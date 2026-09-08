El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić sobrevivieron a cuatro puntos de partido y avanzaron a octavos del US Open

Marcelo Arévalo y Mate Pavić avanzan en el US Open 2026 tras un duelo que dejó cuatro chances al borde del cierre (Foto cortesía Marcelo Arévalo)

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El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavić firmaron una victoria en tres desempates para avanzar a los octavos de final del dobles masculino del US Open 2026. La pareja superó a los estadounidenses Mac Kiger y Aleksandar Kovacevic por 7-6(6), 6-7(3) y 7-6(7), tras dos horas y 29 minutos de juego en el Stadium 17.

El partido dejó una de las definiciones más exigentes de la jornada para la dupla que integra el tenista salvadoreño, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Kiger y Kovacevic dispusieron de cuatro puntos de partido, pero Arévalo y Pavić evitaron cada oportunidad y llevaron la definición al desempate final.

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La victoria mantuvo al binomio en carrera en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. En la próxima ronda enfrentarán al austríaco Lucas Miedler y al australiano Marc Polmans.

Los tres sets se definieron en desempates

El encuentro no tuvo quiebres que permitieran una diferencia definitiva antes de los tie-breaks. Arévalo y Pavić resolvieron el primer parcial por 7-6(6), luego de imponerse en un cierre que anticipó la paridad que se mantendría durante todo el partido.

Una batalla sin quiebres en el Stadium 17: Arévalo-Pavić resisten 149 minutos, frustran a Kiger y Kovacevic y siguen vivos en el US Open (Foto cortesía INDES)

Kiger y Kovacevic respondieron en el segundo set. La dupla estadounidense sostuvo su servicio y se impuso 7-6(3) en el desempate, por lo que llevó el duelo a una tercera manga.

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La definición volvió a concentrarse en los puntos de mayor presión. Arévalo y Pavić ganaron el desempate decisivo por 10-7, después de resistir cuatro posibilidades de triunfo de sus rivales. El partido concluyó con un saque ganador de la pareja integrada por el salvadoreño y el croata.

La clasificación tuvo como escenario el Stadium 17 de Nueva York, una de las canchas secundarias del complejo donde se disputa el torneo. El duelo se extendió durante 149 minutos, con escaso margen entre dos parejas que mantuvieron la disputa abierta hasta el último punto.

Arévalo buscará sostener su camino en el último Grand Slam del año

Con el pase a octavos de final, Marcelo Arévalo continuará su participación junto a Pavić ante Miedler y Polmans. El austríaco y el australiano figuran entre los 30 mejores del ranking mundial de dobles, de acuerdo con el reporte.

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El próximo partido está previsto para este martes. La dupla Arévalo-Pavić buscará una plaza entre las ocho mejores parejas del torneo y la posibilidad de avanzar hacia las rondas decisivas del certamen estadounidense.

En el Stadium 17 de Nueva York, la dupla resolvió una batalla de 149 minutos sin quiebres y con definiciones al límite, antes de medirse con Lucas Miedler y Marc Polmans (Foto cortesía Marcelo Arévalo)

Arévalo llega a esta edición del US Open 2026 después de sumar un título de Grand Slam durante la temporada. El tenista salvadoreño ganó el dobles mixto de Wimbledon junto a la letona Jelena Ostapenko.

El jugador también conquistó Roland Garros en dos oportunidades: en 2022, junto al neerlandés Jean-Julien Rojer, y en 2024, ya como compañero de Pavić. Si lograra el título en Nueva York, alcanzaría su cuarto trofeo de Grand Slam.

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La dupla enfrenta un nuevo desafío ante Miedler y Polmans

El duelo frente a Lucas Miedler y Marc Polmans supondrá una nueva prueba para Arévalo y Pavić, que debieron atravesar tres tie-breaks para superar su segunda presentación en el torneo.

La clasificación se produjo después de una jornada en la que la pareja centroeuropea-estadounidense contó con oportunidades concretas para cerrar el partido. La respuesta de Arévalo y Pavić en esos momentos les permitió sostener el servicio, prolongar la definición y encontrar la diferencia en el desempate definitivo.

El salvadoreño buscará ahora trasladar esa capacidad de respuesta a los octavos de final, instancia en la que estará en juego el acceso a los cuartos de final del dobles masculino en Nueva York.

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