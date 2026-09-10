Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Japón pagará más de 12 mil dólares al mejor durmiente de un torneo.

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Japón será sede de una competencia en la que dormir será el principal requisito para aspirar a un premio de 2,22 millones de yenes, aproximadamente 12.824 dólares. El torneo consistirá en una serie de sesiones de sueño de 90 minutos y se celebrará el 5 de octubre de 2026 en Share Green Minami Aoyama, en Tokio.

El evento es organizado por una empresa japonesa dedicada a la fabricación de colchones y busca determinar quién obtiene el mejor desempeño durante una siesta controlada.

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Las personas participantes serán evaluadas mediante diferentes parámetros relacionados con la calidad y las características de su sueño.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, cada concursante utilizará un dispositivo especializado para registrar su actividad durante la sesión.

El sistema analizará factores como la profundidad del sueño, la calidad general del descanso, la estabilidad y el tiempo que cada persona necesita para quedarse dormida.

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Durante la competencia se analizarán diferentes factores del sueño.

Los datos obtenidos serán analizados bajo supervisión médica. A partir de los resultados se determinará al ganador o ganadora de cada competencia.

El objetivo no será únicamente dormir durante los 90 minutos establecidos, sino alcanzar los mejores resultados combinando los distintos indicadores registrados. Antes de comenzar la sesión, los participantes deberán realizar una serie de ejercicios destinados a prepararlos para el periodo de descanso.

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Además, cada concursante recibirá un objeto seleccionado al azar, denominado “sleep item”, que podría influir en las condiciones de su descanso durante la prueba. Los organizadores todavía no han detallado públicamente qué tipo de objetos serán utilizados.

El reglamento también establece restricciones para evitar que los participantes modifiquen deliberadamente sus hábitos de sueño con el objetivo de obtener una ventaja.

Los concursantes no podrán modificar su sueño como desvelarse una noche anterior.

No estará permitido llegar a la competencia después de haber pasado intencionalmente toda la noche despierto ni presentarse con una privación de sueño excesiva.

Asimismo, quedará prohibido utilizar medicamentos para inducir el sueño, incluidas las pastillas y otros fármacos destinados a provocar somnolencia. Estas condiciones buscan establecer parámetros similares entre quienes participen y evitar métodos externos que puedan alterar los resultados.

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Durante las pruebas también podrían producirse interrupciones inesperadas. Los organizadores han advertido que pueden ocurrir perturbaciones repentinas mientras los concursantes duermen, con el propósito de evaluar su capacidad para mantener el descanso ante determinadas distracciones.

Además del premio principal, el torneo contempla reconocimientos especiales para diferentes características observadas durante las sesiones.

Se premiarán distintos niveles de sueño.

Entre ellos se encuentra el Deep Sleep Dive Award, destinado a destacar el desempeño relacionado con la profundidad del sueño. También se entregará el Sleep-Turning Acrobat Award, dirigido a participantes que adopten posiciones inusuales mientras duermen.

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El torneo tendrá tres competencias programadas a lo largo del 5 de octubre. En cada una participarán 20 personas, seleccionadas mediante un sorteo. El periodo para presentar solicitudes de participación permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre de 2026.

La iniciativa se suma a otros eventos que han utilizado el sueño como eje de actividades competitivas o de divulgación.

En marzo de 2026, China organizó una competencia de descanso al aire libre que incluyó premios económicos y tuvo como uno de sus objetivos llamar la atención sobre la importancia de mantener hábitos de sueño saludables.

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En el caso del torneo japonés, la evaluación estará centrada en parámetros medibles durante una sesión de 90 minutos. El participante que obtenga la puntuación más alta de acuerdo con los criterios establecidos recibirá el premio de 2.22 millones de yenes (12 mil dólares).

El evento se desarrollará en Tokio en octubre y contará con un sistema de selección por sorteo para determinar a sus 60 participantes, distribuidos en tres sesiones. Las inscripciones estarán disponibles hasta mediados de septiembre.

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