cardenal George Jacob Koovakad, junto a todo el arco político de la Legislatura porteña

Por último, y en relación a su puesto, ¿cuál es la importancia del diálogo interreligioso?

Sabemos que para la paz la única vía es dialogar aceptando las diferencias, porque siempre es importante mirar con respeto a los demás. Papa Francisco ha tenido siempre esta mirada. En cualquier país al que llegaba tuvo siempre mucha gente esperando, pero él ha tenido una mirada muy particular para acercarse al más necesitado, al más pobre. Pienso que este respeto es importante en el diálogo también, porque cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su opinión. Entonces, para el diálogo con respeto es lo más importante en este mundo.

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