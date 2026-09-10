Así fue el primer tanto de Lisandro Martínez en la Champions League: la triple reacción del club en las redes

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*El gol de Lisandro Martínez

El Manchester United goleó 4-0 al Sabah FK en el debut de ambos equipos en la fase de liga de la Champions League 2026-27, disputada en Old Trafford. Entre los goleadores apareció Lisandro Martínez, quien marcó su primer tanto en la historia del torneo y selló una victoria que dejó en evidencia la superioridad del conjunto inglés.

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El defensor argentino de 28 años, que disputó su 12° partido en la competición europea, anotó el cuarto gol de la noche a los 68 minutos. La conquista llegó tras un tiro libre de Bruno Fernandes que habilitó a Joshua Zirkzee, quien quiso anotar de taco, pero su remate fallido le dejó la pelota a Martínez, quien sorprendió dentro del área chica y la tocó para ganarle a su marcador y convertir ante el arquero Stas Pokatilov, quien quedó descolocado ante el remate final del defensor argentino.

La goleada del Manchester United se construyó con aportes de distintos sectores del equipo. Matheus Cunha abrió el marcador a los 27 minutos con un remate de pierna derecha a un ángulo, tras una asistencia de Patrick Dorgu. Bruno Fernandes amplió la ventaja poco antes del descanso, a los 42, y Benjamin Sesko estampó el tercero sobre el cierre del primer tiempo, a los 45.

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Con el resultado ya encaminado, el conjunto dirigido por Michael Carrick continuó presionando en el complemento. En ese contexto, llegó el mencionado tanto de Martínez en el arranque de la edición 2026/2027 de la Champions League.

La anotación del defensor de la selección argentina fue celebrada por su equipo en las redes sociales con tres posteos. La mención inicial fue con un “¡Licha!“, en referencia al apodo del zaguero entrerriano Gualeguay. Luego el club agregó otro con la mención “¡primer gol en el Stretford End!“, en referencia a la famosa tribuna oeste del estadio Old Trafford. Más tarde concluyó con “logro desbloqueado: primer gol en Old Trafford”.

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El tanto ante el equipo de Azerbaiyán representó, además, el regreso de Martínez a la red con la camiseta del United. Su anterior conquista había sido el 26 de enero de 2025, en el triunfo ante el Fulham. Con el de este miércoles, el defensor central acumula cuatro goles en 113 partidos disputados con el club inglés desde su llegada.

La actuación se suma a un año particular para el zaguero, que en 2026 también convirtió con la selección argentina durante el Mundial disputado en junio y julio, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final ante Cabo Verde. Aquel resultado quedó marcado como uno de los más ajustados del torneo para el combinado nacional.

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El resultado dejó al Manchester United con tres puntos en su arranque de la fase de liga de la Champions League, en un formato que reúne a 36 equipos. El Sabah FK, que debutaba en la competición continental tras clasificarse como representante de Azerbaiyán, sufrió una presentación adversa ante uno de los clubes históricos del fútbol europeo.

LOS POSTEOS DEL UNITED POR EL GOL DE LICHA

"¡Licha!", el primero de los posteos

“¡Primer gol en el Stretford End!“, afirma la segunda publicación

“Logro desbloqueado: primer gol en Old Trafford”, concluyó el club inglés en sus redes sociales sobre el gol del zaguero argentino