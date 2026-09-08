Damas de Blanco denuncian vigilancia policial para impedirles asistir a celebración religiosa de la Virgen de la Caridad del Cobre

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de integrantes del colectivo opositor cubano Damas de Blanco, en La Habana (Cuba). EFE/Alejandro Ernesto

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Agentes de la Seguridad del Estado bloquearon este 8 de septiembre la salida de Berta Soler y su esposo, Ángel Moya Acosta, de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, en lo que la líder opositora denunció ante Radio Martí como una violación directa a la libertad religiosa del movimiento, el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre.

Un agente de la Seguridad del Estado se presentó en la puerta de la vivienda, que también funciona como sede nacional de la organización, acompañado de una mujer vestida de civil, también agente de la policía política. El mensaje fue directo: ninguno de los dos podía abandonar el inmueble.

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Soler relató a Radio Martí que la restricción empezó el 7 de septiembre, víspera de la celebración patronal. “Al salir, en los alrededores de la sede, en la calle Cumbre, fui detenida momentáneamente por un carro patrulla”, describió la opositora. En ese momento, un agente le comunicó que ella y Moya Acosta serían arrestados si intentaban salir.

El operativo comenzó el día anterior

Al día siguiente, cuando se disponía a partir nuevamente, la situación se repitió. La activista lo resumió ante el medio radial: “El régimen cubano nos impide salir, y nos viola a las Damas de Blanco nuestra libertad religiosa”.

Soler relató a Radio Martí que la restricción empezó el 7 de septiembre, víspera de la celebración patronal. “Al salir, en los alrededores de la sede, en la calle Cumbre, fui detenida momentáneamente por un carro patrulla”, describió la opositora.

El operativo no se limitó a la sede de Lawton. La integrante del movimiento María Cristina Labrada denunció que su vivienda amaneció cercada este 8 de septiembre. “Mi vivienda se encuentra sitiada por un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con carros patrulla, para impedir la asistencia a la misa”, declaró la activista.

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Hostigamiento y antecedentes

Labrada subrayó que el hostigamiento no es excepcional ni se circunscribe a las fechas del calendario religioso. “Todos los domingos hay operativos policiales frente a las viviendas de las Damas de Blanco”, advirtió, al tiempo que reclamó el derecho del movimiento a orar por los presos políticos y por “una vida digna” para el pueblo cubano.

Las Damas de Blanco nacieron en 2003 como respuesta a la Primavera Negra, cuando el régimen encarceló a 75 disidentes. En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento.

La líder opositora denunció en sus redes sociales la vigilancia del régimen.

Restricciones a la libertad religiosa

Lo ocurrido este martes se inscribió en un patrón que organizaciones de derechos humanos documentaron con detalle. Según datos recogidos por CiberCuba, la Alianza de Cristianos de Cuba registró cerca de mil violaciones a la libertad religiosa durante 2024.

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En lo que va de 2026, las restricciones se intensificaron: en abril, el pastor Rolando Pérez Lora fue arrestado por orar en un espacio público y, ese mismo mes, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil fueron detectados durante una peregrinación de Viernes Santo en La Habana.

Agentes de la Seguridad del Estado bloquearon este 8 de septiembre la salida de Berta Soler y su esposo, Ángel Moya Acosta, de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, en lo que la líder opositora denunció ante Radio Martí como una violación directa a la libertad religiosa del movimiento, el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 1,949 acciones represivas en el primer semestre del año, mientras que Prisoners Defenders documentó 1,327 presos políticos al cierre de julio, entre ellos menores de edad, según consignó CiberCuba.

Fotografía de archivo de la disidente cubana y líder de Las Damas de Blanco Berta Soler en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Vigilancia tecnológica y control

La presión sobre los disidentes no se ejerció únicamente en la calle. Martí Noticias informó que una ley aprobada a finales de julio autorizó al Ministerio del Interior a recopilar datos biométricos: voz, iris, rostro y firma digital, con la creación de una identidad digital que facilita el monitoreo de la actividad en internet sin control judicial independiente.

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Analistas citados por el medio advirtieron que, en un país sin tribunales autónomos, esa concentración de datos apunta a un control social masivo.

Faithful stand near a Cuban flag as they wait for the traditional procession of the Virgin of Regla, syncretised with Yemaya in Afro-Cuban religion, amid a severe economic crisis, in Havana, Cuba, September 7, 2026. REUTERS/Norlys Perez

El patrón se repite en distintos frentes: operativos de la Policía Nacional Revolucionaria, agentes de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de viviendas de opositores y cortes selectivos de telecomunicaciones, según el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que registró 22 incidentes de hostigamiento institucional contra periodistas independientes entre abril de 2025 y principios de septiembre de 2026.