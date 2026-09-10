En sesión solemne, el Congreso reunió a los tres poderes por los 205 años de independencia de Guatemala

Guatemala conmemoró el 15 de septiembre los 205 años de su independencia con una sesión solemne en el Congreso de la República. (Congreso de la República de Guatemala)

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Guatemala conmemoró este 15 de septiembre los 205 años de su independencia con una sesión solemne en el Congreso de la República, un acto que reunió a los tres organismos del Estado, recuperó la lectura del Acta firmada en 1821 y sirvió para proyectar debates actuales sobre justicia, política social, seguridad alimentaria, migración y producción legislativa.

La ceremonia no se limitó al plano simbólico. En los discursos aparecieron asuntos de gestión inmediata, desde una iniciativa que, según se informó, ya alcanzó a más de 3.000 niños, hasta decretos aprobados este año sobre lavado de dinero, previsión militar, puertos y financiamiento del proceso electoral de 2027.

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Los integrantes del Congreso de la República de Guatemala celebran una sesión solemne en el hemiciclo parlamentario. (Congreso de la República de Guatemala)

El acto retomó el contenido del Acta de 1821 y lo conectó con la agenda institucional actual

La sesión comenzó con la lectura del Acta de Independencia redactada el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional. El documento recogió la voluntad popular expresada en la capital y en ayuntamientos como Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que ya habían proclamado su separación del Gobierno español.

El texto histórico dispuso la convocatoria a un congreso con representantes de todas las provincias, que debía reunirse el primero de marzo de 1822 para definir la forma de gobierno. También estableció la continuidad de las autoridades vigentes, la protección de la religión católica y la acuñación de una medalla conmemorativa.

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El acta fue firmada por Gabino Gaínza y otros 13 funcionarios. Ese contenido funcionó como base de las intervenciones posteriores, que usaron el documento de 1821 para discutir el presente institucional del país.

La presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, centró su mensaje en el vínculo entre independencia y justicia. Sostuvo: “La libertad que recibimos como herencia histórica exige de cada generación el esfuerzo de poderla preservar, dotarla de contenido jurídico y hacerla efectiva en la vida de todas las personas”.

Paredes citó el artículo 203 de la Constitución Política, que ampara la independencia judicial y el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales imparciales. Señaló que esa garantía se expresa en resoluciones motivadas, respeto al debido proceso y cumplimiento de lo resuelto.

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La magistrada anunció además el compromiso de ampliar el acceso a la justicia con servicios de intérpretes y traductores, junto con modernización tecnológica para reducir barreras geográficas, lingüísticas y económicas. También reconoció el trabajo de magistrados, jueces y colaboradores del organismo.

En el cierre de su intervención, afirmó: “Servir a Guatemala con justicia es una forma perdurable de honrar su independencia”.

Karin Herrera y Luis Alberto Contreras llevaron la conmemoración al terreno de las políticas públicas y las leyes

La vicepresidenta Karin Herrera ubicó su discurso en la construcción cotidiana de la independencia a través de las políticas sociales. Dijo: “La independencia también se construye en el presente, fortaleciendo la confianza de la población”.

Herrera añadió que esa tarea se concreta cuando las personas pueden expresarse y elegir libremente. En ese marco, mencionó la iniciativa de ley 67, impulsada junto a diputados del Congreso, que hasta la fecha alcanzó a más de 3.000 niños, y pidió convertirla en una política de Estado con presupuesto sostenido en el tiempo.

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La funcionaria advirtió sobre brechas de desarrollo que afectan a la primera infancia, la niñez, la juventud, las mujeres y los pueblos indígenas. También llamó a reforzar la respuesta ante la inseguridad alimentaria y la migración irregular.

Durante su intervención destacó programas como Nutrir es Avanzar y la cooperación en la región del Trifinio. Planteó además que “ningún gobierno, institución o sector puede resolver por sí solo los problemas que Guatemala ha acumulado durante décadas”.

El presidente del Congreso de la República, Luis Alberto Contreras Colindres, vinculó el aniversario con la actividad legislativa de 2026. Recordó que el 15 de septiembre de 1821 “un grupo de visionarios firmó el Acta de Independencia y dio el primer paso hacia la construcción de una nación libre”.

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Contreras repasó la aprobación del decreto 15-2026, sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; del decreto 20-2026, que crea la Autoridad Portuaria Nacional; del decreto 9-2026, sobre previsión militar; y del decreto 16-2026, que destina fondos al Tribunal Supremo Electoral para el proceso electoral de 2027.

Según el presidente del Legislativo, esas normas representan “la expresión concreta de nuestra voluntad de representar dignamente a los guatemaltecos”. Su intervención cerró con un llamado a la reflexión ante el aumento del precio de los combustibles y la inseguridad alimentaria que, dijo, afecta a distintas comunidades del país.

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También instó a diputados e instituciones del Estado a atender ambos desafíos con responsabilidad compartida.