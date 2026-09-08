Reino Unido y Alemania enviarán los sistemas Patriot que Ucrania necesita con urgencia para contener los bombardeos de Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania. Jens Buttner/Pool vía REUTERS

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Gran Bretaña anunció que destinará 100 millones de libras esterlinas (135 millones de dólares) para reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania este invierno, incluyendo misiles Patriot.

El Reino Unido también suministrará interceptores de defensa aérea, munición de artillería de gran calibre y drones como parte de su contribución a un programa de la OTAN en apoyo a Kiev, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

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El equipo “se entregará antes del invierno, lo que ayudará a Ucrania a defender su infraestructura nacional crítica, a la población civil y a sus fuerzas armadas de los ataques rusos”, añadió el ministerio.

Ucrania depende de sistemas avanzados —principalmente, interceptores Patriot estadounidenses— para proteger su espacio aéreo de los ataques con misiles balísticos rusos.

Sin embargo, ha reportado escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero, lo que provocó el desvío de suministros.

Gran Bretaña ha sido uno de los principales aliados de Ucrania en su esfuerzo por repeler a Rusia tras la invasión a gran escala de su país vecino en febrero de 2022.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, visitó Ucrania el mes pasado en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo a finales de julio.

Recientemente, Gran Bretaña acordó facilitar a Ucrania información sobre los componentes del misil de largo alcance SCALP, la versión francesa del misil británico Storm Shadow, para que Ucrania pudiera establecer líneas de ensamblaje locales.

El nuevo ministro de Defensa británico, Wes Streeting, copresidirá el martes su primera reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, integrado por 50 naciones que suministran material militar a Ucrania.

Misiles Patriot. (AP foto/Evan Vucci)

“Tanto el primer ministro como yo comprendimos con claridad, durante nuestras primeras visitas a Kiev, la importancia de apoyar a Ucrania durante este invierno, mientras Putin se prepara para utilizarlo como arma continuando sus ataques bárbaros contra objetivos civiles y energéticos”, declaró Streeting.

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Alemania se suma al envío de misiles a Ucrania

Alemania enviará a Ucrania misiles interceptores adicionales, “urgentemente necesarios”, para los sistemas de defensa aérea Patriot, procedentes de sus propias reservas militares, según anunció el martes el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

“He decidido... entregar a Ucrania misiles interceptores PAK-2, de vital importancia, procedentes de las reservas de la Bundeswehr”, declaró Pistorius durante una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

También hizo un llamamiento a otros países que apoyan a Ucrania para que “revisen sus propias reservas y realicen entregas similares”.

Sin embargo, Pistorius no especificó la cantidad de interceptores ni mencionó un plazo.

Ante la intensificación de los ataques con misiles balísticos de Moscú contra la capital, Ucrania ha advertido de su urgente necesidad de misiles Patriot de fabricación estadounidense, dado el agotamiento de las existencias.

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Los interceptores Patriot se encuentran entre las pocas armas de defensa aérea del arsenal de Kiev capaces de derribar misiles balísticos, que vuelan a alta velocidad con trayectorias pronunciadas.

Sistema de defensa aérea Patriot durante el entrenamiento militar (REUTERS/Kacper Pempel)

Sin embargo, Estados Unidos está conservando sus reservas tras haber utilizado un gran número de interceptores Patriot durante la guerra con Irán.

Los envíos estadounidenses de interceptores Patriot a Ucrania se han reducido drásticamente, y otros países también están demandando estas armas.

“Soy consciente de que no es fácil encontrar un equilibrio entre las propias necesidades de seguridad y el apoyo urgente que necesita Ucrania”, dijo Pistorius. “Pero, por favor, ante la duda, decidan a favor de Ucrania”.

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El Reino Unido anunció el martes que destinaría 100 millones de libras esterlinas (135 millones de dólares) a la compra de interceptores, munición de gran calibre y drones para Kiev.

El nuevo ministro de Defensa interino de Ucrania, Yevgeniy Khmara, subrayó la importancia del armamento de defensa aérea mientras el país intenta repeler el aumento de los ataques con drones y misiles rusos.

“Anoche mismo, el enemigo recurrió a otro ataque aéreo masivo”, dijo Khmara en la reunión.

Ucrania está realizando pedidos de aproximadamente 1000 misiles interceptores Patriot con la ayuda de aliados y un préstamo de la Unión Europea, declaró Khmara.

“Sin embargo, la mayoría de estos misiles no se enviarán hasta los próximos años, por lo que les pedimos que nos suministren los misiles de sus reservas hoy mismo”, dijo Khmara a Pistorius y a otros funcionarios de los países que apoyan a Ucrania.

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(Con información de AFP)