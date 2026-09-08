Cuba

Damas de Blanco denuncian vigilancia policial para impedirles asistir a celebración religiosa de la Virgen de la Caridad del Cobre

Berta Soler, líder de este movimiento, narró a Radio Martí el aviso que recibió junto a Ángel Moya Acosta y lo vinculó con una práctica que, según otra integrante, se repite cada domingo frente a distintas casas

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de integrantes del colectivo opositor cubano Damas de Blanco, en La Habana (Cuba). EFE/Alejandro Ernesto
Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de integrantes del colectivo opositor cubano Damas de Blanco, en La Habana (Cuba). EFE/Alejandro Ernesto
Guardar

Agentes de la Seguridad del Estado bloquearon este 8 de septiembre la salida de Berta Soler y su esposo, Ángel Moya Acosta, de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, en lo que la líder opositora denunció ante Radio Martí como una violación directa a la libertad religiosa del movimiento, el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre.

Un agente de la Seguridad del Estado se presentó en la puerta de la vivienda, que también funciona como sede nacional de la organización, acompañado de una mujer vestida de civil, también agente de la policía política. El mensaje fue directo: ninguno de los dos podía abandonar el inmueble.

PUBLICIDAD

Soler relató a Radio Martí que la restricción empezó el 7 de septiembre, víspera de la celebración patronal. “Al salir, en los alrededores de la sede, en la calle Cumbre, fui detenida momentáneamente por un carro patrulla”, describió la opositora. En ese momento, un agente le comunicó que ella y Moya Acosta serían arrestados si intentaban salir.

El operativo comenzó el día anterior

Al día siguiente, cuando se disponía a partir nuevamente, la situación se repitió. La activista lo resumió ante el medio radial: “El régimen cubano nos impide salir, y nos viola a las Damas de Blanco nuestra libertad religiosa”.

Soler relató a Radio Martí que la restricción empezó el 7 de septiembre, víspera de la celebración patronal. “Al salir, en los alrededores de la sede, en la calle Cumbre, fui detenida momentáneamente por un carro patrulla”, describió la opositora.
Soler relató a Radio Martí que la restricción empezó el 7 de septiembre, víspera de la celebración patronal. “Al salir, en los alrededores de la sede, en la calle Cumbre, fui detenida momentáneamente por un carro patrulla”, describió la opositora.

El operativo no se limitó a la sede de Lawton. La integrante del movimiento María Cristina Labrada denunció que su vivienda amaneció cercada este 8 de septiembre. “Mi vivienda se encuentra sitiada por un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con carros patrulla, para impedir la asistencia a la misa”, declaró la activista.

PUBLICIDAD

Hostigamiento y antecedentes

Labrada subrayó que el hostigamiento no es excepcional ni se circunscribe a las fechas del calendario religioso. “Todos los domingos hay operativos policiales frente a las viviendas de las Damas de Blanco”, advirtió, al tiempo que reclamó el derecho del movimiento a orar por los presos políticos y por “una vida digna” para el pueblo cubano.

Las Damas de Blanco nacieron en 2003 como respuesta a la Primavera Negra, cuando el régimen encarceló a 75 disidentes. En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento.

La líder opositora denunció en sus redes sociales la vigilancia del régimen.
La líder opositora denunció en sus redes sociales la vigilancia del régimen.

Restricciones a la libertad religiosa

Lo ocurrido este martes se inscribió en un patrón que organizaciones de derechos humanos documentaron con detalle. Según datos recogidos por CiberCuba, la Alianza de Cristianos de Cuba registró cerca de mil violaciones a la libertad religiosa durante 2024.

En lo que va de 2026, las restricciones se intensificaron: en abril, el pastor Rolando Pérez Lora fue arrestado por orar en un espacio público y, ese mismo mes, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil fueron detectados durante una peregrinación de Viernes Santo en La Habana.

Agentes de la Seguridad del Estado bloquearon este 8 de septiembre la salida de Berta Soler y su esposo, Ángel Moya Acosta, de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, en lo que la líder opositora denunció ante Radio Martí como una violación directa a la libertad religiosa del movimiento, el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Agentes de la Seguridad del Estado bloquearon este 8 de septiembre la salida de Berta Soler y su esposo, Ángel Moya Acosta, de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, en lo que la líder opositora denunció ante Radio Martí como una violación directa a la libertad religiosa del movimiento, el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de la Caridad del Cobre.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 1,949 acciones represivas en el primer semestre del año, mientras que Prisoners Defenders documentó 1,327 presos políticos al cierre de julio, entre ellos menores de edad, según consignó CiberCuba.

Fotografía de archivo de la disidente cubana y líder de Las Damas de Blanco Berta Soler en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo de la disidente cubana y líder de Las Damas de Blanco Berta Soler en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Vigilancia tecnológica y control

La presión sobre los disidentes no se ejerció únicamente en la calle. Martí Noticias informó que una ley aprobada a finales de julio autorizó al Ministerio del Interior a recopilar datos biométricos: voz, iris, rostro y firma digital, con la creación de una identidad digital que facilita el monitoreo de la actividad en internet sin control judicial independiente.

Analistas citados por el medio advirtieron que, en un país sin tribunales autónomos, esa concentración de datos apunta a un control social masivo.

Faithful stand near a Cuban flag as they wait for the traditional procession of the Virgin of Regla, syncretised with Yemaya in Afro-Cuban religion, amid a severe economic crisis, in Havana, Cuba, September 7, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Faithful stand near a Cuban flag as they wait for the traditional procession of the Virgin of Regla, syncretised with Yemaya in Afro-Cuban religion, amid a severe economic crisis, in Havana, Cuba, September 7, 2026. REUTERS/Norlys Perez

El patrón se repite en distintos frentes: operativos de la Policía Nacional Revolucionaria, agentes de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de viviendas de opositores y cortes selectivos de telecomunicaciones, según el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que registró 22 incidentes de hostigamiento institucional contra periodistas independientes entre abril de 2025 y principios de septiembre de 2026.

Temas Relacionados

presos políticos en CubaJosé Daniel FerrerCubaReligión Católica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cifra de feminicidios verificados en Cuba llega a 50 en 2026

El recuento del Observatorio de Género de Alas Tensas indica que el total se alcanzó antes de septiembre y rebasa el balance anual previo, en medio de alertas por violencia machista y falta de datos públicos

La cifra de feminicidios verificados en Cuba llega a 50 en 2026

El régimen de Cuba negó negociaciones con Estados Unidos y admitió que los contactos bilaterales están estancados

El canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, aseguró que La Habana mantiene disposición a continuar en contacto con Washington, pero descartó conversaciones formales o una hoja de ruta

El régimen de Cuba negó negociaciones con Estados Unidos y admitió que los contactos bilaterales están estancados

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en la isla pese al grave deterioro de servicios

Sin embargo, el canciller admitió el alza de la mortalidad infantil, así como la crisis por la falta de electricidad, agua y las implicaciones en el transporte, la salud y educación

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en la isla pese al grave deterioro de servicios

Cubanos aún pueden postularse a una maestría en Reino Unido con la beca Chevening

El trámite en línea abrió el 4 de agosto e incluye una sección específica para Cuba, dirigida a profesionales con formación universitaria que cumplan requisitos de experiencia, admisión académica y regreso posterior a la Isla

Cubanos aún pueden postularse a una maestría en Reino Unido con la beca Chevening

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

El legislador fijó un plazo llamativo tras una ofensiva reciente que busca limitar recursos, influencia oficial y margen de maniobra

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

TECNO

Google Fotos es ahora asesor de moda, escanea fotos y crea looks con la ropa que tengas

Google Fotos es ahora asesor de moda, escanea fotos y crea looks con la ropa que tengas

Por qué Solitario y Buscaminas no eran solo juegos sino una forma de aprender a usar el PC

Google detectó que su IA hace trampa cuando intenta resolver problemas matemáticos

Cómo proteger tu hogar inteligente de ciberataques: cambiar las contraseñas y mantener actualizados los dispositivos

Qué se sabe del iPhone 18 Pro y Pro Max que se presentará en el Apple Event: precio, novedades y más

ENTRETENIMIENTO

Beyoncé festejó su cumpleaños 45 con una donación de 2 millones de dólares al Studio Museum

Beyoncé festejó su cumpleaños 45 con una donación de 2 millones de dólares al Studio Museum

Rick Harrison, de “El precio de la historia”, recibe el alta tras cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Por primera vez, una mujer interpretará al Genio de la lámpara en “Aladdin”

Murió a los 22 años Lucia Sisic, la reina de belleza que ostentaba el título de Miss Austria

Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

MUNDO

Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

Bélgica: dos obreros derribaron una pared y encontraron un tesoro oculto de 9 millones de euros

Basura, ruido y turistas: el motivo por el que Tokio prohibirá miles de alquileres temporarios

Zelensky confía en reanudar en septiembre las conversaciones de paz con Rusia y EEUU

Reino Unido y Alemania enviarán los sistemas Patriot que Ucrania necesita con urgencia para contener los bombardeos de Putin