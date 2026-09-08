Guatemala

La Cámara de Industria de Guatemala impulsa la Feria Alimentaria 2026 como plataforma de negocios sectoriales

La cita, respaldada por entidades académicas, turísticas y empresariales, articula congresos, capacitación y vinculación internacional para fortalecer la competitividad de la actividad alimentaria guatemalteca y abrir nuevas oportunidades comerciales en el mercado regional

La Feria Alimentaria 2026 reúne invitados de Argentina y Perú para ampliar el networking internacional y conectar a Guatemala con la gastronomía regional.
La Feria Alimentaria 2026 abrió en Guatemala su trigésima edición con más de 120 empresas y más de 200 stands del sector gastronómico y alimentario. (Cámara de Industria de Guatemala)
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La Feria Alimentaria 2026 arrancó en Guatemala con más de 120 empresas participantes y más de 200 stands, consolidándose como el principal punto de encuentro y dinamizador económico para el sector gastronómico y alimentario del país.

El evento, que celebra 30 años de trayectoria bajo el lema “30 años conectando industria, innovación y futuro”, pone en evidencia el peso estratégico del sector para la economía nacional y su potencial de desarrollo a través de la profesionalización, la innovación y la articulación empresarial.

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Desde el 7 hasta el 9 de septiembre, el Tikal Futura Hotel & Convention Center acoge una edición que busca no solo potenciar transacciones comerciales, sino además impulsar el intercambio de conocimientos y la vinculación entre todos los actores clave: restaurantes, chefs, productores, proveedores, especialistas y destacados empresarios.

Esta plataforma, con tres décadas de historia, ha sabido posicionarse como una vitrina donde se refuerzan los encadenamientos productivos y surgen nuevas oportunidades para la industria.

La agenda de Feria Alimentaria profundiza este año en la exploración de nuevas tendencias de consumo y consumo consciente, ampliando su foco hacia experiencias innovadoras, identidad cultural, impulso de la sostenibilidad y adaptación a los cambios del mercado global.

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De hecho, la estructura del evento incorpora espacios renovados y contenidos formativos enfocados en la transformación de la industria, orientando la capacitación y el desarrollo del talento humano hacia la competitividad internacional.

La Feria Alimentaria 2026 abrió en Guatemala su trigésima edición con más de 120 empresas y más de 200 stands del sector gastronómico y alimentario.
La Feria Alimentaria 2026 reúne invitados de Argentina y Perú para ampliar el networking internacional y conectar a Guatemala con la gastronomía regional. (Cámara de Industria de Guatemala)

En palabras de Aída Ríos de Mansilla, presidenta del Comité Organizador: “Celebrar 30 años de Feria Alimentaria Guatemala es reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento y la evolución de la industria gastronómica y alimentaria del país. Este evento ha sido, y seguirá siendo, un punto de encuentro clave para impulsar la innovación, el conocimiento y las oportunidades de negocio. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo al sector, conectando a sus protagonistas y posicionando a Guatemala como un referente gastronómico en la región”.

<b>Reconocimientos y compromiso social</b>

La primera jornada incluyó la entrega del Galardón Tenedor de Oro, máxima distinción del evento, que en esta edición premió a ocho protagonistas del sector. Los galardones reconocieron a El Injerto como Café del Año, a Mario García como Instructor del Año, a Mariano Codoñer en Gastronomía de Especialidad, a Ronald García como Chef del Año y a Kloster como Restaurante del Año.

Además, destacaron a Nicolás Solanilla con la Estrella Culinaria, rindieron homenaje póstumo a Daniel Raffanel y distinguieron a Miguel Babo como Personaje del Año.

En el ámbito social, la feria renovó su alianza con la Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI) para recaudar fondos en beneficio de niños con cáncer, una colaboración materializada a través de la tradicional Muestra Gastronómica del 10 de septiembre, que ofrecerá más de 750 platillos para los asistentes.

Esta acción refuerza el enfoque de responsabilidad social empresarial y el compromiso de la industria gastronómica con las problemáticas nacionales.

<b>Networking internacional, capacitación y futuro del sector</b>

Organizada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Gremial de Restaurantes, la Universidad del Valle de Guatemala, el INTECAP, la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) y AYUVI, la feria despliega una agenda académica diversa: incluye congresos para estudiantes, profesionales y líderes empresariales, abordando temáticas como ciencia aplicada a la industria alimentaria, gastronomía guatemalteca y la valorización de productos de origen (cafés y rones de Guatemala), así como estrategias para el éxito en el mercado gastronómico actual.

La Feria Alimentaria 2026 reúne invitados de Argentina y Perú para ampliar el networking internacional y conectar a Guatemala con la gastronomía regional.
Aída Ríos de Mansilla afirmó que la Feria Alimentaria Guatemala busca fortalecer la industria gastronómica y posicionar a Guatemala como referente regional. (Cámara de Industria de Guatemala)

La convocatoria internacional es uno de los puntos fuertes de esta edición: entre los invitados sobresalen Martín Blanco y Sebastián Ríos del programa argentino Cerrame La 8cho, representantes de la Asociación Gastronómica de Argentina (AGAR) y expertos en denominación de origen de Perú, lo que permite a la industria guatemalteca conectarse con tendencias y actores de la gastronomía internacional.

<b>Conectando pasado, presente y futuro gastronómico</b>

A sus treinta años, Feria Alimentaria 2026 no solo celebra logros pasados, sino que se proyecta como el eje articulador para la innovación, la creación de nuevas alianzas y la profesionalización sostenida que demanda la gastronomía guatemalteca para competir a nivel regional. Los organizadores destacan la importancia de sostener el impulso económico generado, fortalecer la red de contactos y posicionar la marca Guatemala en el mapa gastronómico latinoamericano.

La programación de este año cerrará el 10 de septiembre, pero los resultados y proyecciones del evento marcarán la agenda del sector en el futuro inmediato.

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