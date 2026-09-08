Cuba

La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

La virgen de Regla y Yemayá, parte esencial de los cubanos, celebra cada 7 de septiembre a este símbolo religioso que brinda consuelo a los cubanos ante su situación.

Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Una devota carga una imagen de la Virgen de Regla y Yamayá en sus manos, en el muelle de La Habana, en la previa a la celebración. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)
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Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
La Virgen de Regla es una de las advocaciones marianas con mayor arraigo en esta localidad ubicada frente a la bahía de La Habana. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Cada 7 de septiembre, expresiones de la tradición católica y de la religiosidad afrocubana convergen en las calles de Regla. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
La devoción entre el párroco y feligreses desborda durante la celebración. Yemayá es considerada una figura maternal y protectora dentro de la tradición yoruba, una dimensión que también contribuyó a su asociación con la Virgen María. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Tambores y cantos forman parte de las expresiones culturales vinculadas a la religiosidad afrocubana que acompañan la jornada de celebración. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Esta festividad es acompañada de cientos de personas, entre pequeños y grandes, que buscan celebrar a su patrona. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Para los devotos de Yemayá, el mar constituye un espacio cargado de significado espiritual. En Regla, esa relación se encuentra con la tradición de la Virgen protectora de la localidad. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
Una postal para el recuerdo junto a la virgen de los cubanos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
La localidad habanera recibe a devotos y visitantes durante una jornada en la que la religión, la cultura y la tradición se mezclan en sus calles. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Celebración a la virgen de la regla y yamayá en Cuba
La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá evidencia la profunda huella de las culturas africanas en las tradiciones religiosas y culturales de Cuba. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

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