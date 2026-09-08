Fue campeón con Messi en el Barcelona, jugó 16 temporadas en la élite y anunció su retiro: el “regalo” de la Pulga que jamás olvidó

El exfutbolista del Barcelona comunicó su adiós mediante un video y repasó sus experiencias en distintos clubes

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Cristian Tello se retiró del fútbol profesional a los 35 años, después de una carrera de 16 temporadas en la élite que lo llevó por clubes de España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El extremo nacido en Sabadell comunicó su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que repasó los principales momentos de su trayectoria y dedicó palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron.

“Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional”, explicó Tello al inicio de su mensaje. Con ese anuncio, el exjugador cerró un recorrido de 512 partidos en el que defendió las camisetas del Espanyol, Barcelona, Oporto, Fiorentina, Betis, Los Ángeles FC, Al-Fateh, Al-Orobah y Palm City. Su última experiencia profesional se produjo en Emiratos Árabes Unidos, antes de decidir alejarse de la competición.

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El Barcelona ocupó un lugar central en su formación y en sus primeros pasos en el fútbol de máximo nivel. Tello se consolidó en la cantera azulgrana y llegó al primer equipo en la temporada 2011-12 de la mano de Pep Guardiola. Con el conjunto catalán disputó 86 partidos, convirtió 20 goles y conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España antes de cerrar su ciclo en el Camp Nou en 2014.

Cristian Tello compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona y recibió un gesto especial del rosarino (FC Barcelona)

Uno de los episodios más recordados de su paso por el Barcelona tuvo como protagonista a Lionel Messi. En 2014, durante un encuentro de Copa del Rey frente al Levante, Tello esperaba el nacimiento de su hija Carlota y firmó su primer hat trick como futbolista azulgrana. El argentino le dio tres asistencias directas al extremo izquierdo en un duelo que llegó en un momento de escasas oportunidades para el atacante dentro del plantel.

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Aquel partido representó la cuarta titularidad de Tello en esa temporada, después de los encuentros ante Sevilla, Valladolid y Cartagena. El futbolista necesitaba aprovechar la ocasión, ya que sus apariciones como suplente tampoco habían sido abundantes: acumulaba 13 ingresos desde el banco que apenas superaban el cuarto de hora de juego. Según circuló luego, Messi le hizo un regalo especial: le pidió la pelota en el vestuario y la firmó con el nombre de Carlota.

Tras dejar el Barcelona, el extremo inició una etapa internacional con pasos por el Oporto portugués y la Fiorentina italiana. Más tarde, regresó a España para incorporarse al Betis, donde vivió el ciclo más extenso de su carrera después de su salida de Cataluña. El club verdiblanco lo recibió en el verano de 2017 procedente de la Fiorentina y el jugador trabajó bajo las órdenes de Quique Setién y, posteriormente, del chileno Manuel Pellegrini.

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El Betis acompaño la despedida del exfutbolista español (@realbetisbalompie)

El Betis despidió al futbolista al conocerse su retiro y recordó sus 172 encuentros con la camiseta del equipo andaluz. Tello permaneció en Heliópolis entre 2017 y 2022, período en el que ganó una Copa del Rey. “172 partidos con nuestra camiseta y una Copa del Rey que va a quedar para siempre en la memoria de todos los béticos”, destacó el Betis en sus redes sociales de la figura de Cristian Tello.

El recorrido del atacante también incluyó una presencia con la selección española absoluta. Después de ser internacional en categorías inferiores, Vicente del Bosque lo convocó para el amistoso ante Ecuador del 14 de agosto de 2013, disputado en Guayaquil. España venció por 0-2 con goles de Álvaro Negredo y Santi Cazorla, y Tello ingresó al campo en el descanso para reemplazar a Andrés Iniesta en lo que fue su primer partido con la Roja.

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“En la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años. El fútbol me ha regalado momentos únicos con jugadores que quedarán para la historia. Me considero un auténtico privilegiado”, afirmó el exfutbolista. El mensaje difundido para anunciar su despedida también repasó su carrera desarrollada en distintos continentes.

Cristian Tello repasó su carrera y dedicó un mensaje especial a sus seres cercanos para comunicar su retiro del fútbol profesional

“He disfrutado cada viaje, cada ciudad, cada equipo, cada gol, cada asistencia, cada título, cada gozo, cada celebración. Momentos y momentos que quedarán guardados en mí para siempre. Los buenos te los llevas en el corazón y los no tan buenos me han servido para ser más fuerte y convertirme en la persona que soy y quiero ser a partir de ahora”, compartió Tello, quien afrontará una nueva etapa de su vida alejada de la competición.

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En su despedida, el exjugador dedicó una parte especial de su mensaje a su familia y a sus amigos. “Empieza una nueva etapa diferente en mi vida, sin esas ganas por competir, pero con la misma felicidad. Gracias a mi mujer, mis hijas, estoy seguro de que sin ellas al lado no hubiese disfrutado tanto de todo. Han sido mi motor en toda esta historia. Mis amigos, mi familia, mi padre, de quien estoy muy feliz porque pudo cumplir el sueño de verme disfrutar haciendo lo que más quería. Mi madre, mi hermana. En fin, de toda la familia y todo el mundo que ha estado conmigo hasta el final”. Por último agradeció a los clubes que formaron parte de su carrera.