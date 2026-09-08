Honduras acumula 4,356 denuncias por ciberdelitos entre 2020 y agosto de 2026

Un análisis de Honduras Verifica basado en datos de la Secretaría de Seguridad reporta 4.356 denuncias por ciberdelitos en Honduras entre 2020 y 2026. Fuente: Honduras Verifica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Honduras acumuló 4,356 denuncias por ciberdelitos entre 2020 y agosto de 2026, de acuerdo con un análisis de Honduras Verifica elaborado a partir de datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad.

Los registros mostraron un crecimiento de estas denuncias durante los últimos años y plantearon la posibilidad de que 2026 cierre con una cifra superior a la registrada en períodos anteriores. Hasta el 24 de agosto, las autoridades contabilizaban 808 ciberdelitos.

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Entre 2020 y agosto de 2026 se registraron 33 denuncias por pornografía infantil y otras 39 por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos.

El acceso de niños y adolescentes a redes sociales, teléfonos celulares, computadoras y tabletas también puede exponerlos a distintas formas de violencia y delitos sexuales.

En el caso de la pornografía infantil, el mayor número de denuncias se registró en 2021, con ocho casos.

Las denuncias por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos alcanzaron su punto más alto con ocho casos en 2021, ocho en 2022 y ocho en 2024. La información correspondió a denuncias registradas por las autoridades y no implicó que todos los casos hayan concluido en una condena.

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Qué establece el Código Penal

El artículo 253 del Código Penal sanciona a quien, mediante tecnologías de información y comunicación, proponga a un menor de 14 años un encuentro con el propósito de realizar actividades sexuales, cuando la propuesta incluya actos dirigidos a concretar ese encuentro.

La pena puede incrementarse cuando existe coacción o intimidación. Entre las modalidades registradas por la Secretaría de Seguridad también aparece el descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 272 del Código Penal.

Entre 2021 y agosto de 2026 se contabilizaron 107 denuncias por esta figuran. Los registros fueron de 10 casos en 2021, 17 en 2022, 20 en 2023, 14 en 2024, 30 en 2025 y 16 durante 2026 hasta agosto.

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Esta conducta comprende acciones como acceder sin autorización a información privada con intención de espiar, interceptar comunicaciones o grabar imágenes y sonidos sin consentimiento.

Del total de 4,356 ciberdelitos contabilizados, el acceso no autorizado a sistemas informáticos representó la mayor parte de las denuncias. Honduras Verifica registró 2,515 casos, equivalentes al 57.7% del total.

El artículo 398 del Código Penal sanciona el acceso no autorizado a un sistema informático protegido, como puede ocurrir cuando alguien vulnera las medidas de seguridad de una cuenta o plataforma para ingresar sin autorización.

Las denuncias por pornografía infantil y por contacto con menores con finalidad sexual mediante medios electrónicos sumaron 72 casos entre 2020 y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda modalidad más denunciada correspondió a la suplantación de identidad, con 1.579 casos, equivalentes al 36,2% del total.

El artículo 401 del Código Penal contempla esta conducta cuando una persona suplanta a otra, natural o jurídica, mediante tecnologías de información y comunicación con ánimo defraudatorio.

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En conjunto, el acceso no autorizado y la suplantación de identidad representaron 4,094 denuncias, equivalentes al 93.98% de los 4,356 registros acumulados entre 2020 y agosto de 2026.

Zonas con mayor incidencia

La distribución territorial evidenció que los ciberdelitos no están repartidos de manera uniforme en Honduras. Una segunda base proporcionada por la Secretaría de Seguridad a Honduras Verifica reunió 3,474 registros y permitió observar la concentración geográfica de los casos.

Francisco Morazán concentró el 62.2%, mientras que Cortés representó el 18.2%. Entre ambos departamentos reunieron el 80.4% de los registros de esta base territorial.

Después aparecieron Atlántida, con 5.1%; El Paraíso, con 3.3%; Choluteca, con 3.1%; y Comayagua, con 1.9%. Los demás departamentos representaron porcentajes inferiores al 1.5% cada uno. La concentración fue aún más evidente cuando los datos se observaron a nivel municipal.

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Manos interactúan con un teléfono celular y una billetera abierta durante un acto de extorsión digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Distrito Central, integrado por Tegucigalpa y Comayagüela, concentró 2,070 casos, equivalentes al 59.6% de los registros de la segunda base. Le siguió San Pedro Sula, con 517 casos, que representaron el 14.9%.

Entre ambos municipios concentraron 2,587 registros, equivalentes al 74.5% de los casos incluidos en la base territorial. Después aparecieron La Ceiba, con 4.7%; Choluteca, con 2.5%; Danlí, con 2.4%; y Choloma, con 1.9%.

Según la investigación de Honduras Verifica, los datos muestran cómo las herramientas digitales pueden utilizarse para diferentes formas de intimidación y violencia.