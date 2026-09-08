Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Una imagen satelital muestra una columna de humo que se eleva desde una instalación petrolera en Jizan, Arabia Saudita, el 26 de julio de 2026 (ARCHIVO/REUTERS)

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Las instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, en el suroeste de Arabia Saudita y cerca de la frontera con Yemen, fueron atacadas el lunes, apenas un mes después de otro incidente que provocó interrupciones temporales en parte de la producción de la refinería, según dos personas con conocimiento del episodio citadas por el Financial Times.

El nuevo ataque afectó infraestructura petrolera de la compañía y las autoridades evalúan el alcance de los daños, de acuerdo con las fuentes. Una de ellas señaló que la magnitud del incidente fue similar a la del ataque registrado el mes pasado. Saudi Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre el episodio.

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El medio de comunicación hutí Ansarollah, respaldado por Irán y con sede en Yemen, confirmó este martes los ataques contra objetivos en el sur Saudí. “Drones y misiles yemeníes bombardearon al enemigo saudí”, escribió el medio en Telegram.

En otra publicación, Ansarollah afirmó que los ataques alcanzaron el aeropuerto internacional de Abha, la base aérea Rey Khalid y las instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Abha y Jizan. Sin embargo, los hutíes no reivindicaron hasta el momento el nuevo ataque contra las instalaciones saudíes.

Jizan es la ciudad industrial saudí más próxima a la frontera con Yemen y en el pasado fue objetivo de ataques de los hutíes, los rebeldes yemeníes respaldados por Irán. El complejo energético de la ciudad incluye una refinería con una capacidad de 400.000 barriles diarios, además de plantas asociadas e infraestructura vinculada al sector energético.

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El nuevo ataque afectó infraestructura petrolera de la compañía y las autoridades evalúan el alcance de los daños (REUTERS)

El consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmó el mes pasado que los ataques provocaron algunas interrupciones en la producción petrolera de la compañía, aunque señaló que no generaron un impacto operativo ni financiero significativo.

Jizan también adquirió una mayor importancia para las exportaciones saudíes durante los primeros meses de la guerra entre Estados Unidos e Irán. En ese período, la terminal exportó más productos petrolíferos refinados de lo habitual debido a las restricciones que afectaron las exportaciones saudíes desde el Golfo.

Sin embargo, los volúmenes cayeron de forma drástica después de que los hutíes retomaran sus ataques. Según datos recopilados por Kpler, durante agosto no se registraron exportaciones de productos petrolíferos desde Jizan.

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La escalada coincide con una nueva fase del conflicto en Yemen. Arabia Saudita intervino en la guerra civil yemení en 2015 al frente de una coalición árabe contra los hutíes, después de que los rebeldes tomaran Saná, la capital del país, y expulsaran al Gobierno reconocido internacionalmente.

Hasta julio, no se habían registrado enfrentamientos de gran intensidad entre las partes desde el alto el fuego acordado en abril de 2022. La situación cambió con la reanudación de los ataques hutíes contra objetivos saudíes y con una ofensiva terrestre en la costa yemení del Mar Rojo.

Los hutíes, que controlan buena parte del norte de Yemen, amenazaron con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima estratégica para el transporte de mercancías y energía (EP)

Los hutíes, que controlan buena parte del norte de Yemen, amenazaron con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima estratégica para el transporte de mercancías y energía. El paso adquirió una importancia mayor para las exportaciones de petróleo saudí después de que Irán restringiera el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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Durante el fin de semana, los hutíes lanzaron una ofensiva terrestre a lo largo de la costa del Mar Rojo de Yemen, en un aparente intento de avanzar hacia Bab el-Mandeb. Los enfrentamientos se concentraron en las inmediaciones del histórico puerto de Mocha y de la ciudad de Taiz, según fuentes yemeníes citadas por Financial Times.

Los combates provocaron además el desplazamiento de miles de personas de sus hogares, mientras las fuerzas hutíes se enfrentaron a tropas respaldadas por Arabia Saudí y alineadas con el Gobierno yemení. Estas fuerzas también lanzaron contraofensivas en distintos puntos del frente.

La ofensiva representa la mayor escalada de los combates en Yemen en seis años en un momento de creciente tensión en torno a las rutas marítimas del Mar Rojo y el Golfo.

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Antes del alto el fuego de 2022, los hutíes lanzaron de forma habitual misiles y drones contra Arabia Saudí. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por las defensas aéreas del reino, aunque algunos alcanzaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles.