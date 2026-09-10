Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 10 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar minorista subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata de un máximo nominal que ya había alcanzado en ruedas de julio y agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.533,53 y $1.481,93 para la compra.
La abundante oferta de dólares es uno de los principales cambios estructurales que atraviesa la economía argentina. Parte de ese proceso es que en el segundo semestre también se está registrando un buen ritmo de liquidación de divisas, un contraste con las abruptas caídas que sucedían habitualmente en esta época del año.
El equipo económico negocia un esquema de garantías que busca facilitar préstamos de bancos internacionales por hasta USD 800 millones. La estructura se apoya en una garantía que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó y en otra que el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aún no se concretó.
Tras alcanzar un máximo intradiario en los 1.517 pesos, el dólar mayorista finalizó con leve alza de 1,50 peso o 0,1%, a $1.513,50, con un importante nivel de negocios de USD 624,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista había registrado un récord de cierre de 1.514 pesos el 26 de agosto.
El BCRA compró USD 11 millones en el mercado
El Banco Central compró el miércoles USD 11 millones en el mercado, solo el 1,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 115 millones, a USD 50.617 millones. En el día se efectuó un pago de vencimientos con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).