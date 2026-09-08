Los posibles rivales de Argentina en los primeros amistosos tras el Mundial: la postura de la AFA con el caso Messi

Giuliano Simeone, Messi, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Enzo Fernandez escuchan las indicaciones de Scaloni durante el Mundial (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Guardar

La selección argentina volverá a la acción tras llegar a la final del Mundial 2026. La próxima fecha FIFA está a la vuelta de la esquina: se prolongará del 21 de septiembre al 6 de octubre. En un principio, se esperaba que este lunes se dieran a conocer los rivales y sedes de los encuentros, sin embargo, la confirmación pasó para el miércoles.

La intención de la Asociación del Fútbol Argentino es que los dirigidos por Lionel Scaloni disputen tres encuentros, aunque también pueden ser dos. Uno sería en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, el otro, en el Monumental, hogar de River Plate. Dos de los posibles rivales son africanos: Burkina Faso (62° en el Ranking FIFA) y Benín (93).

PUBLICIDAD

El primero de los duelos sería el 3 de octubre y, el segundo, el 6. De hecho, Burkina Faso había confirmado el duelo en sus redes sociales, aunque luego borró el posteo. De haber otro cotejo, sería antes de los choques citados. La AFA trabaja para cerrar con un seleccionado de la CONCACAF.

“La lista de convocados será igual o muy parecida a la que fue al Mundial, con la posibilidad de que se agreguen algunos jugadores”, le dijo a Infobae una fuente importante de la entidad que rige el fútbol en Argentina. La nómina se dará a conocer en los próximos días, ¿tal vez luego de la primera fecha de la Champions League?

PUBLICIDAD

Luego de anunciar su retiro de la selección argentina, la presencia de Lionel Messi continúa siendo una incógnita, más allá de que la AFA anhela que el capitán, de 39 años, tenga al menos un encuentro más con la Albiceleste para bañarse con el cariño del público y que la última imagen suya con el combinado nacional no sea la de sus lágrimas por la final de la Copa del Mundo perdida ante España.

“Nos gustaría que Messi venga a despedirse de la gente en un partido, pero queremos respetar sus tiempos y no sabemos si querrá viajar para acá después de lo que le tocó pasar”, apuntó la misma fuente, en relación al fallecimiento de su papá, Jorge Messi.

PUBLICIDAD

Una de las alternativas que aparecían en el horizonte era un viaje a China, pero esas conversaciones quedaron sin definición.

Los amistosos también serán clave para empezar a delinear el futuro de Scaloni. El técnico había dejado entrever que cumpliría compromisos de 2026 y “después ya está”. El protagonista amplió esa mirada en conferencia de prensa: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir, se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”. No obstante, Claudio Tapia, titular de la AFA, espera reunirse con el técnico y con su representante, Matías Aldao, en los próximos días. En la entidad confían en convencerlo para que su ciclo apunte a un tercer Mundial, tal como estaba acordado de palabra antes del desenlace en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El calendario contempla que la última ventana internacional de 2026 se lleve a cabo del 9 al 17 de noviembre, con un máximo de dos amistosos programados.