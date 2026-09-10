Sociedad

Avanzan las tareas para mantener transitables las rutas de las principales zonas del país ante el impacto de El Niño

El organismo opera en puntos de la red vial con riesgo de anegamiento, donde ejecuta limpieza de alcantarillas, calce de banquinas y batimetría de cauces para reducir obstrucciones ante lluvias intensas

Vialidad Nacional desplegó una serie de tareas para mantener transitables las rutas del país ante el impacto de El Niño
Las rutas nacionales 33, 188 y 226 concentran intervenciones por su impacto en la carga agropecuaria y el comercio exterior.
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Vialidad Nacional desplegó personal y equipos propios para preservar la transitabilidad en un conjunto de rutas nacionales claves para la producción y en accesos clave al área metropolitana de Buenos Aires. El operativo se realizó en el marco de un plan de mantenimiento preventivo y de emergencia que abarca desde el monitoreo de desagües hasta trabajos especializados de batimetría en puentes fluviales por los impactos que generó y podría generar el fenómeno climático El Niño.

Las intervenciones se concentran en las rutas nacionales 33, 188 y 226, corredores de tránsito intenso vinculados directamente al movimiento de carga agropecuaria y al comercio exterior. También, los equipos se despliegan en los tramos urbanizados de la Ruta Nacional 3, entre las Rutas Provinciales 4 y 6, y en la A017, el tercer anillo perimetral alrededor de la Ciudad de Buenos Aires que conecta 12 municipios del área metropolitana bonaerense. También forman parte del operativo todos los puentes que cruzan el Riachuelo y unen la ciudad con el territorio provincial.

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Las acciones incluyen limpieza y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y desagües, inspecciones periódicas, retiro de obstrucciones y monitoreo de las zonas de camino. Los operarios realizan limpieza y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y desagües, complementados por inspecciones periódicas de la infraestructura, retiro de obstrucciones y monitoreo permanente de las zonas de camino. Cuando la calzada se anega, los equipos construyen zanjas y canales de emergencia para facilitar el escurrimiento del agua y restablecer la circulación.

Vialidad Nacional desplegó una serie de tareas para mantener transitables las rutas del país ante el impacto de El Niño
La Ruta Nacional 3, la A017 y los puentes sobre el Riachuelo forman parte del operativo en accesos clave al área metropolitana de Buenos Aires.

Toda la programación sigue un criterio técnico de priorización: se atienden primero los sectores que representan mayor riesgo para la seguridad de los usuarios y para la transitabilidad de la red.

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En paralelo, los puentes que cruzan ríos y arroyos en las rutas nacionales 3, 5, 8, 33 y 205 requieren tareas especializadas. El 1° Distrito de Vialidad Nacional, junto a los equipos de Casa Central, lleva adelante relevamientos periódicos en los que se evalúan las defensas laterales y los sistemas de desagüe.

Además, se ejecutan tareas de nivelación y batimetría de los cauces, una técnica que permite medir la evolución del lecho de los ríos y detectar procesos de erosión en el entorno de las pilas de los puentes. Con esa información, la repartición establece las prioridades para la ejecución de obras de infraestructura.

No es la primera vez en lo que va del mes que Vialidad Nacional hace este tipo de trabajos en las rutas del país por El Niño. El 17° Distrito Entre Ríos lleva adelante, desde julio, un operativo de mantenimiento preventivo sobre la Red Vial Nacional en esa provincia, orientado a reducir los riesgos asociados a un aumento de las precipitaciones. Las tareas apuntan a preservar la transitabilidad y la seguridad en los sectores más expuestos a anegamientos, obstrucciones de desagüe y procesos de erosión.

Vialidad Nacional desplegó una serie de tareas para mantener transitables las rutas del país ante el impacto de El Niño
Los puentes sobre ríos y arroyos en las rutas nacionales 3, 5, 8, 33 y 205 son evaluados con relevamientos técnicos, nivelación y batimetría.

Las intervenciones incluyen perfilado y calce de banquinas, desmalezado, limpieza de alcantarillas y rectificación de cunetas. Los equipos realizaron perfilado y calce de banquinas, desmalezado, limpieza de alcantarillas y rectificación de cunetas, trabajos orientados a favorecer el escurrimiento superficial y evitar acumulaciones de agua en la zona de camino. En paralelo, se amplió la capacidad de desagüe mediante la incorporación de baterías de alcantarillas adicionales, y se ejecutaron tareas de conservación en estructuras y áreas lindantes a puentes, que incluyen el mantenimiento de las barandas metálicas de contención.

La repartición también llevó a cabo un relevamiento del estado de puentes y alcantarillas en toda su jurisdicción, con el fin de identificar los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer un orden de prioridades para las intervenciones. En ese marco, se avanzó con la limpieza y el reacondicionamiento de desagües, el desbosque y el retiro de ramas y rezagos en cauces y zonas de influencia, tareas que buscan garantizar el libre escurrimiento ante eventuales lluvias de alta intensidad.

Según informó Vialidad Nacional, los trabajos en puentes y alcantarillas se articulan con las intervenciones sobre cunetas y banquinas, ya que forman parte de un sistema hidráulico. Mejorar las condiciones de drenaje en un tramo repercute directamente sobre la eficiencia del conjunto, razón por la que la repartición aborda ambos frentes de manera simultánea.

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