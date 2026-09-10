Empresas surcoreanas pagan $14,710 por un kilogramo de geisha panameño

El café procede de Luito Estate, una finca ubicada a 1,930 metros de altitud en las montañas de Boquete. Cortesía

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Dos empresas de Corea del Sur pagaron $14,710 por kilogramo por un nanolote de café geisha panameño, producido en la primera cosecha de Luito Estate. Ruli Coffee y GSC International adquirieron los dos kilogramos por $29,420 durante la sexta subasta privada de Lamastus Family Estate.

El lote alcanzó el mayor precio de la jornada después de recibir 3,881 ofertas durante una puja electrónica internacional. El resultado superó la marca de $13,518 por kilogramo obtenida por la familia en 2024 y confirmó el interés asiático por los cafés panameños de producción limitada y alta calidad.

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El grano fue cultivado a 1,930 metros sobre el nivel del mar, en una zona próxima al Sendero de Los Quetzales, en las montañas de Boquete. Su perfil de taza presentó notas de jazmín blanco, limón y manzana verde fresca, acompañadas por un delicado final de bergamota.

La subasta, denominada “First Light, Before the World Wakes”, comenzó a las 6:00 p.m. del 8 de septiembre y terminó a las 5:00 a.m. del día siguiente. La puja se extendió durante 11 horas y 15 minutos, con compradores conectados desde diferentes mercados internacionales.

La subasta electrónica reunió compradores de China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita. EFE/Bienvenido Velasco

Lamastus Family Estate ofreció 26 lotes que sumaron 526 kilogramos de café geisha, procesados mediante los métodos lavado y natural. Los granos procedían de El Burro, Elida y, por primera vez, Luito Estate, cuyos primeros resultados la colocaron entre las protagonistas de la subasta privada.

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Los lotes pesaron entre dos y 40 kilogramos debido al menor rendimiento registrado durante la cosecha de 2026. Wilford Lamastus explicó que la producción disminuyó en todas las zonas cafetaleras, aunque los granos alcanzaron niveles elevados de calidad, un factor determinante para los precios obtenidos durante la jornada.

Un segundo lote de Luito Estate, compuesto por cuatro kilogramos, fue vendido a $6,433 por kilogramo, para un total de $25,732. El café procedía de una polinización cruzada realizada en el semillero antes de la siembra, una característica que acompañó el debut comercial de la nueva finca.

Ambos lotes representan los primeros seis kilogramos cosechados en Luito Estate. Wilford Lamastus Jr. describió sus resultados como “un accidente de la naturaleza”, debido a que árboles todavía jóvenes produjeron los cafés mejor valorados durante la primera participación de la propiedad en este mecanismo internacional de comercialización.

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La taza fue descrita con notas de jazmín blanco, limón y manzana verde fresca, además de un final de bergamota. Cortesía

Luito Estate es la finca de la familia situada más al norte de Boquete. El bajareque, una neblina casi permanente durante la estación seca, ralentiza de manera extrema la maduración del fruto. Las oscilaciones térmicas también someten las plantas a condiciones que favorecen una mayor intensidad aromática en la taza.

El proceso lavado utiliza una fermentación breve y controlada que permite destacar las características del terreno por encima del procesamiento. Según Lamastus Jr., el resultado muestra sobriedad, equilibrio y una expresión marcada del origen, atributos especialmente buscados por compradores y tostadores dedicados al segmento mundial de cafés de alta gama.

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Los demás lotes fueron adquiridos por compradores de China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita. La participación confirma el creciente peso de Asia y el Golfo dentro de las subastas panameñas, donde los compradores pagan por exclusividad, puntuación y perfiles diferenciados, no únicamente por volumen.

En otra subasta privada realizada este año, Hacienda La Esmeralda vendió 87 kilogramos distribuidos en 12 microlotes por $499,820. La mayoría quedó en manos de compradores de China y Hong Kong, mientras el precio promedio alcanzó $5,745 por kilogramo, una referencia del valor adquirido por la producción panameña más exclusiva.

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La menor producción de la cosecha de 2026 redujo el tamaño de los lotes, pero mantuvo niveles elevados de calidad. Cortesía

Los registros comerciales también muestran este cambio. Entre enero y julio de 2026, China pagó un promedio de $63.16 por kilogramo, frente a $9.46 en Estados Unidos. Aunque el mercado estadounidense concentró 45% del volumen exportado, China aportó 32% del valor con solo 10% de los kilogramos enviados.

El precio obtenido por Luito Estate no supera el récord individual del Best of Panama. Esa marca pertenece a un geisha lavado de Hacienda La Esmeralda, vendido en 2025 por $30,204 el kilogramo. Sin embargo, los $14,710 establecen un nuevo máximo para las subastas privadas de Lamastus Family Estate.

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La familia tendrá otra oportunidad de competir el 23 de septiembre, cuando la Asociación de Cafés Especiales de Panamá realice su subasta internacional. Lamastus presentará el geisha lavado Torre de Elida Estate, que obtuvo 96.25 puntos, la calificación más alta del Best of Panama 2026, frente a compradores de todo el mundo.