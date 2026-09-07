Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

El argentino estuvo menos fino en los momentos clave (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Francisco Cerúndolo se quedó con las ganas de llegar más lejos en el US Open y así lograr su mejor actuación en un Grand Slam. El argentino cayó ante el belga Alexander Blockx por 3-6, 6-4, 7-5 y 7-5 en los octavos de final y quedó eliminado en Nueva York.

Después de haber remontado dos sets ante Taylor Fritz, número 10 del mundo, con una performance memorable en la ronda anterior, la mejor raqueta del país tuvo una actuación irregular y cedió ante uno de los mejores exponentes de la nueva camada. Blockx, de 21 años y ex número 1 junior, jugó mejor los puntos importantes y se llevó la victoria.

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Un ítem decisivo en el desarrollo del encuentro fue la eficacia de uno y otro para capitalizar las oportunidades: Cerúndolo, 25° del ranking ATP, apenas logró 3 de los 17 break points que tuvo a favor. El belga mostró solvencia cuando Fran lo puso en aprietos, tuvo una gran actuación en defensa y no perdonó los errores del argentino.

Cerúndolo había llegado a Nueva York como 24° preclasificado y consiguió por primera vez en su carrera avanzar hasta los octavos de final del torneo. Luego de su derrota, ya no quedan tenistas nacionales en el cuadro de individuales.

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El camino del mayor de los hermanos comenzó con una victoria en sets corridos ante el austríaco Filip Misolic (537°) y continuó con dos partidos de cinco sets. Primero derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. Después protagonizó una de las grandes remontadas del torneo al vencer a Fritz, Top 10 y noveno preclasificado, luego de haber perdido los dos primeros sets. Cerúndolo se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo se lamenta durante su partido ante Alexander Blockx en el US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Ese triunfo le había permitido alcanzar por primera vez la cuarta ronda del US Open y, además, igualar su mejor actuación histórica en un Grand Slam. Antes de esta edición, el argentino había llegado a esa instancia en Roland Garros 2023, Roland Garros 2024 y el Australian Open 2026.

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Del otro lado, el triunfo convirtió a Blockx en una de las sensaciones del torneo. El belga, 34° de la clasificación de la ATP, venía de superar al italiano Flavio Cobolli, número 6 del mundo y finalista de Roland Garros esta temporada, por 6-7 (4), 6-3, 6-0 y 6-3. Y dio otro golpe este lunes, en su primera vez en el Arthur Ashe Stadium, escenario principal del torneo.

El duelo ante Cerúndolo, además, no era el primero entre ambos. Se habían enfrentado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, en mayo, y Blockx también ganó aquel encuentro por 7-6 (8) y 6-2, sobre polvo de ladrillo.

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Para Cerúndolo, la derrota significa el final de una campaña en Nueva York que le permitió superar una barrera que se le había resistido durante sus anteriores participaciones. El argentino había llegado al torneo después de una gira norteamericana sin luces: sumó un triunfo y tres derrotas, además de haber caído en el debut en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

Sin embargo, encontró en Flushing Meadows un nivel que le permitió encadenar tres victorias y alcanzar por primera vez la segunda semana. No fue suficiente para llevar más lejos su ilusión. Blockx exhibió un mayor oportunismo y se llevó la clasificación a cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°).

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La próxima cita importante para Fran será la serie de Copa Davis en Neuquén: será el singlista número 1 de Argentina frente a Turquía, en Neuquén, el 19 y 20 de septiembre.

Francisco Cerúndolo y Alexander Blockx se saludan en la red luego del desenlace (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)