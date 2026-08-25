La medida que tomó el Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los dos desmayos que sufrió

Jamal Musiala ingresó en el complemento ante Leipzig y se desvaneció a pocos minutos del final

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Jamal Musiala quedará fuera del plantel del Bayern Múnich para el partido inaugural de la Bundesliga del viernes ante el VfB Stuttgart, según informó el diario alemán Bild este martes. La decisión es definitiva: el mediocampista de 23 años no integrará el equipo para el encuentro en la Allianz Arena, mientras el club gestiona su proceso de reincorporación tras los dos desvanecimientos que sufrió en plena pretemporada.

El plan del conjunto bávaro contempla que Musiala retome partes del entrenamiento colectivo a lo largo de esta semana, pero el duelo ante Stuttgart llega demasiado pronto. Desde el jueves pasado, el volante realiza trabajo físico de manera individual. Recién después del miércoles, día libre para el plantel, se prevé que vuelva a entrenar junto al grupo. De acuerdo con Bild, existe la posibilidad de que el mediocampista esté disponible para la segunda fecha del campeonato, el partido de visitante ante el FC Schalke.

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Los dos episodios que forzaron esta situación ocurrieron durante los amistosos de pretemporada. El 15 de agosto, en el Telekom Cup ante el RB Leipzig —con victoria 3-1 del Bayern—, Musiala se desplomó en los minutos finales tras ingresar desde el banco y convertir el tercer gol. Su compañero Ismael Saibari detectó los primeros signos de inestabilidad y corrió a sostenerlo. Solo tres días después, el jugador volvió a descompensarse durante el amistoso ante el 1. FC Heidenheim, en el que Bayern se impuso 4-2. En ambos casos pudo ponerse de pie y fue retirado del campo.

El Bayern esperará que la medicación haga efecto

Los médicos que tratan a Musiala confirmaron que los colapsos obedecen a una disfunción neurológica: se trata de las llamadas “crisis de ausencia”, que son desconexiones breves y repentinas de la conciencia sin señales físicas evidentes ni consecuencias graves inmediatas. Christoph Kleinschnitz, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Essen, precisó que se trata de una crisis epiléptica. El propio jugador lo confirmó a través de sus redes sociales: “Me han detectado ausencias temporales y breves, pero que se pueden tratar bien, y que se deben a una disfunción neurológica”, escribió en su cuenta de Instagram, con más de siete millones de seguidores.

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La condición no es nueva para el club. El director deportivo Max Eberl reveló en la conferencia de prensa previa a la Supercopa que el Bayern ya conocía la situación: “Lo sabemos desde toda la temporada pasada. Para nosotros ya se convirtió en algo cotidiano”. El presidente de honor Uli Hoeness también admitió que el club estaba al tanto desde hacía meses, aunque aclaró que nunca había ocurrido algo similar en un partido.

Durante la temporada anterior, Musiala había tenido las crisis bajo control gracias a una medicación ajustada. Antes de los últimos amistosos, el jugador había reducido la dosis. Eberl lo explicó ante la prensa: “Redujo un poco, ahora tenemos que subir de nuevo”. Tras los colapsos ante Leipzig y Heidenheim, la medicación fue reajustada con el objetivo de recuperar el estado previo, idealmente sin episodios de ausencia. Según Bild, la nueva dosis tarda habitualmente entre diez y catorce días en hacer efecto.

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Los médicos que siguen al jugador le recomendaron de forma explícita continuar con la práctica deportiva. Físicamente, Musiala no presenta ninguna otra afección: la condición neurológica no compromete órganos vitales como el corazón. El propio futbolista subrayó en su publicación que los especialistas en neurología le dieron el aval para seguir jugando al fútbol. “Con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar jugando al fútbol, que es mi pasión”, escribió.

El Bayern debuta en la Bundesliga como campeón reinante —conquistó la liga y la copa alemanas la temporada pasada— y recibirá al Stuttgart el viernes en la Allianz Arena. La posible reaparición de Musiala quedará supeditada a cómo responda su organismo al nuevo esquema de medicación en los próximos días.

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