Zelensky confía en reanudar en septiembre las conversaciones de paz con Rusia y EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para dialogar sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia en el complejo turístico Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida. (Crédito de la imagen: © Presidente de Ucrania/APA Images vía ZUMA Press Wire).

Guardar

El presidente Volodimir Zelensky afirmó el martes que espera reanudar en septiembre las conversaciones con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra en Ucrania, mientras Moscú retomaba sus bombardeos masivos tras una pausa de tres días.

Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron el martes una conversación telefónica “extremadamente franca” en la que hablaron de la reciente visita a Moscú y Kiev de los emisarios estadounidenses, informó el Kremlin.

PUBLICIDAD

Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron este fin de semana a las dos capitales para reactivar un proceso diplomático estancado desde febrero, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Pese a la reanudación de los bombardeos, Zelensky se mostró positivo y señaló que los emisarios habían presentado nuevas ideas que son “muy buenas y merecen ser consideradas”.

Sin detallar estas nuevas propuestas, el presidente ucraniano anunció que Kiev se preparará para “facilitar la celebración de una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos” en los próximos meses y “quizás ya en septiembre”.

El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, también calificó de “positivos” los resultados de la visita de los enviados de Trump y señaló que el “trabajo (...) continuará”.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos de mediación emprendidos por Washington en 2025 dieron lugar a varias reuniones entre rusos y ucranianos, pero no se confirmó ningún plan de paz, ya que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre los territorios reivindicados por Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin. REUTERS/Kevin Lamarque

Ucrania teme que las hostilidades continúen durante el invierno, un periodo crítico en el que Rusia tiene capacidad para golpear con dureza la red energética del país, como ya hizo en 2025.

“Los niños lloraban”

El ejército ruso reanudó el martes de madrugada sus ataques contra Kiev después de una tregua de tres días vinculada a la visita de los emisarios estadounidenses.

PUBLICIDAD

A primera hora del martes se escucharon fuertes explosiones en la capital ucraniana, según periodistas de AFP, que vieron columnas de humo y el resplandor de un incendio.

Al menos cinco personas murieron y 25 resultaron heridas en este ataque, en el que participaron al menos 166 drones y decenas de misiles, según las autoridades ucranianas.

“Fue terrorífico, apenas tuvimos tiempo de salir corriendo hasta el estacionamiento”, contó a AFP Nina Kimova, de 55 años, quien vio cómo su coche “ardía por completo”.

“Los niños lloraban, y los animales también. Fue muy aterrador”, añadió.

Oleksander Tsvilijovski, de 26 años, vio cómo un almacén era alcanzado muy cerca de su edificio. “Me hubiera gustado que los norteamericanos no se marcharan”, lamentó.

PUBLICIDAD

Según la fiscalía de Kiev, al menos 14 edificios residenciales, una escuela, una clínica, 25 coches, un supermercado y varios almacenes logísticos resultaron afectados.

El humo se eleva en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado fábricas de componentes para drones y misiles, depósitos de municiones y almacenes militares.

Ucrania casi nunca informa sobre los daños causados a sus instalaciones militares.

“Desescalada”

“En el momento en que se fueron los enviados de paz del presidente estadounidense, Putin lanzó otro ataque masivo y horroroso contra Kiev”, denunció en X el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

Zelensky reiteró sus llamamientos a los países occidentales para que le proporcionen más medios de defensa antimisiles. Indicó que quiere reunirse con Trump después del 20 de septiembre para abordar esta cuestión.

PUBLICIDAD

Rusia y Ucrania llevan meses inmersas en una escalada de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, así como contra buques en el mar Negro.

Según Zelensky, citado por el medio estadounidense Axios, Putin comunicó a los emisarios estadounidenses que estaba dispuesto a entablar negociaciones para una “desescalada” este invierno, que podría traducirse en una suspensión por ambas partes de los ataques contra sectores estratégicos.

(Con información de AFP)