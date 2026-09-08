Rick Harrison, de “El precio de la historia”, recibe el alta tras cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Rick Harrison, protagonista de "El precio de la historia", recibió el alta tras una cirugía de bypass de emergencia (Captura de video/REUTERS)

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Rick Harrison, protagonista de El precio de la historia (Pawn Stars), fue dado de alta del hospital este martes, pocos días después de someterse a una cirugía de bypass de emergencia, según confirmó un portavoz de la familia a TMZ.

“Hoy, Rick fue dado de alta del hospital y ahora descansa en casa. Por todo lo que se sabe, se encuentra muy bien”, declaró el vocero al citado medio.

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El empresario, de 61 años, acudió al hospital la semana pasada para lo que se esperaba fuera un procedimiento más sencillo, la colocación de un stent.

Durante la intervención, los médicos detectaron un problema más grave y determinaron que Harrison necesitaba una cirugía de bypass en su lugar.

Antes de conocerse el alta, la familia había señalado que el conductor televisivo descansaba cómodamente.

Los médicos cambiaron la colocación de un stent por una cirugía de bypass al detectar un problema más grave durante la intervención (History/Redes sociales)

“Está descansando cómodamente y espera una recuperación completa”, indicó un vocero a la revista People el viernes.

El mismo portavoz agregó: “Está agradecido con los médicos y el personal del hospital y por poder contar con su esposa y su familia durante este momento”.

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Su esposa, Angie, permaneció junto a él durante la hospitalización, según indicaron los allegados.

Por el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el problema de salud que motivó el cambio de procedimiento ni sobre el tiempo exacto que Harrison permaneció internado.

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Harrison se convirtió en una de las caras más identificables de la televisión estadounidense gracias a El precio de la historia, serie de History Channel que se estrenó en 2009 y sigue las operaciones de la tienda familiar Gold & Silver Pawn Shop, en Las Vegas.

Harrison se convirtió en una figura de la televisión estadounidense por "El precio de la historia", emitido por History Channel desde 2009 (History)

El programa acumula más de 675 episodios y transita actualmente su temporada 24, que comenzó a emitirse en enero.

La serie también dio notoriedad a otros integrantes de la familia y el negocio: su hijo Corey “Big Hoss” Harrison, el amigo de la infancia de este, Austin “Chumlee” Russell, y su padre, Richard “The Old Man” Harrison, quien apareció en el programa hasta su mue rte.

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En enero, Harrison contrajo matrimonio con Agripina “Angie” Polushkin, su quinta boda, tras dos años de relación.

La pareja realizó una primera ceremonia el 3 de enero en Las Vegas y una segunda posteriormente en Cancún, luego de haberse conocido por internet a comienzos de 2024.

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La familia atravesó momentos difíciles en los últimos años. En 2024, Adam Harrison, otro de los hijos de Rick, murió a los 39 años por una sobredosis.

Rick Harrison se casó en enero con Agripina "Angie" Polushkin en su quinta boda, después de dos años de relación (History/Redes sociales)

En enero, Corey Harrison sufrió un accidente de motocicleta que le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas rotas y lesiones faciales que requirieron varias cirugías.

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En marzo, recurrió a la plataforma GoFundMe para recaudar fondos destinados a sus gastos médicos, que estimó en unos 120.000 dólares.

La campaña provocó una discusión pública sobre quién había cubierto los gastos.

Corey afirmó inicialmente que su padre había pagado al menos la mitad, mientras que Rick aseguró a TMZ que había cubierto “todas” las facturas médicas de su hijo mucho antes de que se creara la recaudación.

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Corey aclaró después, en declaraciones recogidas por USA Today, que consideraba que debía devolverle el dinero a su padre.

La familia de Rick Harrison informó que el conductor televisivo descansa en casa y espera una recuperación completa (History)

“Si él decidió que ya no se lo tengo que reponer, entonces felicidades para mí. Pero teniendo en cuenta cómo es nuestra relación laboral, no sé cómo sería eso posible”, expresó. “Quiero mucho a mi padre, él siempre ha estado ahí para mí y no tengo ningún problema con él”.

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