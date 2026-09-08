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Susto en el fútbol chileno: un entrenador argentino sufrió una arritmia en pleno partido y fue trasladado en ambulancia

Martín Cicotello recibió atención inmediata dentro del vestuario de Unión La Calera tras finalizar el encuentro con una derrota y fue derivado a un centro médico luego de la descompensación

Martín Cicotello fue trasladado en ambulancia tras sufrir una arritmia cardíaca
Martín Cicotello presentó una alteración del ritmo cardíaco luego de la derrota de Unión La Calera (Instagram: @ulc_oficial)
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Martín Cicotello sufrió una arritmia cardíaca después del partido que Unión La Calera perdió 2-1 ante O’Higgins y debió ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano al Estadio El Teniente de Rancagua. El entrenador argentino recibió atención médica tras sentirse mal en el vestuario, donde se activaron los protocolos de emergencia luego del encuentro correspondiente a la Liga de Primera de Chile.

La situación se produjo minutos después del cierre del encuentro, una vez que el técnico de 45 años había asistido a la conferencia de prensa. El malestar obligó a la intervención inmediata de los profesionales de salud presentes en el estadio. Allí se realizaron los primeros controles, aunque el cuadro llevó a los médicos a decidir un traslado urgente para profundizar el monitoreo clínico.

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La institución chilena difundió un parte médico para informar la evolución de su entrenador y despejar la preocupación que surgió entre los integrantes de la delegación. “El club desea comunicar que, posterior al partido disputado ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia. Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones y se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo”, informó el conjunto acompañado de los mensajes de pronta recuperación para el técnico.

Martín Cicotello fue trasladado en ambulancia tras sufrir una arritmia cardíaca
El técnico argentino debió ser trasladado luego del episodio (X: @clamor04)

El comunicado confirmó que la evolución del entrenador había sido positiva y que los controles permitieron estabilizar por completo sus parámetros cardiológicos. Con el alta concedida, el DT pudo regresar junto con el resto del plantel tras la jornada disputada en Rancagua.

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El exentrenador de Independiente Rivadavia de Mendoza permanecerá bajo controles preventivos durante los próximos días antes de retomar sus tareas habituales al frente del plantel profesional. La decisión dependerá de la evolución que tenga luego del episodio, que generó preocupación por la necesidad de trasladarlo desde el estadio a un centro de salud. El club no comunicó cambios en la planificación inmediata del equipo.

Martín Cicotello fue trasladado en ambulancia tras sufrir una arritmia cardíaca
El encuentro finalizó 2-1 a favor de O’Higgins y la atención se enfocó en el estado de salud del entrenador (Instagram: @ulc_oficial)

A los 45 años, el entrenador santafesino afronta su segundo ciclo al frente de Unión La Calera, club en el que inició su recorrido como director técnico en el fútbol profesional durante 2023. Antes de asumir esa función, desarrolló parte de su trayectoria como jugador en las categorías de ascenso de Italia e integró cuerpos técnicos de equipos de Argentina, Perú y Chile, entre ellos Universidad de Chile, Newell’s, Huracán y Defensa y Justicia. Luego condujo a Independiente Rivadavia y Montevideo City Torque, hasta que regresó al elenco chileno en septiembre de 2025, donde fue confirmado recientemente pese al momento del equipo en el torneo.

La descompensación ocurrió en un momento deportivo complejo para Unión La Calera. El conjunto suma 14 puntos después de 22 fechas y ocupa el último puesto de la tabla de posiciones del campeonato chileno. La distancia con Cobresal, ubicado en el anteúltimo lugar, es de siete unidades, por lo que el equipo busca cortar la racha negativa y alejarse de la zona de descenso en la segunda parte del certamen.

Si continúa con la recuperación, Cicotello volvería a dirigir a Unión La Calera en el próximo compromiso de la Liga de Primera. El equipo enfrentará a Deportes Limache el lunes 14 de septiembre en el estadio Nicolás Chahuán. Antes de ese partido, la atención estará puesta en la respuesta del entrenador a los controles médicos previstos tras la arritmia que sufrió luego de la derrota ante O’Higgins.

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