Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 10 de septiembre

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La cartera de acciones de Warren Buffett tiene la mitad de su capital invertido en solo 3 empresas: cuáles son y por qué las elige Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido históricamente por el célebre inversor, solo posee tres franquicias de consumo generadoras de efectivo que Buffett ha mantenido durante décadas

Pese a las dudas sobre la actividad económica, el FMI respalda los resultados del programa argentino: cuándo será la próxima misión Durante una conferencia de prensa en Washington, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, aseguró además que la tasa morosidad “no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina”. Anticipó que este mes arranca la tercera revisión del programa

Mercados: las acciones argentinas retoman las ganancias a pesar de una nueva baja en Wall Street Los índices de Nueva York ceden por cuarto día, condicionados por un salto de 4% en el precio del petróleo y preocupaciones inflacionarias. El S&P Merval revirtió la baja de la mañana y gana 1,7%

¿Conviene buscar precios? Un informe midió qué productos tienen grandes diferencias según dónde se compre y cuáles no Un relevamiento privado confirma que la alta competencia entre cadenas mantiene acotadas las diferencias en varios rubros, aunque persisten categorías donde recorrer más de un local todavía se traduce en un ahorro concreto para las familias