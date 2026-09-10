Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 10 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.540. El BCRA compró ayer USD 11 millones en el mercado

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata de un máximo nominal que ya había alcanzado en ruedas de julio y agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.533,53 y $1.481,93 para la compra.

13:06 hsHoy

La suba del petróleo y la liquidación de deuda de empresas aseguran una buena oferta de dólares hasta fin de año

Ayer colocó un bono YPF en el mercado internacional por USD 1.200 millones. El Central sigue comprando divisas, pero bajó su nivel de intervención para no impulsar el tipo de cambio

YPF colocó un bono internacional por USD 1.200 millones, la mayor emisión corporativa argentina de los últimos 11 años. (REUTERS/Matías Baglietto/Foto de archivo)
YPF colocó un bono internacional por USD 1.200 millones, la mayor emisión corporativa argentina de los últimos 11 años. (REUTERS/Matías Baglietto/Foto de archivo)

La abundante oferta de dólares es uno de los principales cambios estructurales que atraviesa la economía argentina. Parte de ese proceso es que en el segundo semestre también se está registrando un buen ritmo de liquidación de divisas, un contraste con las abruptas caídas que sucedían habitualmente en esta época del año.

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13:05 hsHoy

Economía negocia un esquema de garantías para acceder a un nuevo préstamo por USD 800 millones

El ministro Luis Caputo está negociando una operación conjunta en base a dos respaldos de organismos internacionales. En el Palacio de Hacienda aseguran que estaba contemplado en el programa financiero, pero una de ellas nunca se mencionó

El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia nuevas garantías para conseguir un prestamos por hasta USD 800 millones. (Maximiliano Luna)
El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia nuevas garantías para conseguir un prestamos por hasta USD 800 millones. (Maximiliano Luna)

El equipo económico negocia un esquema de garantías que busca facilitar préstamos de bancos internacionales por hasta USD 800 millones. La estructura se apoya en una garantía que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó y en otra que el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aún no se concretó.

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13:05 hsHoy

El dólar subió por tercer día, con alza moderada por el alto volumen de la oferta

La divisa mayorista cerró a $1.513, tras anotar un máximo de 1.517 pesos. El monto negociado superó los USD 600 millones. Al público subió a $1.535 en el Banco Nación

El alza gradual del dólar funge como "ancla cambiaria" contra la inflación.
El alza gradual del dólar funge como "ancla cambiaria" contra la inflación.

Tras alcanzar un máximo intradiario en los 1.517 pesos, el dólar mayorista finalizó con leve alza de 1,50 peso o 0,1%, a $1.513,50, con un importante nivel de negocios de USD 624,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista había registrado un récord de cierre de 1.514 pesos el 26 de agosto.

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13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 11 millones en el mercado

El Banco Central compró el miércoles USD 11 millones en el mercado, solo el 1,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 115 millones, a USD 50.617 millones. En el día se efectuó un pago de vencimientos con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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