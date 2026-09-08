Guatemala

Caso “Barby del Sur” en Guatemala: jueza niega la libertad, deja el juicio cargado de pruebas y 11 órdenes de captura

El Juzgado de Mayor Riesgo D desestima el cambio de la medida. El debate se abre con más de 70 evidencias admitidas. La discusión por el tiempo bajo custodia vuelve a tensar el expediente

La recaptura de Jennifer Dinota Bachez Bolaños ocurrió el 4 de marzo de 2026, después de que el juzgado emitiera órdenes de aprehensión por la ausencia de los acusados a una audiencia.
La jueza Abelina Cruz Toscano rechazó la libertad simple para Jennifer Dinota Bachez Bolaños, conocida como Barby del Sur, en un caso de narcotráfico en Guatemala. (Cortesía para Infobae América)
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La jueza Abelina Cruz, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D de Guatemala, rechazó el pedido de libertad simple para Jennifer Dinota Bachez Bolaños, conocida como Barby del Sur, quien enfrenta un proceso por delitos vinculados con el narcotráfico.

La resolución mantuvo la prisión preventiva de la acusada y admitió más de 70 medios de prueba que serán presentados durante el juicio.

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La defensa, a cargo del abogado Luis Alberto Perdomo, había solicitado una revisión de la medida de coerción. El planteo buscaba sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa, bajo el argumento de que ya no existían riesgos de fuga ni de obstaculización de la investigación.

La jueza cuestionó los fundamentos expuestos por el defensor sobre el tiempo que Bachez Bolaños permaneció detenida.

Cruz Toscano señaló que la defensa afirmó que la sindicada llevaba 10 meses bajo prisión preventiva, aunque consideró que ese cálculo no contempló actuaciones judiciales que alteraron los plazos del proceso.

La recaptura de Jennifer Dinota Bachez Bolaños ocurrió el 4 de marzo de 2026, después de que el juzgado emitiera órdenes de aprehensión por la ausencia de los acusados a una audiencia.
El Juzgado de Mayor Riesgo D mantuvo la prisión preventiva de Barby del Sur al considerar que persisten riesgos procesales en la causa. (Cortesía para Infobae América)

La jueza mantuvo la prisión preventiva por los riesgos procesales

Durante la audiencia, la magistrada indicó que interpretaba los argumentos de la defensa como un eventual desconocimiento del expediente y no como un acto de deslealtad procesal. Según detalló, la causa tuvo resoluciones, apelaciones y órdenes de captura que incidieron en la situación jurídica de la procesada.

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Bachez Bolaños fue detenida en octubre de 2025 junto con más de 14 personas y quedó ligada a proceso por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Más tarde, el 29 de octubre, un juzgado resolvió modificar la imputación a encubrimiento propio y ordenó su libertad.

El Ministerio Público (MP) recusó a la jueza que intervino en esa instancia y apeló la reforma del auto de procesamiento. La Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla aceptó el planteo del ente investigador y restableció los delitos vinculados con el tráfico de drogas para Bachez Bolaños.

La recaptura de Jennifer Dinota Bachez Bolaños ocurrió el 4 de marzo de 2026, después de que el juzgado emitiera órdenes de aprehensión por la ausencia de los acusados a una audiencia.
La defensa de Jennifer Dinota Bachez Bolaños pidió sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa al sostener que no había riesgo de fuga ni de obstaculización. (Cortesía para Infobae América)

El 15 de diciembre de 2025 se realizó una audiencia para comunicar la decisión de la Sala. Como los acusados no se presentaron, el juzgado emitió órdenes de aprehensión. La recaptura de la sindicada ocurrió el 4 de marzo de 2026, cuando fue puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Escuintla.

El Ministerio Público citó 11 órdenes de captura pendientes

La Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad porque hay 11 órdenes de captura vigentes que aún deben ejecutarse. De acuerdo con el MP, Bachez Bolaños podría influir sobre otros imputados dentro de la causa.

El ente investigador también destacó la cantidad de droga incautada durante el operativo que derivó en su detención. En la vivienda allanada en la colonia Centro América, zona 3 de Escuintla, las autoridades hallaron 393 paquetes de cocaína, además de 10 pistolas, cinco carabinas, cargadores con municiones y vehículos.

Jennifer Bachez Bolaños ya había sido aprehendida junto a trece personas durante un operativo en una fiesta donde se incautaron armas y cocaína. (Cortesía: PNC Guatemala)
Jennifer Bachez Bolaños ya había sido aprehendida junto a trece personas durante un operativo en una fiesta donde se incautaron armas y cocaína. (Cortesía: PNC Guatemala)

Para la Fiscalía, la cantidad de droga decomisada constituye un elemento relevante para sostener la medida de prisión preventiva, ya que no correspondía a una cantidad destinada al consumo personal o inmediato.

Más de 70 pruebas serán presentadas en el juicio

La jueza Cruz Toscano también aceptó más de 70 medios de prueba ofrecidos para el debate. Entre ellos figuran documentos, testimonios y elementos físicos incautados durante el procedimiento.

La recaptura de Jenniffer Dinora Bachez se realizó el 4 de marzo por una orden judicial emitida el 15 de diciembre de 2025 por un juzgado de Escuintla.
Jenniffer Dinora Bachez obtuvo su sobrenombre como "La Barby del Sur" tras participar en eventos de belleza. (Redes Sociales)

La prueba documental incluye el acta de inspección ocular elaborada en el inmueble donde se produjo la captura, los registros de embalaje de los indicios y el acta de prevención policial. La Fiscalía busca acreditar con esos documentos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las aprehensiones.

Entre las pruebas físicas constan armas de fuego, cargadores y vehículos secuestrados. En el expediente también figura Axel Omar Chavar Sánchez, vinculado con el mismo proceso penal.

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