El “medicamento mágico” que le borró el dolor a Alexander Blockx para eliminar a Francisco Cerúndolo del US Open

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Alexander Blockx terminó en el piso sin poder creerlo. Acababa de conseguir la victoria más importante de su carrera y, después de tres horas y 16 minutos, había alcanzado por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam tras eliminar a un argentino: Francisco Cerúndolo. Detrás de la celebración había una historia que quedó expuesta durante el partido: una fuerte molestia en las costillas que forzó al belga a pedir asistencia médica en varias oportunidades.

El tenista de 21 años y número 34 del ranking ATP había conseguido un quiebre temprano. Sin embargo, cuando apenas se habían jugado cinco games, llamó por primera vez al fisioterapeuta. Se recostó sobre la pista y recibió atención mientras hacía evidentes gestos de dolor. La escena se repitió más tarde, mientras Blockx intentaba continuar con el problema físico que condicionaba sus movimientos y lo molestaba particularmente en sus turnos de saque, según contó al finalizar el partido.

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“Para ser sincero, desde el segundo juego empecé a sentir un dolor muy agudo en las costillas. La verdad es que simplemente estaba aguantando como podía”, reveló Blockx ante el público del Arthur Ashe Stadium.

Aun así, consiguió quedarse con el primer set. Cerúndolo reaccionó y ganó el segundo, mientras el belga seguía reclamando asistencia. En el tercer set, cuando mejor jugaba Fran, Blockx reaccionó y se quedó con los dos parciales siguientes para sellar el triunfo por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.

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“Aunque gané ese primer set 6-3, podría haber sido al revés. Él tuvo muchas oportunidades”, remarcó Blockx.

Alexander Blockx se repuso del dolor y logró un gran triunfo ante Francisco Cerúndolo en el US Open (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

El momento que cambió la historia del partido llegó después. Tras una nueva consulta médica, el belga recibió un tratamiento que, según contó con una sonrisa y en tono de broma, resultó decisivo para poder completar el encuentro. “Me dieron un medicamento mágico que me mantuvo en pie”, relató.

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Y hubo un dato todavía más llamativo en su explicación. Blockx aseguró que, con el correr del partido, empezó a sentirse mucho mejor y que la molestia prácticamente desapareció. “A partir del final del tercer set empecé a sentirme mucho mejor. Apenas sentía dolor”, contó.

Para Blockx se trató de una jornada especial por otro motivo: era su primera participación en el cuadro principal del US Open y nunca antes había jugado un partido en el escenario principal de Flushing Meadows. La mañana del lunes había pisado por primera vez la cancha para realizar el calentamiento y, horas más tarde, consiguió allí la victoria más relevante de su incipiente recorrido en el circuito ATP.

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“Fue irreal, para ser sincero. Esta mañana pisé esta cancha por primera vez para calentar y ya se sentía irreal. Jugar un partido acá y ganarlo es todavía más increíble”, expresó.

Blockx ya había protagonizado otra de las grandes sorpresas del torneo al eliminar en la tercera ronda al italiano Flavio Cobolli, 6° del mundo. Ante Cerúndolo, número 25 de la clasificación de varones y que venía de una remontada memorable frente al Top 10 estadounidense Taylor Fritz, el europeo dio otro golpe y se ilusiona con llegar todavía más lejos en Nueva York.

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Alexander Blockx pidió asistencia médica a partir del primer set (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)