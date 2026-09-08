Así acercaron hasta las comunidades la detección gratuita de cáncer en República Dominicana

Realizaron la jornada 608 de Chequéate RD con detección gratuita de cáncer en Santiago (Foto cortesía SNS)

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El Servicio Nacional de Salud (SNS) llevó la jornada número 608 de “Chequéate RD” a San José de las Matas con servicios gratuitos de detección de cáncer y atención médica, en una intervención que se inscribe en un programa que desde mayo de 2021 tamizó y evaluó a más de 140 mil personas en República Dominicana para identificar casos a tiempo y derivarlos a tratamiento cuando fuera necesario.

La actividad se realizó el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el parque central del municipio, en la provincia Santiago. Según el SNS, esta fue la jornada número 608 de su Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata.

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El director ejecutivo del organismo, Julio Landrón, encabezó el operativo y sostuvo que el programa amplió sus acciones de prevención y detección oportuna desde su lanzamiento.

También explicó que la iniciativa cuenta con una red de 13 hospitales priorizados para asegurar la continuidad de la atención de los pacientes que necesiten estudios adicionales, procedimientos o tratamientos indicados por especialistas.

Red hospitalaria y seguimiento

Durante las jornadas, la población tuvo acceso a médicos generales, especialistas pediatras y psicólogos capacitados. El objetivo, de acuerdo con la entidad, fue ofrecer una atención integral y facilitar que los hallazgos detectados en el tamizaje no quedaran sin seguimiento.

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El Servicio Nacional de Salud llevó el operativo a San José de las Matas y dijo que el programa ya tamizó a más de 140 mil personas (Foto cortesía SNS)

La doctora Blanca Conigliaro, coordinadora de Desarrollo de Intervenciones en Salud del SNS, indicó que estos operativos permiten identificar condiciones de salud de manera oportuna y remitir a los pacientes a la red especializada.

Dijo: “De esta manera, los pacientes cuentan con acompañamiento durante todo el proceso, de la mano de un equipo médico capacitado, garantizando que puedan recibir atención oportuna y continuar el tratamiento indicado”.

El alcalde de San José de las Matas, Ramón Alfredo Reyes, pidió a los residentes aprovechar los servicios preventivos gratuitos y subrayó el valor del diagnóstico temprano.

Entre quienes acudieron a la jornada estuvo Pablo Vargas, que asistió a realizarse un chequeo de próstata y valoró que el servicio llegara hasta su comunidad.

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Señaló: “Es muy importante que esto sea gratis y que lo hayan traído hasta acá, a este pueblo. Hay que aprovechar estas cosas que se están ofreciendo todos los días en este país. Invito a todas las personas a que vengan a hacerse este chequeo de manera gratuita”. También participó María Altagracia, quien destacó el ahorro que representa la atención sin costo.

El SNS informó que la estrategia funciona desde 2021 y deriva los casos detectados a una red de 13 hospitales para seguimiento y tratamiento (Foto cortesía SNS)

Jornada del Ministerio de Salud en Mao

En una intervención distinta, el Ministerio de Salud informó que la jornada Más Salud y Bienestar, realizada ese mismo fin de semana en Mao, provincia Valverde, benefició a 4.551 personas con servicios gratuitos de salud, prevención, diagnóstico, medicamentos, vacunación, orientación y acciones sociales. Dentro de ese total, 1.517 consultas médicas fueron ofrecidas en diferentes especialidades.

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La jornada se desarrolló en el Liceo Juan de Jesús Reyes durante dos días. De acuerdo con la cartera sanitaria, se realizaron 594 consultas de medicina general y cardiometabólico, 327 de oftalmología y optometría, 202 de odontología, 194 de pediatría, 122 de ginecología, 40 de urología y 38 de dermatología.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, explicó que el alcance del programa no concluye al terminar el operativo, porque cada persona atendida queda incorporada a un esquema de seguimiento. Dijo: “Esta no es una jornada de dos días. Aquí identificamos las necesidades de las personas, les creamos su expediente y, a partir de ahí, les damos seguimiento para que continúen su atención en el centro de primer nivel que les corresponde. Lo que buscamos es que nadie venga hoy a una consulta y mañana quede solo con su diagnóstico”.

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