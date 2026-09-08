Juicio por Loan: el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez podrían declarar ante el tribunal

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con una audiencia que podría tener como protagonistas a algunos de los principales acusados. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, tres defensores solicitaron al Tribunal Oral Federal de Corrientes que sus representados presten declaración durante el debate.

Uno de ellos es el ex comisario Walter Maciel, quien la semana pasada ya tomó la palabra ante los jueces, aunque su intervención no constituyó una ampliación de su declaración indagatoria. En aquella oportunidad realizó una serie de planteos vinculados con su defensa y aseguró: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo”.

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La novedad ahora pasa por Laudelina Peña y Antonio Benítez, tía y tío político de Loan, respectivamente. Sus defensas también manifestaron la intención de que sean escuchados por el tribunal.

Mónica Chirivin, abogada de Laudelina, confirmó a Infobae que existe la posibilidad de que su defendida declare, aunque aclaró que dependerá de lo que resuelva el tribunal.

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De concretarse, será uno de los momentos más relevantes desde el comienzo del debate. Laudelina y Benítez estuvieron en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña y participaron de la caminata hacia el naranjal de la que Loan nunca regresó.

Ambos se encuentran entre los siete acusados en el tramo principal de la causa que intenta determinar qué ocurrió con el niño después de aquel almuerzo en el paraje Algarrobal.

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Laudelina Peña, tía de Loan

Dos nuevos testigos

Más allá de la posibilidad de que declaren los imputados, para este martes están citados Diego Solano, integrante de la Prefectura Naval Argentina, y José Armando Robledo, sargento de la Policía de Corrientes.

Solano, ayudante de segunda de Prefectura y encargado de sumario, estuvo al frente de la comisión que el 9 de julio de 2024 se presentó en el hotel Despertar del Iberá para constatar quiénes se encontraban allí junto con los menores.

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Su declaración estará vinculada con otro de los tramos que se analiza en el juicio: las presuntas maniobras de la denominada “banda del hotel” para interferir en la investigación.

El prefecto fue testigo directo del incidente protagonizado en el establecimiento por Nicolás Soria, “El Americano”, uno de los acusados en ese expediente. Durante la investigación, Solano relató las circunstancias que derivaron en su aprehensión y también se refirió a las personas que se encontraban en el lugar, entre ellas Elizabeth Cutaia, así como a integrantes de la denominada Fundación Lucio Dupuy y a su relación con Camila Núñez y Macarena Peña.

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Nicolás "El Americano" Soria, uno de los imputados del caso

El segundo testigo será José Armando Robledo, sargento de la Policía de Corrientes que cumplía funciones en Saladas y que acompañó al entonces comisario Walter Maciel durante las primeras horas de búsqueda de Loan.

Robledo se desempeñó como custodio y chofer de Maciel el 13 de junio y participó de los rastrillajes realizados en la zona desde el comienzo del operativo. Su testimonio cobra relevancia por su cercanía con el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio durante aquellas primeras horas.

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También declaró durante la investigación sobre el hallazgo de un botín de Loan, uno de los episodios bajo análisis en el juicio. Sin embargo, Robledo no se encontraba en 9 de Julio cuando apareció la zapatilla: estaba en Saladas y, según explicó, se enteró de la novedad por teléfono.

La audiencia se realizará, como las anteriores, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.