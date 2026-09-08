La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

Últimas Noticias

La cifra de feminicidios verificados en Cuba llega a 50 en 2026 El recuento del Observatorio de Género de Alas Tensas indica que el total se alcanzó antes de septiembre y rebasa el balance anual previo, en medio de alertas por violencia machista y falta de datos públicos

El régimen de Cuba negó negociaciones con Estados Unidos y admitió que los contactos bilaterales están estancados El canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, aseguró que La Habana mantiene disposición a continuar en contacto con Washington, pero descartó conversaciones formales o una hoja de ruta

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en la isla pese al grave deterioro de servicios Sin embargo, el canciller admitió el alza de la mortalidad infantil, así como la crisis por la falta de electricidad, agua y las implicaciones en el transporte, la salud y educación

Cubanos aún pueden postularse a una maestría en Reino Unido con la beca Chevening El trámite en línea abrió el 4 de agosto e incluye una sección específica para Cuba, dirigida a profesionales con formación universitaria que cumplan requisitos de experiencia, admisión académica y regreso posterior a la Isla