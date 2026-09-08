El Salvador

En fotos: El colorido espectáculo de farolitos que iluminó a El Salvador

Pese a las inclemencias del clima, devotos en Ahuachapán, Sonsonate y el centro de El Salvador encendieron miles de farolitos para celebrar el nacimiento de la Virgen María, manteniendo viva una manifestación de fe

(Foto cortesía Ministerio de Turismo)
(Foto cortesía Ministerio de Turismo)
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En el occidente de El Salvador, comunidades de Ahuachapán y Sonsonate, y también en el centro del país, los salvadoreños conmemoran y esperan la fecha en que la Iglesia católica celebra el cumpleaños de la Virgen María. La tradición se expresa con farolitos de colores que iluminan vías públicas, templos y otros espacios.

La celebración tiene impacto turístico en el occidente del país, donde esta actividad se realiza desde hace años. La lluvia no fue impedimento para vivir la tradición.

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Turistas nacionales y extranjeros asisten año con año para vivir esta celebración (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Turistas nacionales y extranjeros asisten año con año para vivir esta celebración (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Farolitos de colores en Ahuachapán y Sonsonate marcan una fecha clave del calendario católico en El Salvador. Padres y madres enseñan a sus hijos a participar de la tradición. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Farolitos de colores en Ahuachapán y Sonsonate marcan una fecha clave del calendario católico en El Salvador. Padres y madres enseñan a sus hijos a participar de la tradición. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Un hombre y una niña con un peluche azul caminan entre farolitos encendidos en el suelo y colgados de los árboles en una calle de noche.
En Ahuachapán y Sonsonate, la conmemoración vinculada al natalicio de la Virgen María atrae visitantes y mueve la actividad local, mientras las comunidades encienden luminarias de colores en vías públicas y templos. Los más pequeños disfrutan de la actividad (Cortesía Ministerio de Turismo)
Las comunidades de Ahuachapán y Sonsonate celebran el Día de los Farolitos cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Las comunidades de Ahuachapán y Sonsonate celebran el Día de los Farolitos cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La jornada se realiza en Ahuachapán y Sonsonate, y su réplica en el centro del país acompaña una tradición de fieles que cada 7 de septiembre salen con faroles y adornan espacios públicos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La jornada se realiza en Ahuachapán y Sonsonate, y su réplica en el centro del país acompaña una tradición de fieles que cada 7 de septiembre salen con faroles y adornan espacios públicos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
El Día de los Farolitos vuelve a encender Ahuachapán y Sonsonate cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El Día de los Farolitos vuelve a encender Ahuachapán y Sonsonate cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Las familias esperaron resguardadas a que cedieran las lluvias para salir a las calles de los distritos que celebran en el occidente del país y disfrutar del atractivo de los farolitos (Foto cortesía Distrito Concepción de Ataco, Municipio de Ahuachapán Centro)
Las familias esperaron resguardadas a que cedieran las lluvias para salir a las calles de los distritos que celebran en el occidente del país y disfrutar del atractivo de los farolitos (Foto cortesía Distrito Concepción de Ataco, Municipio de Ahuachapán Centro)
El distrito de Ahuachapán es uno de los que más color y luz luce cada 7 de septiembre a la víspera de la celebración de la fecha mariana (Foto cortesía alcaldía Ahuachapán Centro)
El distrito de Ahuachapán es uno de los que más color y luz luce cada 7 de septiembre a la víspera de la celebración de la fecha mariana (Foto cortesía alcaldía Ahuachapán Centro)
En el occidente y en el centro de El Salvador, la población marca la festividad católica con luces de colores que se colocan en calles, iglesias y otros espacios, como parte de una tradición extendida (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
En el occidente y en el centro de El Salvador, la población marca la festividad católica con luces de colores que se colocan en calles, iglesias y otros espacios, como parte de una tradición extendida (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Estudiantes además de celebrar desfiles en las calles principales de los distritos, realizan shows que ponen a disfrutar a los locales y extranjeros(Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)
Estudiantes además de celebrar desfiles en las calles principales de los distritos, realizan shows que ponen a disfrutar a los locales y extranjeros(Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)
Niños, jóvenes y adultos se involucran en las festividades (Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)
Niños, jóvenes y adultos se involucran en las festividades (Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)
En el corazón del Cetro de San salvador, el emblemático templo de El Calvario también se une a la festividad con farolitos en honor a la Virgen María (Foto cortesía)
En el corazón del Cetro de San salvador, el emblemático templo de El Calvario también se une a la festividad con farolitos en honor a la Virgen María (Foto cortesía)

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