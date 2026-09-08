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“¿Cuántos años tenés en el fútbol?”: el insólito cruce entre un ex campeón con Boca Juniors y un árbitro en el ascenso

El entrenador discutió una decisión arbitral y terminó amonestado tras un tenso intercambio de palabras en pleno partido del Torneo Regional Federal Amateur

El ex futbolista de Boca Juniors tuvo un acalorado cruce con el juez Ignacio Pastor, que impartió justicia en el duelo entre Paraná FC y Atlético Baradero por el Regional Federal Amateur

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Andrés Franzoia, ex delantero de Boca Juniors que hoy dirige a Paraná FC, protagonizó un tenso cara a cara con el árbitro Ignacio Pastor durante el empate sin goles ante Atlético Baradero, por la segunda fecha de la Zona 4 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El incidente quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La discusión se desató cuando el entrenador que se consagró campeón como futbolista en el Xeneize cuestionó una decisión arbitral y ambos quedaron frente a frente en pleno partido. “¿Cuántos años tenés en el fútbol?”, le preguntó Pastor a Franzoia. El árbitro no esperó respuesta y continuó con un tono desafiante: “¿Sabés qué? Yo tengo más que vos. Andá para allá, boludo”. Acto seguido, le mostró la tarjeta amarilla.

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El jugador de Boca, Andres Franzoia, durante el entrenamiento de su equipo en Casa Amarilla (CARLOS BRIGO/DIARIO POPULAR)
El jugador de Boca, Andres Franzoia, durante el entrenamiento de su equipo en Casa Amarilla (CARLOS BRIGO/DIARIO POPULAR)

Franzoia, de 40 años, debutó en Primera División en 2005 durante el ciclo del entonces técnico Jorge Chino Benítez. Surgido de las divisiones formativas del Xeneize, disputó 12 partidos con la camiseta azul y oro entre 2005 y 2008. Tras su paso por Boca Juniors, donde se consagró en la Recopa Sudamericana 2006, el delantero continuó su carrera en varios clubes del fútbol argentino: Huracán, Rosario Central, Olimpo, Arsenal de Sarandí, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín. Su trayectoria como futbolista profesional se extendió durante más de una década por distintas categorías del ascenso y la primera división local.

El delantero cerró su carrera como jugador en 2019, cuando vestía la camiseta de Defensores Unidos de Zárate. Una artrosis en el tobillo terminó por condicionar su rendimiento y lo llevó a tomar la decisión de dejar la actividad. “Decidí priorizar mi vida cotidiana y no jugar más al fútbol”, explicó en una entrevista con Planeta Boca Juniors.

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El plantel de Boca Juniors corre durante el entrenamiento realizado en Casa Amarilla (Foto NA: CLAUDIA CONTERIS)
El plantel de Boca Juniors corre durante el entrenamiento realizado en Casa Amarilla (Foto NA: CLAUDIA CONTERIS)

Desde este 2026, Franzoia inició una nueva etapa como director técnico al frente de Paraná FC, equipo con el que compite en el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino. El cruce con Pastor se dio en uno de sus primeros partidos al mando del plantel, en un campeonato que reúne a equipos de todo el país en busca del ascenso a las divisiones superiores.

Por lo pronto, Boca Juniors recibirá este martes a San Pablo en la Bombonera, desde las 21:30, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza y contará con transmisión de ESPN.

El equipo dirigido llega al compromiso con una racha de diez partidos sin conocer la derrota y con la presencia de Leandro Paredes entre los titulares. La revancha se disputará en San Pablo, Brasil, en la semana siguiente.

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