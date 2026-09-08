La mesa política ultima detalles de las medidas sobre Malvinas y sumó al canciller Quirno y al Ministro de Defensa

Reunión de mesa política en Casa Rosada

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En línea con el temario de la reunión de Gabinete, la mesa política se reúne esta tarde con la idea de mantener el control de la agenda a partir de las medidas anunciadas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el encuentro como todos los martes, con la presencia excepcional de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa).

El reducido círculo trabajará en la parte operativa de los anuncios que protagonizó el presidente Javier Milei en la cadena nacional del pasado jueves y seguirá de cerca la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría enviarse al Congreso al cierre de la semana. La idea es que la normativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

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Esta mediodía se dan cita la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La administración libertaria anunció a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que los fondos para la base naval integrada en Tierra del Fuego estarán contemplados en el Presupuesto Nacional para el próximo año. Incluso, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que su construcción será financiada exclusivamente por la Argentina. “No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole”, aclaró en la habitual conferencia de los martes.

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A días de la cadena, el oficialismo detectó una importante repercusión del mensaje en las redes sociales y celebró su alcance en la sociedad. A partir de esa evaluación, trabajan en extender su repercusión y confían en que los próximos movimientos legislativos permitirán sostener la atención sobre el tema. “En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas”, expresó una fuente que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

La agenda legislativa diseñada para los próximos días, que incluía la presentación del Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y la habilitación del debate por la reforma laboral en el Senado para la misma fecha, se vio trastocada por los recientes anuncios, por lo que la mesa política deberá ordenar la hoja de ruta y aceitar la estrategia para hacer frente a los próximos compromisos.

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Para la presentación de la hoja de cálculo, el mandatario tiene previsto reunir nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para despejar dudas y enfatizar en la importancia de la medida, práctica que puso en vigencia para determinadas sesiones claves en el Congreso.

El intercambio de esta tarde se da en la previa a la sesión convocada por la oposición para tratar dos temas complejos: los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad este miércoles, con la idea de establecer un cronograma de dictámenes.

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“Quieren hacer su propio circo. Son irresponsables”, sentenció una fuente de Casa Rosada que asegura que, al momento, la oposición juntó 131 voluntades, dos menos que los 133 que votaron a favor la última vez.

La oposición reclama contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (RS Fotos)

Si bien los alfiles legislativos trabajaron para desarticular la sesión, la popularidad de los temas a tratar complejizó los planes. “Si consiguen el quórum es estrictamente por los temas”, sentenció una fuente legislativa ante este medio.

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Como contó Infobae, el poroteo inicial previo a la convocatoria de este miércoles muestra que bajarían a sesionar 93 diputados de Unión por la Patria, 15 de Provincias Unidas, 7 de Argentina Federal, que incluyen a los misioneros. A ese número se suman 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, 3 de Elijo Catamarca, 4 del FIT, 1 de Coherencia, 1 de Defendamos Córdoba, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero San Luis.