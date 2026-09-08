República Dominicana

Así acercaron hasta las comunidades la detección gratuita de cáncer en República Dominicana

El Servicio Nacional de Salud realizó su jornada 608 con pruebas y consultas para detectar a tiempo cáncer de mama, cervicouterino y próstata, como parte de un programa que desde 2021 ha evaluado a más de 140 mil personas

Realizaron la jornada 608 de Chequéate RD con detección gratuita de cáncer en Santiago (Foto cortesía SNS)
Realizaron la jornada 608 de Chequéate RD con detección gratuita de cáncer en Santiago (Foto cortesía SNS)
Guardar

El Servicio Nacional de Salud (SNS) llevó la jornada número 608 de “Chequéate RD” a San José de las Matas con servicios gratuitos de detección de cáncer y atención médica, en una intervención que se inscribe en un programa que desde mayo de 2021 tamizó y evaluó a más de 140 mil personas en República Dominicana para identificar casos a tiempo y derivarlos a tratamiento cuando fuera necesario.

La actividad se realizó el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el parque central del municipio, en la provincia Santiago. Según el SNS, esta fue la jornada número 608 de su Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo del organismo, Julio Landrón, encabezó el operativo y sostuvo que el programa amplió sus acciones de prevención y detección oportuna desde su lanzamiento.

También explicó que la iniciativa cuenta con una red de 13 hospitales priorizados para asegurar la continuidad de la atención de los pacientes que necesiten estudios adicionales, procedimientos o tratamientos indicados por especialistas.

Red hospitalaria y seguimiento

Durante las jornadas, la población tuvo acceso a médicos generales, especialistas pediatras y psicólogos capacitados. El objetivo, de acuerdo con la entidad, fue ofrecer una atención integral y facilitar que los hallazgos detectados en el tamizaje no quedaran sin seguimiento.

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional de Salud llevó el operativo a San José de las Matas y dijo que el programa ya tamizó a más de 140 mil personas (Foto cortesía SNS)
El Servicio Nacional de Salud llevó el operativo a San José de las Matas y dijo que el programa ya tamizó a más de 140 mil personas (Foto cortesía SNS)

La doctora Blanca Conigliaro, coordinadora de Desarrollo de Intervenciones en Salud del SNS, indicó que estos operativos permiten identificar condiciones de salud de manera oportuna y remitir a los pacientes a la red especializada.

Dijo: “De esta manera, los pacientes cuentan con acompañamiento durante todo el proceso, de la mano de un equipo médico capacitado, garantizando que puedan recibir atención oportuna y continuar el tratamiento indicado”.

El alcalde de San José de las Matas, Ramón Alfredo Reyes, pidió a los residentes aprovechar los servicios preventivos gratuitos y subrayó el valor del diagnóstico temprano.

Entre quienes acudieron a la jornada estuvo Pablo Vargas, que asistió a realizarse un chequeo de próstata y valoró que el servicio llegara hasta su comunidad.

Señaló: “Es muy importante que esto sea gratis y que lo hayan traído hasta acá, a este pueblo. Hay que aprovechar estas cosas que se están ofreciendo todos los días en este país. Invito a todas las personas a que vengan a hacerse este chequeo de manera gratuita”. También participó María Altagracia, quien destacó el ahorro que representa la atención sin costo.

El SNS informó que la estrategia funciona desde 2021 y deriva los casos detectados a una red de 13 hospitales para seguimiento y tratamiento (Foto cortesía SNS)
El SNS informó que la estrategia funciona desde 2021 y deriva los casos detectados a una red de 13 hospitales para seguimiento y tratamiento (Foto cortesía SNS)

Jornada del Ministerio de Salud en Mao

En una intervención distinta, el Ministerio de Salud informó que la jornada Más Salud y Bienestar, realizada ese mismo fin de semana en Mao, provincia Valverde, benefició a 4.551 personas con servicios gratuitos de salud, prevención, diagnóstico, medicamentos, vacunación, orientación y acciones sociales. Dentro de ese total, 1.517 consultas médicas fueron ofrecidas en diferentes especialidades.

La jornada se desarrolló en el Liceo Juan de Jesús Reyes durante dos días. De acuerdo con la cartera sanitaria, se realizaron 594 consultas de medicina general y cardiometabólico, 327 de oftalmología y optometría, 202 de odontología, 194 de pediatría, 122 de ginecología, 40 de urología y 38 de dermatología.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, explicó que el alcance del programa no concluye al terminar el operativo, porque cada persona atendida queda incorporada a un esquema de seguimiento. Dijo: “Esta no es una jornada de dos días. Aquí identificamos las necesidades de las personas, les creamos su expediente y, a partir de ahí, les damos seguimiento para que continúen su atención en el centro de primer nivel que les corresponde. Lo que buscamos es que nadie venga hoy a una consulta y mañana quede solo con su diagnóstico”.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludRepública DominicanaCáncer de mamaSistema Nacional de SaludSNS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una sola alma vale más que toda mi vida”, esta es la historia de San Ezequiel Moreno, el misionero de República Dominicana

El legado del patrono e intercesor de los enfermos permanece vivo en cada oración de quienes hallan en su historia un motivo para no rendirse

“Una sola alma vale más que toda mi vida”, esta es la historia de San Ezequiel Moreno, el misionero de República Dominicana

La inflación interanual de República Dominicana baja a 5.13% en agosto, según el Banco Central

El índice de precios al consumidor del país avanzó 0.38% en el mes y acumuló su segundo descenso consecutivo en doce meses, con una reducción de 0.54 puntos frente a junio y una trayectoria más cercana a la meta oficial

La inflación interanual de República Dominicana baja a 5.13% en agosto, según el Banco Central

República Dominicana y la Unión Europea acuerdan estudiar tierras raras, galio y escandio en Pedernales

Una declaración conjunta fija tareas científicas, formación local y criterios ambientales en la Reserva Fiscal Minera Ávila, con participación de la Universidad de Barcelona y varios ministerios en un acto en Cancillería

República Dominicana y la Unión Europea acuerdan estudiar tierras raras, galio y escandio en Pedernales

República Dominicana amplía la titulación de terrenos con 1,750 nuevos certificados en Los Alcarrizos

La jornada benefició a unas 7,000 personas de Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso, en Santo Domingo, y corresponde a la primera etapa de un plan mayor

República Dominicana amplía la titulación de terrenos con 1,750 nuevos certificados en Los Alcarrizos

Megaoperativo antidrogas deja 82 detenidos y masivo decomiso de narcóticos este fin de semana en República Dominicana

La DNCD informó que el operativo del 6 de septiembre incluyó 65 acciones tácticas y tres allanamientos en zonas del Gran Santo Domingo

Megaoperativo antidrogas deja 82 detenidos y masivo decomiso de narcóticos este fin de semana en República Dominicana

TECNO

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón