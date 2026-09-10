Estudiantes de La Plata denunció a Memphis Depay: el video de los gestos de la estrella del Corinthians a la tribuna

El gesto de Depay a la tribuna de Estudiantes en el gol de Corinthians

Guardar

Estudiantes de La Plata denunció a Memphis Depay ante la CONMEBOL por los gestos ofensivos que el delantero neerlandés dirigió hacia su hinchada durante el empate 1-1 con Corinthians, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El club argentino pidió la aplicación de sanciones disciplinarias y la resolución podría incidir en la revancha de la serie, prevista para la próxima semana en San Pablo.

El episodio se produjo tras el gol de Kaio César en el inicio del complemento, que estableció la igualdad para el equipo brasileño en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi. Un video difundido por ESPN capturó a Depay celebrando con el dedo mayor levantado hacia una de las tribunas cabeceras ocupadas por simpatizantes locales. El video se viralizó inmediatamente en redes sociales y el club optó por tomar medidas disciplinarias.

PUBLICIDAD

El club platense sostuvo que los gestos estuvieron dirigidos “inequívocamente hacia nuestra parcialidad” y reclamó que se apliquen las sanciones correspondientes. “Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad”, remarcó Estudiantes en su comunicado.

La presentación fue elevada a la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano con el pedido de que se evalúe una posible infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) de su Código Disciplinario. Esas disposiciones contemplan una suspensión de al menos un partido o por un período determinado, además de eventuales multas. En su comunicado, el Pincha reiteró la consigna institucional que implementa la Casa Madre del fútbol sudamericano: “Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ‘EL RESPETO ES TITULAR’”.

PUBLICIDAD

Estudiantes presentó una denuncia a la Conmebol por los gestos de Memphis Depay a los hinchas del Pincha (FOTOBAIRES)

El Código Disciplinario de la CONMEBOL sanciona las conductas antideportivas contra jugadores, oficiales, rivales u otras personas que no sean autoridades del partido. Entre ellas figuran las expresiones que atenten contra la dignidad de terceros y el uso de gestos contrarios al buen orden deportivo. La normativa también prevé castigos para quien provoque a los espectadores. La Unidad Disciplinaria deberá determinar si la conducta atribuida al futbolista encuadra en esas figuras y si corresponde imponer una pena antes del encuentro de vuelta.

La intención de Estudiantes de La Plata es que Depay reciba una suspensión de oficio que le impida disputar la revancha. Si el organismo no aplica una sanción deportiva inmediata, el delantero podría ser castigado económicamente.

PUBLICIDAD

El reclamo llegó pocos días antes de un partido decisivo para ambos equipos. La serie quedó abierta luego del 1-1 en La Plata, en un encuentro en el que el conjunto local se adelantó rápidamente, controló buena parte del primer tiempo y tuvo oportunidades para obtener una ventaja mayor.

A los cuatro minutos, Guido Carrillo ganó de cabeza tras un córner desde la izquierda y el arquero Hugo Souza rechazó su remate. Alexis Castro tomó el rebote para marcar el 1-0 para el equipo dirigido desde el banco local. Corinthians recuperó terreno después de los primeros 20 minutos y se aproximó al arco de Fernando Muslera. Rodrigo Garro tuvo una ocasión dentro del área, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

PUBLICIDAD

En el inicio del segundo tiempo, el volante ofensivo argentino asistió a Kaio César, que ingresó sin marca al área y definió cruzado para sellar el empate. Estudiantes reaccionó con centros y presión sobre la defensa rival, pero no encontró precisión en los últimos metros. La ocasión más clara del tramo final llegó tras una jugada colectiva que terminó con un centro de Edwin Cetré y un cabezazo de Joaquín Correa. Souza evitó el gol y sostuvo la igualdad para Corinthians.

Ante la expectativa de la respuesta de Conmebol a la presentación de Estudiantes contra Memphis Depay, la revancha entre el Pincha y Corinthians se jugará dentro de una semana en San Pablo, desde las 21.30 el miércoles 16 de septiembre.

PUBLICIDAD

EL COMUNICADO DE ESTUDIANTES CONTRA MEMPHIS DEPAY Y CORINTHIANS COMPLETO

Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.

En dicha presentación, el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que “EL RESPETO ES TITULAR”.