En fotos: El colorido espectáculo de farolitos que iluminó a El Salvador

(Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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En el occidente de El Salvador, comunidades de Ahuachapán y Sonsonate, y también en el centro del país, los salvadoreños conmemoran y esperan la fecha en que la Iglesia católica celebra el cumpleaños de la Virgen María. La tradición se expresa con farolitos de colores que iluminan vías públicas, templos y otros espacios.

La celebración tiene impacto turístico en el occidente del país, donde esta actividad se realiza desde hace años. La lluvia no fue impedimento para vivir la tradición.

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Turistas nacionales y extranjeros asisten año con año para vivir esta celebración (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Farolitos de colores en Ahuachapán y Sonsonate marcan una fecha clave del calendario católico en El Salvador. Padres y madres enseñan a sus hijos a participar de la tradición. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

En Ahuachapán y Sonsonate, la conmemoración vinculada al natalicio de la Virgen María atrae visitantes y mueve la actividad local, mientras las comunidades encienden luminarias de colores en vías públicas y templos. Los más pequeños disfrutan de la actividad (Cortesía Ministerio de Turismo)

Las comunidades de Ahuachapán y Sonsonate celebran el Día de los Farolitos cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

La jornada se realiza en Ahuachapán y Sonsonate, y su réplica en el centro del país acompaña una tradición de fieles que cada 7 de septiembre salen con faroles y adornan espacios públicos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El Día de los Farolitos vuelve a encender Ahuachapán y Sonsonate cada 7 de septiembre (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Las familias esperaron resguardadas a que cedieran las lluvias para salir a las calles de los distritos que celebran en el occidente del país y disfrutar del atractivo de los farolitos (Foto cortesía Distrito Concepción de Ataco, Municipio de Ahuachapán Centro)

El distrito de Ahuachapán es uno de los que más color y luz luce cada 7 de septiembre a la víspera de la celebración de la fecha mariana (Foto cortesía alcaldía Ahuachapán Centro)

En el occidente y en el centro de El Salvador, la población marca la festividad católica con luces de colores que se colocan en calles, iglesias y otros espacios, como parte de una tradición extendida (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Estudiantes además de celebrar desfiles en las calles principales de los distritos, realizan shows que ponen a disfrutar a los locales y extranjeros(Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)

Niños, jóvenes y adultos se involucran en las festividades (Foto cortesía Complejo Educativo Alejandro de Humboldt)

En el corazón del Cetro de San salvador, el emblemático templo de El Calvario también se une a la festividad con farolitos en honor a la Virgen María (Foto cortesía)