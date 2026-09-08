El plan de Xbox para preservar juegos físicos pierde a Ubisoft y Square Enix

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Xbox comenzó a probar un programa que permite trasladar a formato digital licencias de juegos físicos de Xbox Series y Xbox One, pero los usuarios descubrieron que Ubisoft y Square Enix no participan. La prueba está disponible desde el 31 de agosto para miembros de Xbox Insider y abarca miles de títulos, incluidos algunos retirados de las tiendas, aunque cada editora decide qué juegos admite.

Cómo funciona el programa de Xbox

El sistema, conocido como Disc-to-Digital, busca facilitar el acceso a las bibliotecas físicas cuando los jugadores cambian de hardware o utilizan funciones asociadas a la distribución digital. Al insertar un disco compatible, Xbox comprueba el juego y permite reclamar la licencia digital correspondiente.

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La participación no es automática. Las editoras deben autorizar la conversión de sus juegos, por lo que tener un disco original no garantiza el acceso a una copia digital. Esa condición afecta incluso a títulos que fueron retirados de la venta y que, en otros casos, sí forman parte del catálogo compatible.

Cuando el usuario introduce un disco publicado por Ubisoft o Square Enix, la consola muestra un aviso indicando que la licencia digital no está disponible y que el juego no participa en el sistema. El propietario puede seguir usando el disco de la manera habitual, siempre que su consola tenga lector.

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El programa permanece en fase de prueba y todavía no tiene una fecha comunicada para su lanzamiento general. Microsoft anticipó que más juegos serán incorporados, por lo que la lista actual puede cambiar a medida que nuevas editoras autoricen sus catálogos.

Qué sagas quedan afuera

La ausencia de Ubisoft afecta a series como Assassin’s Creed y Far Cry, mientras que la decisión de Square Enix alcanza juegos asociados con Just Cause y Tomb Raider. Los reportes publicados por usuarios en X y Reddit muestran el mismo mensaje de licencia no disponible al intentar utilizar discos de ambas editoras.

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Ni Ubisoft ni Square Enix explicaron públicamente por qué sus juegos están fuera. Tampoco confirmaron si planean sumarse más adelante. Los reportes de la comunidad mencionan que otras editoras podrían tomar una decisión similar, aunque esas posibles ausencias todavía no fueron confirmadas.

Entre las causas discutidas aparecen los derechos de publicación y las licencias temporales de música. Estos acuerdos pueden impedir que una versión antigua vuelva a distribuirse, incluso cuando el jugador conserva una copia física. En el caso de Square Enix, también existe una situación particular con los estudios occidentales y sus propiedades, vendidos a Embracer Group, lo que puede complicar la autorización de ciertos títulos.

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La falta de una lista definitiva también crea un problema para quienes compren discos pensando en convertirlos después. La compatibilidad depende del juego y de la editora, y puede variar incluso dentro del catálogo de una misma marca.

Xbox busca convertir los juegos físicos en digitales con una nueva función. (Xbox)

La preservación depende de las editoras

Microsoft presentó la iniciativa como una herramienta para preservar las bibliotecas de los jugadores ante los cambios en el hardware y en los métodos de distribución. El límite es que esa preservación queda sujeta al permiso de los titulares de cada juego: Xbox aporta el sistema, pero no puede habilitar por cuenta propia las licencias digitales.

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La discusión adquiere relevancia por la reducción gradual del formato físico. Sony comunicó que los discos dejarán de utilizarse para nuevos juegos de PlayStation después de 2028, según uno de los reportes citados. Microsoft eligió otro camino con la conversión de licencias, aunque tampoco confirmó si su próxima Xbox, conocida en reportes como Project Helix, tendrá lector de discos.

Esa falta de confirmación marca una diferencia concreta para los juegos que queden fuera del programa. Si una futura consola no incluye lector, los discos excluidos no podrán utilizarse allí mediante este mecanismo, aunque funcionen actualmente en modelos compatibles.

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Ubisoft y Square Enix pueden autorizar sus catálogos en el futuro, ya que la prueba continúa y la lista recibirá más títulos. Hasta que eso ocurra, sus juegos físicos solo pueden ejecutarse directamente desde el disco en una Xbox equipada con lector.