De Super Mario Bros a The Super Mario Bros. Movie, la historia del gaming en el cine

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A día de hoy, se ha vuelto común ver que algunos de los monstruos más taquilleros del año sean películas basadas en videojuegos. Desde Sonic, Mario Bros. o Pokémon, es un hecho que lo que hoy en día está cautivando a la gente es ver a los icónicos personajes del gaming llevados a la gran pantalla.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo una época donde la idea de una película basada en un videojuego era más un chiste que una idea interesante para los espectadores. Y con justa razón. Varias de las primeras películas en intentar esta mezcla dejaron bastante que desear, simplemente por no entender cómo trasladar un lenguaje tan parecido y tan distante a la vez en un largometraje de una hora y media.

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En este artículo, vamos a repasar la historia de los videojuegos en el cine, para entender qué fue lo que falló en películas como The House of the Dead o Super Mario Bros. del 93, y qué es lo que pasó ahora que los estudios y directores de Hollywood parecen haber encontrado la fórmula del éxito para estas adaptaciones.

Super Mario Bros. (1993)

Cómo ya fue mencionado en varios momentos, la primera adaptación de un videojuego al cine como lo conocemos es Super Mario Bros. de 1993, una adaptación live action de los famosos videojuegos de Nintendo. Decir que la trama era bizarra es poco, ya que en vez de tomar a la princesa Peach se decide usar a Daisy, personaje visto por primera vez en 1989 en Super Mario Land. Sin embargo, en esta versión, la princesa es descendiente de dinosaurios, los cuales sobrevivieron en una dimensión paralela a la humana después del meteorito.

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Si eso no demuestra lo que fue la película de Mario, no se que más se pueda decir. La película fue un fracaso en taquilla por esto y varios otros motivos, como la poca gracia de la película, convirtiéndo a la primera cinta a gran escala basada en un videojuego en un fracaso.

Luego, en 1994, le seguiría Mortal Kombat dirigida por Paul W. S. Anderson, el futuro director de las primeras películas de Resident Evil. Tomando las bases de la historia del primer juego, esta película se presentaba como una historia más simple y enfocada en la acción. Sin embargo, no recibió buenas críticas, las cuales señalaban la pobre escritura de la trama y la falta de violencia para lo que suponía ser una película de Mortal Kombat, ya que la adaptación tuvo que rebajar su nivel de gore para llegar a un público más amplio.

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Milla Jovovich en 'Resident Evil: Capítulo final'

Pese a sus críticas, Mortal Kombat supo ser un éxito de taquilla en su momento, siendo recordada con cariño por varias personas y ganándose el respeto de la crítica posteriormente, los cuales la terminaron puntuando como la mejor película basada en un videojuego por varios años.

Tras esta década, los 2000 se verían plagados por adaptaciones mediocres de videojuegos, como la saga de Resident Evil de Paul W. S. Anderson o The House of the Dead, la cual se ganó el puesto de una de las peores películas de todos los tiempos. Salvo algunos casos como la saga Tomb Raider, que podía llegar a ser disfrutable en algunos momentos, el resto de esta era se vio infestada de películas de calidad cuestionable.

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En los últimos años de la década del 2010 y a principios de 2020, en cambio, tendríamos un resurgimiento del formato, movimiento el cual empezó con Detective Pikachu, película basada en el famoso spin-off de la saga. A esta cinta le terminaría siguiendo Sonic the Hedgehog, un filme que al principio fue visto con malos ojos por los fanáticos y la crítica, pero se terminó ganando el respeto de la comunidad al retrasar su estreno para arreglar los problemas que los espectadores marcaron en su trailer, convirtiéndola en una de las películas basadas en videojuegos más exitosas que hemos tenido.

Pokémon: Detective Pikachu, de Warner Bros. Pictures.

Resulta gracioso, de todas formas, que en el caso particular de Sonic la película adapte poco y nada su juego de origen y en su lugar, decida adaptar las bases del personaje y su universo para llevarlas al mundo real. Sin embargo, por alguna razón, esto no resulta antinatural o aburrido, y hasta se vuelve un escenario interesante para ver al famoso erizo. Podríamos decir, entonces, que el éxito de estas películas tuvo que ver principalmente con el buen trabajo de los escritores, en vez de una gran fidelidad con los juegos.

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Con el éxito de Sonic y Detective Pikachu, parecería que las productoras habían encontrado finalmente la fórmula del éxito para este formato, y entonces empezaron a salir adaptaciones a diestra y siniestra, como la nueva película animada de Mario, haciendo casi hasta irónico que con este resurgir de las adaptaciones de los videojuegos al cine, se haya decidido volver a hacer una adaptación de esta película, aunque esta vez con resultados más favorables.

Casi todas estas películas terminaron siendo grandes éxitos y de los estrenos más importantes de sus respectivos años, señalando nuevamente a la primera entrega de la adaptación animada del fontanero, la cual se volvió una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, y terminaron contagiando en el público este deseo de ver otras franquicias en la gran pantalla.

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'Return to Silent Hill'

Obviamente seguimos teniendo tropiezos, como Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Return To Silent Hill y Mortal Kombat de 2021, pero comparado a como comenzó, el cine de videojuegos parecería haber encontrado su lugar dentro de la taquilla hollywoodense. Ahora mismo estamos a la espera de la película de Street Fighter, Resident Evil por Zach Cregger y muy a futuro Elden Ring, la cual se encuentra en un desarrollo silencioso desde hace ya varios años. Si tenemos que marcar una época como la ganada por el gaming en el cine, sería esta.

Como hemos visto, el cine de videojuegos no empezó bien, y le costó mucho tiempo encontrar su rumbo, pero ahora que parece haberlo encontrado, las expectativas están por las nubes y las ideas cada vez son más ambiciosas.

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