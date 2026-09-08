La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

Una devota carga una imagen de la Virgen de Regla y Yamayá en sus manos, en el muelle de La Habana, en la previa a la celebración. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)
08 Sep, 2026 12:05 p. m. EST
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La Virgen de Regla es una de las advocaciones marianas con mayor arraigo en esta localidad ubicada frente a la bahía de La Habana. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Cada 7 de septiembre, expresiones de la tradición católica y de la religiosidad afrocubana convergen en las calles de Regla. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
La devoción entre el párroco y feligreses desborda durante la celebración. Yemayá es considerada una figura maternal y protectora dentro de la tradición yoruba, una dimensión que también contribuyó a su asociación con la Virgen María. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Tambores y cantos forman parte de las expresiones culturales vinculadas a la religiosidad afrocubana que acompañan la jornada de celebración. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Esta festividad es acompañada de cientos de personas, entre pequeños y grandes, que buscan celebrar a su patrona. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Para los devotos de Yemayá, el mar constituye un espacio cargado de significado espiritual. En Regla, esa relación se encuentra con la tradición de la Virgen protectora de la localidad. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Una postal para el recuerdo junto a la virgen de los cubanos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
La localidad habanera recibe a devotos y visitantes durante una jornada en la que la religión, la cultura y la tradición se mezclan en sus calles. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá evidencia la profunda huella de las culturas africanas en las tradiciones religiosas y culturales de Cuba. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)