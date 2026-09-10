Alarma en La Plata por un quemacoches: denuncian que prendieron fuego a seis autos en la misma zona

El dueño del Fiat Palio alertó a los vecinos, llamó a la policía y confirmó que otra camioneta también se incendiaba en la cuadra

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Seis autos quemados en una misma noche sacudieron a los vecinos de La Plata: a las 4:45 de la madrugada del miércoles, un Fiat Palio y una Renault Kangoo estacionados en 37 entre 3 y 4 ardieron en cuestión de minutos. Pero ese no fue el único foco del barrio: según testimonios de los propios habitantes de la zona, otros cuatro vehículos sufrieron el mismo destino esa misma noche, en un radio de pocas cuadras, todos en el mismo horario.

Manuel, el dueño del Fiat Palio, fue el primero en advertir lo que ocurría. Estaba durmiendo cuando, a las 4:45 de la mañana, una explosión lo despertó de golpe. “En ese momento, uno totalmente dormido, desorientado en ese horario, no sabe ni por qué se despertó”, relató ante las cámaras de TN. Al levantarse y asomarse a la ventana, la imagen que encontró fue la de su propio auto en llamas: su propio auto en llamas. “Me pegué un cagazo importante”, describió en sus propias palabras.

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La reacción fue instintiva. Manuel abrió la ventana y comenzó a alertar a los vecinos a los gritos, sin saber todavía si habían ocurrido más hechos. Después llamó a la policía y, acto seguido, se comunicó con su vecino, cuya camioneta —estacionada junto al Palio— también había empezado a arder. En cuestión de minutos, el episodio había sumado un segundo vehículo afectado en la misma cuadra.

Un Fiat Palio y una Renault Kangoo ardieron a las 4:45 de la madrugada en 37 entre 3 y 4. (@Turcolibia)

El auto, según contó Manuel, era más que un bien material. “Mi vehículo era un Fiat Palio que me lo regaló mi viejo y se lo agradezco hasta el último de mis días”, dijo, y agregó que lo utilizaba tanto para trabajar como para estudiar. “Como cualquiera que tenga un auto, literalmente se hace una herramienta más de uno y es casi parte de su cuerpo”, señaló ante TN.

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Lo que más inquieta a los damnificados y a los vecinos de la zona no es solo lo ocurrido esa noche, sino la magnitud del patrón que se repite. De acuerdo con el relato de Manuel, al menos seis autos se incendiaron en el mismo horario y en el mismo sector de la ciudad: dos en su cuadra, uno a una cuadra y media, otro a una cuadra en dirección contraria, uno más a dos cuadras, y dos adicionales en 38 entre 1 y 2. “Yo calculo que o es el mismo tipo o es la misma banda”, afirmó, aunque aclaró que no cuenta con pruebas para confirmarlo. “No te sé decir con certeza si está solo o acompañado”, admitió.

Tras los incendios en La Plata, Manuel pasó casi doce horas entre fiscalía, policía y seguro sin novedades sobre la investigación. (@nicolaschillon)

Tras el episodio, Manuel pasó casi doce horas haciendo trámites —entre la fiscalía, la policía y la compañía de seguros— sin obtener novedades sobre el avance de la investigación. “Ni de la fiscalía que interviene en la causa, ni de la Policía tengo ningún tipo de novedad”, precisó. La espera, sin embargo, no es lo único que lo preocupa: uno de sus vecinos, según contó, logró identificar y retener a uno de los responsables de los incendios, pero la persona fue liberada. “Así con video, con prueba, con todo, lo liberaron”, denunció Manuel ante TN.

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Frente a ese escenario, el dueño del Palio fue claro sobre sus intenciones: “Si me llego a enterar que a este tipo lo liberan, va a ser un golpe durísimo y no me voy a quedar de brazos cruzados”. Los vecinos del barrio, en tanto, reclaman desde hace meses mayor presencia policial en la zona, donde esta modalidad de incendios de vehículos viene repitiéndose de manera sostenida.