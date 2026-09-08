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Se terminó la fecha 8 del Torneo Clausura y arde la lucha por entrar a los playoffs, la Libertadores y la Sudamericana

Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez lideran la Tabla Anual, mientras River e Independiente aceleran su acercamiento a los torneos internacionales tras los resultados de la octava jornada

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
Una de las obsesiones de los equipos de Primera División: las copas internacionales (EFE/ Nathalia Aguilar)
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La octava fecha del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este lunes tras completarse con los dos partidos que restaban. Argentinos Juniors empató como visitante sin goles ante Barracas Central y desplazó por un punto a Independiente Rivadavia de la cima de la Tabla Anual. El Bicho pudo sacar provecho de la derrota que había sufrido la Lepra mendocina el domingo frente a River Plate. En el otro encuentro pendiente, Unión se impuso 3-2 sobre Instituto en Santa Fe y se metió en zona de playoffs.

Con los resultados del domingo, la jornada ya había reacomodado la pelea por la clasificación a los torneos internacionales de 2027. En el estadio Monumental, River goleó 3-1 a Independiente Rivadavia y quedó más cerca de la zona de clasificación a los playoffs de su grupo. El triunfo también le permitió acercarse a los puestos que otorgan un cupo a la Copa Sudamericana 2027 y, a partir de esa cercanía, el Millonario empieza a ilusionarse con la posibilidad de meterse incluso en zona de Copa Libertadores 2027, certamen para el que se achicó la distancia respecto de los primeros lugares de la Tabla Anual.

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Independiente, con el triunfo por 1-0 ante Central Córdoba, logró acomodarse dentro de su grupo y quedó en zona de clasificación a los playoffs. El resultado también lo dejó a las puertas de los puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana 2027, un objetivo que el equipo de Avellaneda empieza a mirar de cerca a partir de este resultado. Por su parte, Racing cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y agravó su crisis deportiva, al marchar último en su grupo tras la derrota.

Rosario Central igualó 1-1 con Newell’s en el clásico rosarino, mientras que Lanús superó por 1-0 a Defensa y Justicia. Estos resultados se suman a los que se habían registrado durante el sábado, cuando Boca Juniors empató 2-2 ante Gimnasia de Mendoza y quedó en el cuarto lugar de la Tabla Anual, tres puntos menos que Vélez. Ese mismo día, San Lorenzo venció 1-0 a Talleres con un tanto de Alexis Cuello, y Gimnasia de Mendoza había alcanzado la cima de la Zona A antes de su encuentro con el Xeneize.

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La jornada había comenzado el viernes con el triunfo de Sarmiento de Junín por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que complicó todavía más el futuro del equipo cordobés en la Primera División. Ese mismo día, Belgrano igualó 1-1 frente a Huracán y Platense repitió el resultado ante Deportivo Riestra.

De acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Copa Libertadores 2027 accederán el campeón del Torneo Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que, tras el cierre de la octava fecha, siguen ocupando Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez.

En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata y Belgrano. El triunfo de Unión sobre Instituto no modificó esta zona de la tabla, aunque le permitió al Tatengue alejarse de los puestos más comprometidos del certamen.

En la zona baja de la tabla, Racing quedó como el equipo con menos unidades del campeonato tras la derrota ante Atlético Tucumán, mientras que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

TABLA DE POSICIONES

LOS GOLES DE LA 8va FECHA

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 0-2 SARMIENTO

BELGRANO 1-1 HURACÁN

PLATENSE 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

ALDOSIVI 3-1 BANFIELD

GIMNASIA LA PLATA 2-1 TIGRE

GIMNASIA DE MENDOZA 2-2 BOCA JUNIORS

SAN LORENZO 1-0 TALLERES

VÉLEZ 1-0 ESTUDIANTES DE LA PLATA

ROSARIO CENTRAL 1-1 NEWELL’S

CENTRAL CÓRDOBA 0-1 INDEPENDIENTE

LANÚS 1-0 DEFENSA Y JUSTICIA

RIVER PLATE 3-1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

RACING 1-2 ATLÉTICO TUCUMÁN

BARRACAS CENTRAL 0-0 ARGENTINOS JUNIORS

UNIÓN 3-2 INSTITUTO

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