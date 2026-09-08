Alimentación complementaria: una etapa clave para acompañar el crecimiento de los niños

La pediatra Eva Cueto y la actriz Muni Seligmann analizan junto a Diego "Topa" cómo acompañar a los bebés en la incorporación de nuevos alimentos a partir del sexto mes.

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Durante el primer año de vida, la incorporación de nutrientes representa un momento de transformación para los bebés y sus familias. Esta etapa permite descubrir nuevos sabores, texturas y experiencias que formaron parte del desarrollo infantil.

En ese contexto, el tercer capítulo de “¿Qué come mi bebé?”, el ciclo de entrevistas conducido por Diego “Topa” junto a la pediatra Eva Cueto (M.N. 120230), abordó las principales dudas sobre la alimentación complementaria. El proyecto contó con la participación de Muni Seligmann, actriz, conductora y mamá de Carmela y Vicente.

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Durante el episodio, la especialista explicó cuándo comenzar con la incorporación de nuevos productos, cómo acompañar el proceso y qué aspectos tener en cuenta para garantizar una experiencia segura. Además, la invitada compartió su recorrido personal como madre y las decisiones que tomó junto a su familia.

La exploración de sabores y las texturas durante los primeros meses

Uno de los principales conceptos desarrollados por la doctora fue que la alimentación complementaria no reemplaza la lactancia materna ni la leche de fórmula. Ambas representan la base nutricional del bebé mientras los nuevos alimentos se incorporan de manera gradual.

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Diego Topa, Muni Seligmann y Eva Cueto durante el tercer episodio de "¿Qué come mi bebé?" (Shei Becker)

“La alimentación central es la leche de formula o la lactancia materna. Los alimentos vienen a complementar esto que continúa como el eje de la alimentación del bebé”, explicó la pediatra durante la conversación.

Además, la especialista destacó que esta etapa suele comenzar alrededor del sexto mes, cuando el bebé alcanza ciertas condiciones madurativas. La capacidad de sentarse, manipular objetos y llevarlos a la boca son algunos de los indicadores que favorecen este proceso.

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Por otro lado, Cueto explicó que el objetivo inicial está relacionado con la exploración y el aprendizaje. Tocar, probar, oler y conocer distintas consistencias ayudan a construir un vínculo positivo con la comida desde los primeros meses.

Experiencia de una mamá en primera persona

A partir de su historia familiar, Muni relató cómo vivió la incorporación de alimentos con sus dos hijos. La conductora combinó diferentes estrategias para adaptarse a las necesidades de cada bebé.

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“No me casé con nada de todo eso. Hice un poquito de cada cosa porque también sentía que era importante que estuvieran en contacto con diferentes texturas”, comentó durante el episodio.

Asimismo, la actriz remarcó la importancia de evitar que este momento se transformara en una fuente de presión para los niños y sus familias. Para ella, respetar los tiempos individuales permitía atravesar esta etapa con mayor tranquilidad.

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Muni Seligmann compartió su experiencia sobre la alimentación de sus hijos (Shei Becker)

En esa línea, Seligmann confesó que buscaba que sus hijos pudieran acercarse a los alimentos sin distracciones ni apuros. También resaltó el valor de compartir las comidas familiares como una forma de incorporar hábitos desde edades tempranas.

“Hoy intento que, cuando nos sentamos a comer, tengamos los tres lo mismo. La idea es que ellos incorporen la alimentación de la familia desde chicos”, afirmó.

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El rol de la familia y la información profesional

A lo largo del encuentro, Eva Cueto explicó que la alimentación complementaria también representa una oportunidad para revisar los hábitos del hogar. Según la especialista, los adultos cumplen un papel fundamental a través del ejemplo cotidiano.

Asimismo, la profesional abordó una de las preocupaciones más frecuentes entre las familias: el atragantamiento. En ese sentido, destacó la importancia de contar con herramientas para actuar ante una situación inesperada, sin transformar la comida en un momento de temor.

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Otro de los temas tratados fue el rechazo inicial hacia algunos alimentos. Cueto explicó que ofrecerlos varias veces puede favorecer su aceptación, ya que los bebés necesitan tiempo para familiarizarse con nuevos sabores.

Finalmente, el episodio dejó un mensaje central para las familias: la alimentación complementaria es una etapa de descubrimiento, aprendizaje y acompañamiento. Con información basada en evidencia, paciencia y confianza, cada bebé puede construir una relación saludable con los alimentos desde sus primeros años.

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